Horoscopul dragostei, 20–26 aprilie 2026: Venus aduce surprize majore în iubire

Energia este dominată de Berbec și Marte, ceea ce poate amplifica impulsivitatea și tendința de a pune propriile dorințe pe primul loc.

Totuși, intrarea lui Venus în Gemeni spre finalul săptămânii aduce un aer proaspăt în relații, favorizând comunicarea, flirtul și conexiunile noi.

Ce influențează relațiile în această săptămână

La începutul săptămânii, conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte creează tensiuni și discuții aprinse. Este important să asculți și punctul de vedere al partenerului.

Pe 23 aprilie, Venus se întâlnește cu Uranus și apoi intră în Gemeni, ceea ce aduce surprize în dragoste. Unele relații devin mai interesante, în timp ce altele pot trece prin schimbări neașteptate.

Horoscop dragoste pentru fiecare zodie

Berbec

Săptămâna începe tensionat, iar impulsivitatea poate afecta relația. Evită conflictele și nu lua decizii pripite. Spre finalul săptămânii, lucrurile se pot calma, iar comunicarea devine mai ușoară.

Taur

Temerile sau nesiguranțele pot influența relația. Evită conflictele și nu lăsa frustrările să escaladeze. Finalul săptămânii cere calm și echilibru.

Gemeni

Viața socială este intensă, iar Venus care intră în zodia ta îți aduce un plus de atracție. Ești în centrul atenției și ai șanse mari să cunoști pe cineva special.

Rac

Emoțiile sunt puternice și pot crea tensiuni. Totuși, ai ocazia să transformi aceste momente în apropiere și conexiune autentică.

Leu

Ai șansa să eviți conflictele dacă alegi să rămâi calm. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context neașteptat, poate chiar prin călătorii.

Fecioară

Te concentrezi pe intimitate și pe profunzimea relației. Este un moment bun să ieși din rutină și să faci ceva spontan alături de partener.

Balanță

Relațiile pot fi tensionate la început și la final de săptămână. Evită reacțiile impulsive. Spre mijlocul săptămânii, lucrurile se echilibrează.

Scorpion

Soarele îți activează zona relațiilor, dar pot apărea conflicte de putere. Evită suspiciunile și comunică deschis. Energia favorizează apropierea.

Săgetător

Ai șanse mari să întâlnești pe cineva sau să reaprinzi pasiunea. Ai grijă la modul în care comunici la începutul săptămânii.

Capricorn

Este o perioadă favorabilă pentru iubire și conexiuni. Totuși, spre finalul săptămânii pot apărea tensiuni care necesită clarificări.

Vărsător

Venus și Uranus aduc surprize în plan sentimental. Viața amoroasă devine mai activă și mai interesantă, cu posibilități neașteptate.

Pești

Problemele legate de încredere sau bani pot afecta relațiile. Spre finalul săptămânii, energia devine mai relaxată și te ajută să depășești obstacolele.