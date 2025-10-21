Horoscopul dragostei, săptămâna 21 – 26 octombrie 2025: Una dintre cele mai romantice perioade ale anului

Sub influența Lunii Noi în zodia Balanței, relațiile, armonia și echilibrul emoțional devin prioritare. Pentru multe zodii, urmează momente de apropiere, confesiuni și începuturi promițătoare.

Pe 21 octombrie, Luna Nouă în Balanță luminează casa iubirii și a parteneriatelor — un moment ideal pentru împăcare, noi începuturi sentimentale sau clarificări în cuplu.

Pe 22 octombrie, Soarele intră în Scorpion, aducând profunzime emoțională, pasiune și nevoia de sinceritate absolută. Tot atunci, planeta Neptun revine în Pești, accentuând intuiția, dar și riscul de iluzii.

Horoscopul dragostei pentru fiecare zodie (21–26 octombrie 2025)

♈ Berbec

Luna Nouă activează sectorul parteneriatelor tale — o perioadă excelentă pentru reconciliere sau pentru a duce relația la un nou nivel. Ai grijă totuși la orgolii: o discuție despre bani sau control ar putea aprinde scântei.

♉ Taur

Comunicarea poate fi provocatoare. O neînțelegere minoră se poate amplifica dacă o lași nerezolvată. Fii sincer, dar blând. Spre finalul săptămânii, armonia revine și aduce o lecție despre răbdare în iubire.

♊ Gemeni

Luna Nouă aduce inspirație, flirt și un suflu romantic nou. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate aprinde imaginația. În cuplu, e momentul perfect să redescoperi bucuria și joaca în doi.

♋ Rac

Atmosfera e caldă și tandră — ideală pentru a petrece timp acasă, într-un cadru intim. Dacă au existat tensiuni, acum e momentul împăcării. Iar pentru cei singuri, o conexiune emoțională profundă se poate înfiripa rapid.

♌ Leu

Săptămâna aduce mesaje, invitații și discuții care îți pot schimba direcția sentimentală. Evită impulsurile dramatice și concentrează-te pe comunicare sinceră. Finalul săptămânii aduce o revelație despre cine îți este cu adevărat aproape.

♍ Fecioară

Luna Nouă îți dă dorința de stabilitate și siguranță emoțională. Dacă te simți nesigur, e timpul să privești spre tine — nu doar spre partener. Dragostea autentică începe cu respectul de sine.

♎ Balanță

E săptămâna ta, plină de farmec și magnetism. Toate privirile sunt asupra ta! Luna Nouă în zodia ta favorizează noi începuturi amoroase sau consolidarea relațiilor existente. Evită doar să te pierzi în nevoia de a mulțumi pe toată lumea.

♏ Scorpion

Neptun reapare în casa iubirii tale, aducând nostalgii și visare. Poți visa la o iubire ideală, dar nu uita să rămâi cu picioarele pe pământ. Un mesaj din trecut îți poate reaprinde emoții neașteptate.

♐ Săgetător

Săptămâna e perfectă pentru viața socială: evenimente, prieteni, flirturi. O persoană din cercul tău apropiat ți-ar putea atrage atenția într-un mod nou. Spre weekend, sinceritatea devine cheia unei conversații importante.

♑ Capricorn

Dragostea și cariera se împletesc — ai grijă să nu neglijezi niciuna. Luna Nouă favorizează conversațiile profunde și clarificarea intențiilor. Dacă ești singur, o persoană întâlnită prin muncă ți-ar putea cuceri inima.

♒ Vărsător

Energie bună, optimism și șanse reale de apropiere afectivă. Dacă ești într-o relație, pasiunea renaște. Dacă ești singur, lasă-te ghidat de intuiție. Spre finalul săptămânii, o discuție sinceră te va ajuta să vezi clar ce îți dorești.

♓ Pești

Luna Nouă luminează zona intimității și a emoțiilor profunde. Relațiile se pot transforma într-un mod subtil, dar intens. Urmează-ți visurile, dar nu ignora realitatea. Ascultă-ți sufletul și notează-ți visele — pot conține răspunsuri.