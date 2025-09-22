Horoscopul tarotulului, săptămâna 22–28 septembrie: mesaje karmice și revelații

Tarotul colectiv al săptămânii este Temperance (Echilibrul) – un mesaj clar să căutăm calea de mijloc, să ne calibrăm emoțiile și să nu mergem în extreme. Este momentul să facem pace cu noi înșine și cu ceilalți, dar fără să ne sacrificăm autenticitatea.

♈Berbec – Asul de Cupe

Un nou început emoțional bate la ușa ta. Poate fi o relație, un proiect care îți aduce bucurie sau pur și simplu o descărcare emoțională care te eliberează. Permite-ți să plângi, să ierți și să lași trecutul în urmă. Este săptămâna în care îți cureți sufletul.

♉ Taur – Doiul de Monede

Ai multe pe cap, dar ești chemat să-ți reorganizezi programul. Echilibrul între muncă și viața personală devine prioritar. Pune pe hârtie ce e cu adevărat important și lasă restul pentru mai târziu.

♊ Gemeni – Magicianul

Ai toate resursele de care ai nevoie pentru a-ți transforma viața. Atenție însă la gândurile tale – ceea ce spui și gândești se poate manifesta foarte repede acum. Vizualizează rezultatul dorit și acționează în direcția lui.

♋ Rac – Optul de Cupe (Răsturnat)

Te simți obosit emoțional. Este momentul să lași în urmă poverile care nu-ți mai aparțin. Cere ajutor, delegă responsabilități și oferă-ți timp pentru odihnă.

♌ Leu – Nouă de Cupe (Răsturnat)

Poți avea succes și totuși să simți un gol interior. Întreabă-te ce te face cu adevărat fericit și unde trăiești „pe pilot automat”. Alege să fii autentic și să pui suflet în ceea ce faci.

♍ Fecioară – Cinci de Săbii

Pot apărea conflicte sau tensiuni. Este o lecție despre cum gestionezi dezacordurile. Alege să nu intri în jocuri de putere și să cauți soluții pașnice.

♎ Balanță – Cinci de Cupe (Răsturnat)

Procesul de vindecare este în plină desfășurare. Îți ierți trecutul și îți recapeți echilibrul. Este un moment excelent pentru introspecție și pentru a închide răni vechi.

♏ Scorpion – Zece de Săbii (Răsturnat)

Este sfârșitul unui capitol dureros. Îți recapeți puterea treptat, chiar dacă te simți încă vulnerabil. Universul îți dă semne că poți merge mai departe.

♐ Săgetător – Trei de Monede

Lucrul în echipă îți aduce satisfacție și rezultate excelente. Fii deschis să colaborezi și să înveți de la cei din jur. Vei găsi aliați valoroși.

♑ Capricorn – Zece de Monede (Răsturnat)

Atenție la bani și la planurile de viitor. Este posibil să regândești modul în care investești resursele sau să ai discuții despre bani în familie. Nu te grăbi să iei decizii mari.

♒ Vărsător – Regele de Cupe (Răsturnat)

Emoțiile pot fi intense și confuze. Cineva apropiat îți trimite mesaje amestecate. Caută claritate și vorbește deschis, fără supărări inutile.

♓ Pești – Steaua

Un val de speranță și inspirație vine spre tine. Este săptămâna în care visele par mai aproape. Fii sprijin pentru ceilalți și nu-ți fie teamă să visezi măreț.