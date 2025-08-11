Horoscopul lunii septembrie 2025. Schimbări pentru toate zodiile la începutul toamnei

Pe 1 septembrie, Saturn revine în Pești, încurajând o scufundare profundă în claritatea emoțională și limitele necesare. După ce ai intrat în Berbecul pasional, acest tranzit îți oferă încă o șansă de a-ți revizui limitele. Ai reușit să te afirmi? Reacția ta nu impune respect? Dacă nu, ai timp să fii ferm. Folosește acest tranzit și pentru a-ți explora creativitatea. Îți faci timp pentru artă, meșteșuguri și auto-exprimare? Ce structuri ai putea pune în aplicare pentru a te asigura că te poți bucura de latura ta creativă? Saturn în Pești poate fi emoțional, așa că vei dori să ai grijă și de tinee. Saturn va revenit la mersul direct pe 27 noiembrie și va părăsi Peștii pe 13 februarie 2026.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară. Aceasta este una dintre plasamentele preferate ale lui Mercur deoarece guvernează Fecioara. Este un tranzit fabulos pentru munca analitică. Acum poți rezolva detaliile până la cel mai fin punct. Mintea ta este capabilă de o concentrare profundă, ceea ce ajută la studiu sau la orice necesită atenție. Comunicarea tinde să fie precisă. Cu toate acestea, vei dori să fii atent la tendința de a fi hipercritic. Puțin tact te ajută Mercur părăsește Fecioara pe 18 septembrie.

Pe 6 septembrie, încă o retrogradare! Uranus se alătură lui Saturn și începe retrogradarea sa anuală. Uranus favorizează schimbarea și perturbările. Dar retrogradarea înseamnă că este mai bine să amâni schimbările drastice până când Uranus revine direct, pe 3 februarie 2026. În schimb, folosește acest timp pentru a analiza unde trebuie să dărâmi lucrurile sau să le lași așa cum sunt. Această perioadă este ideală pentru a te reconecta cu vechii prieteni.

Pe 7 septembrie sosește eclipsa de Lună în Pești! Emoțiile vor fi puternice, iar limitele ar putea deveni neclare. Ai încredere în sentimentele tale și consolidează limitele după cum este necesar. Credința ta ar putea fi testată cumva, așa că este înțelept să rămâi cu picioarele pe pământ și flexibil. Știe când să te ții tare și când să renunți. Un sacrificiu poate fi necesar. Cu cât ești mai dispus să eliberezi, cu atât te vei simți mai bine. Aceasta este o lunație minunată pentru a finaliza proiecte creative, a te implica în practici spirituale și a crește grija de sine.

Pe 18 septembrie, Mercur părăsește Fecioara analitică pentru Balanța diplomatică. Gândirea devine echilibrată, obiectivă și corectă, facilitând vederea tuturor părților. Acest tranzit este excelent pentru gândirea creativă. Dacă vrei să-ți reamenajezi casa, nu vei duce lipsă de idei. Comunicarea este delicată, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă excelentă pentru negocieri sau situații care necesită tact. Mercur rămâne aici până pe 6 octombrie.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară. Aceasta nu este o plasare bună pentru planeta iubirii. În loc să fie caldă și pufoasă, este rezervată. Romantismul trebuie să fie curat și sănătos. Deoarece Fecioarei îi place să servească, actele de servire pot contribui la mese gătite acasă și masaj pe spate. Venus părăsește Fecioara pe 13 octombrie.

Pe 21 septembrie, apare ultima eclipsă a anului. AEste o eclipsă de Soare în Fecioară, cea mai bună șansă pentru o pauză. Un nou început este pe drum. Dacă ceva se termină, ar putea apărea o nouă oportunitate. Amână luarea deciziilor până când vor trece câteva zile. În acest fel, vei avea informațiile necesare pentru a face o alegere puternică. Este, de asemenea, o eclipsă potrivit pentru a face curat.

Pe 22 septembrie, Marte navighează în Scorpion, un tranzit care aduce voință, sex-appeal și intensitate în cosmos. Marte iubește această plasare. Atmosfera energică menține ambiția la cote maxime, luptele interesante și dragostea fierbinte. Va pleca spre Săgetător pe 4 noiembrie.

În cele din urmă, Soarele va fi în Balanță pe 22 septembrie, marcând începutul oficial al toamnei. Relațiile, afacerile juridice și arta vor fi teme pentru cele câteva săptămâni în care Soarele va călători în Balanță. Concentrează-ți energia pe consolidarea parteneriatelor, gestionarea proceselor și transformarea casei tale într-un punct de atracție. Soarele va fi în Scorpion pe 22 octombrie.

Berbec

Evită certurile pe 4. Ia în considerare noi perspective de angajare pe 21.

Strălucești la locul de muncă. Te menții în vârful ierarhiei companiei. Fii atent la certuri pe 4 - lucrurile ar putea exploda rapid. Ia-ți liber pe 7, dacă poți.

Pe 18 și 19, comunicarea cu partenerii este favorizată. Neînțelegerile pot fi clarificate acum, așa că nu ezita să rezolvi conflictele.

Pe 21 apare o oportunitate care ar putea fi prea bună pentru a o rata. Pee 22 ambiția de a câștiga bani este mare. Dacă muncești din greu, poți vedea profiuri semnificative. Romantismul strălucește pe 22. Conexiunile devin picante și un angajament apare în curând.

Taur

Un prieten te surprinde pe 7. Declară-ți sentimentele pe 15.

Romantismul devine incitant luna aceasta. Clipește din gene și s-ar putea să te conectezi cu acel nou-venit interesant. Ai deja un partener? Conversațiile lungi aduc o nouă apropiere.

Vei avea o revelație surprinzătoare din partea unui prieten. Aceasta ar putea marca o schimbare în prietenia ta viitoare.

Ziua de 15 este fantastică pentru a face un gest romantic îndrăzneț.

Întâlnirile de la locul de muncă necesită implicarea ta pe 18. Nu vei avea nicio problemă în a-ți face simțită prezența cu tact.

Pe 19, relațiile tale amoroase intră într-o fază de lună de miere - fii pregătit să bei vin și să ieși la o cină romanticăi! Pe 21 apare o logodnă, o căsătorie, o sarcină sau un nou partener. Orice s-ar întâmpla în ziua respectivă ar putea fi o surpriză plăcută!

Verifică-ți agresivitatea pe 22. Dacă ești prea insistent, ai putea să-i enervezi pe cei dragi.

Tot pe 22 ești într-o poziție de conducere. Echipa ta poate obține o victorie cu tine la cârmă.

Gemeni

Fii pregătit pentru o schimbare la locul de muncă pe 7. Trece peste eșecuri pe 19.

Ocupă-te de familie și de treburile casnice pe 2. Vei avea câteva săptămâni la dispoziție pentru a programa proiecte cu cei dragi.

Evită transformările radicale din 6 septembrie până anul viitor, înainte de a-ți schimba coafura sau garderoba. În schimb, continuă cu ceea ce funcționează.

Ziua de 7 aduce o evoluție șocantă în carieră.

Abilitățile tale de flirt primesc un impuls pe 18. Ești cel mai mare jucător al zodiacului, iar acest tranzit îți ridică și mai mult reputația. Eforturile de înfrumusețare a casei se conturează pe 19. Investește în mobilier nou sau materiale de amenajare. În curând, casa ta va semăna cu un castel!

Pe 19 îți oferă voința de a depăși obstacolele. ZIua de 21 este excelentă pentru a începe proiecte mari. Să presupunem ă vrei să cureți gazonul? Aceasta este unda verde pentru o transformare totală. Dacă vrei să cumperi o casă, s-ar putea să primești vești importante în această zi, care îți permit să faci planuri.

Ambiția ta la locul de muncă este remarcată pe 22. Ia inițiativa și vei urca pe scara companiei. Până când vine noiembrie, ai putea fi în poziția de lider. Luna se încheie pe o notă romantică promițătoare.

Rac

Faci o călătorie pe 7 sau 21. Romantismul sfârâie pe 22.

Călătoriile sunt în prim pla nîn această lună. Călătoriile scurte cu mașina sau călătoriile pe distanțe lungi îți vor încheia vara într-o notă frumoasă, așa că nu ezita să rezervi ceva înainte de sfârșitul lunii septembrie. Pe 2 găsești cele mai bune oferte, ceea ce face dificil refuzul.

Găsirea echilibrului dintre casă și drum devine mai ușoară, începând cu 18. Cei dragi vor să te însoțească în marile aventuri pe 19. O a doua lună de miere sau o excursie spontană!

Una dintre cele mai bune zile pentru o călătorie care îți schimbă viața este 21. Dacă ai nevoie de o nouă perspectivă, aceasta ar putea fi ziua potrivită pentru a o găsi în afara bazei tale de acasă.

Romantismul se încinge pe 22. Pasiunea rămâne puternică până în noiembrie, așa că profită la maximum de această atmosferă cu seri intime de întâlniri.

Pe 22 te întorci spre casă.

Leu

Un câștig neașteptat este posibil pe 7. Fă schimbări epice pe 24.

Finanțele tale ar putea fi imprevizibile într-un mod pozitiv luna aceasta. Ideile devin profitabile pe 2. O avere neașteptată sosește pe 7. Cu toate acestea, eclipsele sunt niște cărți neașteptate - recompensa ta ar putea dispărea la fel de repede cum a venit.

Problemele de comunicare se rezolvă începând pe 18. Vei găsi modalități delicate de a discuta subiecte sensibile, un avantaj dacă vrei să vindeci relațiile.

Capacitatea ta de a atrage bani se îmbunătățește pe 19. Poate părea mai ușor să aduci bani pe orbita ta acum. Acționează cât mai curând posibil.

Pe 22 vrei să renovezi casa. Un strat proaspăt de vopsea poate face minuni!

Planifică călătorii de sfârșitul verii, pe 22. Câteva escapade de ultim moment înainte ca vremea să se răcească încheie sezonul într-o notă veselă.

Dacă trebuie să faci o schimbare majoră, ziua 24 îți oferă voința de a muta munții din loc.

Fecioară

Încrederea ta crește pe 2. Actualizează-ți garderoba pe 19.

Acesta este sezonul tău, ceea ce înseamnă că este timpul să strălucești! Așteaptă-te la o atenție pozitivă, care cu siguranță îți va spori încrederea.

Ziua de 7 dezvăluie informații pertinente despre o relație. Orice ai afla în această zi ar putea aduce o schimbare permanentă. Ai încredere că este spre bine.

Evită deciziile din 17. Însă 18 este perfectă pentru interviuri de angajare sau discuții lungi cu consultantul tău financiar.

Actualizează-ți îmnfățișarea pe 19. O ținută nouă este stimulatorul perfect de dispoziție. Dacă îți dorești o tunsoare proaspătă, acum este momentul să o treci în calendarul stilistului tău. Pe 21 pregătește-te să atragi toate privirile!

Ziua de 21 îți stimulează gândirea. Vei avea voința de a muta munții din loc. Conectează-te și vei fi de neoprit! Pe 2, ești gata să-ți pui ambițiile în a face bani. MUncește, iar banii tăi vor crește în următoarele patru săptămâni.

Balanță

Programează întâlniri cu medici pe 7. Un secret este dezvăluit pe 21.

Timpul liniștit este necesar în această lună dacă dorești să-ți păstrezi pacea. Îți poți găsi calmul pe 2. Odată ce se întâmplă acest lucru, s-ar putea să fii chemat la perioade lungi de „timp pentru tine”. De obicei, ești o persoană de genul „noi”, așa că s-ar putea să ți se pară străin, dar nu va dura mult până vei găsi alinare în singurătate.

Revizuiește-ți practicile medicale pe 7. Ți-ai făcut din îngrijirea de sine o prioritate? Poate că e timpul să începi. Folosește această zi pentru a programa întâlniri cu medicii tăi. Cuvintele tale din interior prind viață pe 18. Acum poți găsi toate cuvintele potrivite pentru conversații de impact sau pentru romanul pe care vrei să-l scrii.

Aventurile romantice secrete sunt posibile pe 19. O revelație șocantă iese la iveală în jurul datei de 21. Acesta ar putea fi momentul revelator care te îndeamnă să iei o decizie critică.

ZIua de 22 îți amplifică ambiția pentru bani. Vei munci din greu până în noiembrie, ceea ce va duce la un cont bancar mai mare. Soarele în zodia ta pe 22 înseamnă că este sezonul tău! Strălucește puternic și poți aprinde lumea cu zâmbetul tău!

Scorpion

Surprizele romantice sosesc pe 7. Tu ai puterea pe 22.

Petrecerile, concertele sau festivalurile de vară te vor ține departe de casă mai mult decât de obicei.

Pe 7 ar putea aduce o surpriză romantică. Aceasta ar putea fi o întâlnire întâmplătoare cu un nou pretendent sau întoarcerea neașteptată a unui fost partener! Vei ști ce decizii să iei pe 18. Răspunsul despre acea relație va fi tare și clar, și în interiorul tău!

19 este de bun augur pentru viața ta amoroasă. Întâlnirile romantice ar putea fi pe ordinea de zi - sau s-ar putea să te trezești înconjurat de admiratori la diverse evenimente. Ziua de 21 este fabuloasă pentru o petrecere - ia-ți cei mai buni prieteni și vopsește orașul în roșu!

Din 22 septembrie până pe 4 noiembrie vei fi foarte energic. Voința ta va fi activată, ajutându-te să depășești obstacolele și să atingi fiecare obiectiv.

Pe 22 te menții echilibrat cu multă odihnă. Nu exagera, oricât de tentant ar fi.

Săgetător

Ai grijă de o persoană dragă pe 7. Invitațiile vin pe 18.

Septembrie este importantă pentru cariera ta. Pe 2 ai rolul de lider inspirațional. Îți poți impresiona colegii sau publicul dacă te bazezi pe această atmosferă dinamică. Însă ziua de 4 ar putea scoate la iveală latura ta ipocrită. Evită asta dacă vrei să-ți protejezi reputația.

O problemă de familie necesită atenția ta pe 7. Aceasta ar putea fi o zi dificilă, așa că fii pregătit să gestionezi rapid problemele. Viața ta socială se înviorează pe 18. După atâta concentrare asupra muncii, este timpul să te distrezi!

Ziua de 19 aduce distincții, pe măsură ce reputația ta continuă să înflorească. Pe 21 ar putea fi un adevărat moment de schimbare. O promovare, o nouă oportunitate sau faimă sunt posibile.

Ziua de 22 este o dinamită pentru proiectele din culise. Cu toate acestea, pe 22 eși atras în circuitul petrecerilor și te îndepărtează de proiectele tale preferate. Munca poate aștepta.

Capricorn

Fă o călătorie pe 7 sau 21. Viața ta socială se intensifică pe 22.

Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, s-ar putea să simți că vrei să mai faci o călătorie înainte ca vremea să se răcească. Un sector de călătorii aglomerat îți asigură oportunități de a merge cât de departe îți dorești. Cele mai bune zile pentru călătoriile tale sunt 7 și 21. Dacă poți programa ceva în jurul acelor zile, escapadele tale ar putea fi memorabile!

Cariera ta primește un impuls pe 18. Capacitatea ta de a gândi cu atenție te-ar putea transforma în eroul companiei în multiple ocazii.

Călătoriile ar putea deveni romantice pe 19. Acestea sunt vești bune dacă plănuiești să călătorești cu un partener. Dar dacă ești singur, poate ar trebui să fii atent la noi perspective.

Așteaptă-te la o mulțime de activități cu prietenii pe 22. Dansaul toată noaptea sub stele sau petrecerile de ultim moment te vor ține treaz până în zori. Asigură-te că te odihnești. Găsește echilibrul între odihna plină de petreceri și cea plină de energie.

Vărsător

Fă-ți curățenia bugetului pe 7. Călătorește pe 18.

Este o lună excelentă pentru a-ți revizui finanțele. Ies la iveală problemele bugetare pe 2. Analizează-ți situația cu atenție. S-ar putea să descoperi scurgeri pe care le-ai trecut cu vederea înainte.

Pe 6 începe o perioadă de câteva luni în care s-ar putea să fie nevoie să te oprești înainte de a face o schimbare. 7 dezvăluie o situație financiară care necesită atenția ta. Dacă apare ceva, cum ar fi o factură neașteptată, rezolv-o imediat.

Călătoriile te cheamă departe de agitație pe 18. Unde vrei să mergi? Rezervă o excursie dacă bugetul îți permite.

Veste bună: capacitatea ta de a atrage bani se îmbunătățește pe 19. O mărire de salariu, un câștig neașteptat, o rambursare de impozite sau o promovare a partenerului te-ar putea aduce din nou pe profit.

21 oferă o altă surpriză economică potențial bună. O sursă neașteptată de venit ți-ar putea ateriza, liniștindu-ți mintea.

Ambiția ta profesională își face apariția pe 22. Aceasta marchează o perioadă lungă în care ești gata să-ți asumi toate riscurile potrivite. Până când va veni noiembrie, ai putea avea un rol mai important, posibil cu îndatoriri de conducere. Pe data de 22 cresc șansele de câștig financiar. Pe măsură ce steaua ta de la locul de muncă crește, la fel cresc și veniturile tale.

Pești

Exersează limite mai bune pe 1. Planifică-ți călătoriile de toamnă pe 22.

Relațiile îți vor testa răbdarea luna aceasta. Vei avea conversații productive, dar ziua de 1 sepembrie îți provoacă capacitatea de a-ți afirma limitele. Ai învățat multe despre a spune nu în ultimii ani și acum va trebui să exersezi să rămâi ferm.

Zua de 7 îți testează rezistența. Cineva ar putea încerca să-ți depășească limitele în acea zi - nu permite acest lucru să se întâmple.

18 aduce îmbunătățiri ale fluxului tău de numerar. Ideile dau roade, oferindu-ți spațiu de respirație.

19 netezește problemele cu cei dragi iar 21 ar putea aduce un nou început cu un partener - sau cu un nou iubit! Orice se întâmplă în acea zi, îți va pune viața personală pe o cale mai armonioasă.

Setea ta de aventură se accelerează pe 22. Profită de această vibrație și planifică câteva călătorii pe distanțe lungi înainte de noiembrie, potrivit almanac.com.

Ziua de 222 îți sporește intuiția. Urmează-ți presimțirile - ar putea fi uimitor de precise!



