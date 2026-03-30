Horoscopul dragostei, 30 martie – 5 aprilie 2026: Săptămână cu împăcări și declarații de iubire

Luna Plină are loc pe 1 aprilie, în Balanță – zodia care guvernează căsătoria, echilibrul și relațiile serioase. Această perioadă aduce dorință de pace, armonie și împăcare. Dacă au existat probleme recente în cuplu, această Lună Plină ajută la rezolvarea conflictelor și la reluarea relației pe un drum mai bun.

Pe 30 martie, Venus intră în Taur. Venus este planeta iubirii, frumuseții, valorilor și banilor. În Taur, energia devine mai calmă, mai senzuală și mai stabilă. Este o perioadă în care oamenii vor dori siguranță emoțională, liniște și apropiere. Este momentul ideal pentru plimbări, seri romantice, timp petrecut în natură și bucuria lucrurilor simple.

Chiar dacă este o săptămână foarte bună pentru dragoste, există două zile mai tensionate. Pe 3 aprilie, Venus face un aspect tensionat cu Pluto, ceea ce poate aduce gelozie, obsesii sau neîncredere în relații. Totuși, în aceeași zi, Mercur formează un aspect pozitiv cu Jupiter, ceea ce ajută la comunicare și rezolvarea problemelor. Pe 5 aprilie, Soarele în conflict cu Jupiter poate aduce exagerări sau reacții prea mari, dar nu sunt probleme majore.

Horoscopul dragostei pentru fiecare zodie

Berbec

Odată cu intrarea lui Venus în Taur, comunicarea devine mai calmă și mai matură. Relațiile se pot stabiliza, iar impulsivitatea scade. Este o săptămână bună pentru consolidarea relațiilor.

Taur

Venus intră chiar în zodia ta, ceea ce îți aduce farmec, atractivitate și șanse mari în dragoste. Totuși, pe 3 aprilie pot apărea tensiuni sau gelozii, așa că trebuie să eviți conflictele.

Gemeni

Luna Plină activează sectorul iubirii și îți poate aduce o întâlnire importantă sau o apropiere puternică într-o relație. Este momentul să lași în urmă problemele vechi.

Rac

Este o săptămână în care îți înțelegi mai bine emoțiile. Venus în Taur te ajută să te apropii mai mult de persoana iubită și să construiești o relație stabilă.

Leu

Luna Plină aduce vești importante și discuții serioase. Comunicarea este cheia în relații în această săptămână. Atracția crește.

Fecioară

Luna Plină îți influențează încrederea în tine. Venus în Taur îți poate aduce o călătorie, o relație la distanță sau o poveste de dragoste nouă.

Balanță

Luna Plină este chiar în zodia ta, ceea ce te pune în centrul atenției. Relațiile devin mai profunde și pot trece la un alt nivel.

Scorpion

Este o săptămână de reflecție și vindecare emoțională. Venus intră în sectorul relațiilor și aduce stabilitate și claritate.

Săgetător

Luna Plină aduce oportunități prin prieteni sau cercuri sociale. Poți întâlni pe cineva special sau îți poți aprofunda o relație.

Capricorn

Venus activează sectorul iubirii și aduce romantism. Relațiile existente se pot consolida, iar cei singuri pot întâlni pe cineva.

Vărsător

Luna Plină aduce planuri de viitor în dragoste. Venus în Taur favorizează întâlnirile romantice acasă și apropierea emoțională.

Pești

Luna Plină activează sectorul intimității. Relațiile pot deveni mai profunde, iar comunicarea sinceră îmbunătățește viața sentimentală.