Horoscopul de dragoste al săptămânii: Cele mai bune zile pentru relații, până pe 17 August 2025

Energia pozitivă domină viața sentimentală a tuturor semnelor, iar influențele astrale majore aduc schimbări importante în iubire și în relațiile interpersonale.

Începutul săptămânii este marcat de mișcarea directă a lui Mercur pe 11 august în semnul Leului, semn asociat cu iubirea. Dacă în timpul retrogradării ai reluat legătura cu cineva din trecut sau ai început o relație nouă, acum este momentul să vezi cum se va desfășura acea poveste. De obicei, nu recomandăm începuturi de relații în perioada retrogradă, dar uneori întâlnirile și legăturile se întâmplă atunci când se întâmplă!

Un alt aspect astral important al săptămânii este conjuncția lui Venus cu Jupiter, care va aduce energie pozitivă pentru iubire, exprimare personală și socializare. Acest tranzit este favorabil pentru întâlniri noi, dar și pentru aprofundarea relațiilor deja existente.

Cum vor influența aceste tranzite semnele zodiacale?

Berbec: Mercur în casa iubirii poate aduce unele dificultăți în comunicare, dar săptămâna se va încheia bine pe plan sentimental.

Taur: Primele zile ale săptămânii ar putea aduce confuzie emoțională, dar apoi vor fi zile perfecte pentru o întâlnire romantică. În weekend, energia va fi mult mai pozitivă.

Gemeni: Vei fi în formă maximă pentru activități sociale și te vei simți foarte încrezător. Deși Mercur încă poate aduce unele dificultăți de comunicare, sfârșitul săptămânii te va găsi în căutarea liniștii și a reîncărcării bateriilor.

Rac: Pe 12 august, Venus și Jupiter îți vor aduce un val de optimism și iubire în viața ta, iar acest tranzit va fi deosebit de puternic pentru tine. Profită de această energie pentru a-ți îmbunătăți relațiile.

Leu: După câteva dificultăți în comunicare, această săptămână va aduce oportunități de a cunoaște pe cineva nou, iar dacă ești singur, există șanse mari să întâlnești pe cineva special.

Fecioară: După o perioadă de confuzie în iubire, săptămâna aceasta vei începe să îți clarifici gândurile și sentimentele. Este un moment ideal pentru a lăsa în urmă trecutul și a merge înainte.

Balanță: Viața ta socială va lua un nou impuls, iar această săptămână îți va aduce claritate în privința relațiilor personale. Totuși, ai grijă să îți echilibrezi cerințele față de ceilalți cu nevoile tale personale.

Scorpion: Conjuncția Venus-Jupiter îți aduce o perioadă excelentă pentru iubire și viața socială, dar fii atent la eventualele conflicte care ar putea apărea la sfârșitul săptămânii. Cu toate acestea, aceste neînțelegeri vor fi rapid rezolvate.

Săgetător: Planurile amoroase sau o călătorie romantică care au fost amânate pot începe să se pună în mișcare în această perioadă. Este o săptămână excelentă pentru a exprima gândurile și sentimentele tale.

Capricorn: Această săptămână aduce un moment de reflecție asupra relațiilor tale. Dacă ești singur, este o perioadă bună pentru a descoperi ceea ce îți dorești cu adevărat de la o relație.

Vărsător: Această săptămână va pune accent pe comunicare și îmbunătățirea relațiilor. Dacă te-ai simțit blocat în ultima vreme, acum vei găsi o cale mai bună de a te conecta cu cei din jur.

Pești: Cu Mercur direct și conjuncția favorabilă a lui Venus și Jupiter, această săptămână aduce multă energie pozitivă în iubire. Este momentul perfect pentru a te conecta cu un partener sau pentru a întâlni pe cineva nou, cu potențial pentru o relație mai profundă.