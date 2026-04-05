Horoscopul norocului: Cea mai bună zi a săptămânii 6–12 aprilie pentru fiecare zodie

După o perioadă de stagnare și reflecție, urmează zile în care lucrurile încep să se miște, apar oportunități și se încheie un capitol important.

Un eveniment astrologic rar are loc pe 8 aprilie, când Marte în Pești se aliniază cu Uranus în Taur pentru ultima dată până în anul 2103. Această aliniere marchează finalul unui ciclu început în 2020 și deschiderea unui nou capitol pentru multe zodii. În plus, Luna în Ultimul Pătrar în Capricorn, pe 10 aprilie, aduce eliberări, decizii și schimbări de direcție.

Iată care este cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie în această săptămână:

Berbec – Ziua norocoasă: joi, 9 aprilie

Marte intră în zodia ta și formează un stellium puternic, adică mai multe planete adunate în același semn. Este o perioadă rară, care îți poate aduce succes, începuturi noi și șansa de a face schimbări importante. Este momentul să acționezi și să nu mai amâni planurile importante.

Taur – Ziua norocoasă: vineri, 10 aprilie

Luna în Ultimul Pătrar în Capricorn te ajută să renunți la scuze și la lucrurile care te-au ținut pe loc. Este momentul să faci un plan clar pentru viitor și să începi ceva nou, chiar dacă nu te simți 100% pregătit.

Gemeni – Ziua norocoasă: miercuri, 8 aprilie

Alinierea Marte–Uranus îți activează cariera și poate aduce o oportunitate importantă. Este un moment rar, care nu se va mai repeta până în 2103, așa că trebuie să fii atent la oportunitățile care apar.

Rac – Ziua norocoasă: joi, 9 aprilie

Energia din Berbec îți activează sectorul profesional. Urmează o perioadă importantă pentru carieră, iar deciziile pe care le iei acum pot avea efecte pe termen lung.

Leu – Ziua norocoasă: miercuri, 8 aprilie

Se încheie un capitol important legat de carieră și începe altul. Pot apărea schimbări, oferte sau oportunități neașteptate.

Fecioară – Ziua norocoasă: vineri, 10 aprilie

Luna în Capricorn te ajută să renunți la un plan vechi, la o mentalitate sau la o situație care nu mai funcționează. Este momentul să alegi fericirea, nu doar succesul.

Balanță – Ziua norocoasă: sâmbătă, 11 aprilie

Luna se întâlnește cu Pluto și aduce o transformare emoțională puternică. Poate fi o zi în care îți schimbi planurile sau chiar direcția în viață.

Scorpion – Ziua norocoasă: duminică, 12 aprilie

Venus și Jupiter aduc noroc în dragoste și în viața personală. Este o zi în care pot apărea oportunități, oameni noi sau vești bune.

Săgetător – Ziua norocoasă: joi, 9 aprilie

Marte în Berbec îți dă energie pentru un nou început: un proiect, o afacere sau o schimbare importantă în viață.

Capricorn – Ziua norocoasă: miercuri, 8 aprilie

Se încheie un ciclu început în 2020 și începe o perioadă mai stabilă. Este momentul să vezi cât de mult ai evoluat și să construiești mai departe.

Vărsător – Ziua norocoasă: duminică, 12 aprilie

Venus și Jupiter îți aduc noroc în casă, familie și viața personală. Este o zi bună pentru schimbări în locuință sau în relațiile cu cei apropiați.

Pești – Ziua norocoasă: duminică, 12 aprilie

Această zi te ajută să îți găsești direcția și scopul. Dacă începi un proiect, dacă vorbești despre ideile tale sau îți urmezi visul, pot apărea oportunități importante.

Săptămâna 6 – 12 aprilie 2026 este una de schimbare, finaluri și începuturi. Pentru multe zodii, este momentul în care trebuie să facă un pas înainte, chiar dacă nu au toate răspunsurile. Norocul apare atunci când ai curajul să mergi mai departe.