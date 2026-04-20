Horoscopul dragostei, 20–26 aprilie 2026: Venus aduce surprize majore în iubire

Energia este dominată de Berbec și Marte, ceea ce poate amplifica impulsivitatea și tendința de a pune propriile dorințe pe primul loc.
Totuși, intrarea lui Venus în Gemeni spre finalul săptămânii aduce un aer proaspăt în relații, favorizând comunicarea, flirtul și conexiunile noi.
Ce influențează relațiile în această săptămână
La începutul săptămânii, conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte creează tensiuni și discuții aprinse. Este important să asculți și punctul de vedere al partenerului.
Pe 23 aprilie, Venus se întâlnește cu Uranus și apoi intră în Gemeni, ceea ce aduce surprize în dragoste. Unele relații devin mai interesante, în timp ce altele pot trece prin schimbări neașteptate.
Horoscop dragoste pentru fiecare zodie
Berbec
Săptămâna începe tensionat, iar impulsivitatea poate afecta relația. Evită conflictele și nu lua decizii pripite. Spre finalul săptămânii, lucrurile se pot calma, iar comunicarea devine mai ușoară.
Taur
Temerile sau nesiguranțele pot influența relația. Evită conflictele și nu lăsa frustrările să escaladeze. Finalul săptămânii cere calm și echilibru.
Gemeni
Viața socială este intensă, iar Venus care intră în zodia ta îți aduce un plus de atracție. Ești în centrul atenției și ai șanse mari să cunoști pe cineva special.
Rac
Emoțiile sunt puternice și pot crea tensiuni. Totuși, ai ocazia să transformi aceste momente în apropiere și conexiune autentică.
Leu
Ai șansa să eviți conflictele dacă alegi să rămâi calm. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context neașteptat, poate chiar prin călătorii.
Fecioară
Te concentrezi pe intimitate și pe profunzimea relației. Este un moment bun să ieși din rutină și să faci ceva spontan alături de partener.
Balanță
Relațiile pot fi tensionate la început și la final de săptămână. Evită reacțiile impulsive. Spre mijlocul săptămânii, lucrurile se echilibrează.
Scorpion
Soarele îți activează zona relațiilor, dar pot apărea conflicte de putere. Evită suspiciunile și comunică deschis. Energia favorizează apropierea.
Săgetător
Ai șanse mari să întâlnești pe cineva sau să reaprinzi pasiunea. Ai grijă la modul în care comunici la începutul săptămânii.
Capricorn
Este o perioadă favorabilă pentru iubire și conexiuni. Totuși, spre finalul săptămânii pot apărea tensiuni care necesită clarificări.
Vărsător
Venus și Uranus aduc surprize în plan sentimental. Viața amoroasă devine mai activă și mai interesantă, cu posibilități neașteptate.
Pești
Problemele legate de încredere sau bani pot afecta relațiile. Spre finalul săptămânii, energia devine mai relaxată și te ajută să depășești obstacolele.