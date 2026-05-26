Trafic restricționat pe Arena Națională pentru concertul trupei Iron Maiden

Concertul va avea loc între orele 16.00 - 23.00, pe Arena Națională. Potrivit brigăzii rutiere, traficul se va închide progresiv.

Începând cu ora 14:00 se va închide Bulevardul Basarabia, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel:

- sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație;

- sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație;

Tot la ora 14:00 se va închide și traficul rutier pe strada Maior Coravu, până după terminarea concertului.

Începând cu ora 8:00 dimineața se va închide Bulevardul Pierre de Coubertin, până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion.

Strada Tony Bulandra, se va închide începând cu ora 14.00, gradual până după terminarea concertului.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare, dar și să traverseze strada pe zebră, și la culoarea verde a semaforului, doar după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule.

De asemenea, polițiștii le recomandă spectatorilor să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la concert.

(sursa: Mediafax)