Influența Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai 2026, asupra tuturor zodiilor

Cu Uranus în Gemeni, Luna în Fecioară la începutul săptămânii se simte primitoare și jucăușă. Este un moment bun pentru a trimite mesaje prietenilor și a purta conversații atât vesele, cât și profunde. Luna în Balanță de marți, 28 aprilie, adaugă o energie romantică, Venus în Gemeni făcându-ne să ne exprimăm într-un mod mai cochet.

Berbec

Intrarea în interior este o temă dominantă a acestei Luni Pline în Scorpion, care aduce intensitate emoțională. Aceasta este o perioadă în care trebuie să devii mai inteligent emoțional. Exprimă-ți entuziasmul și fii conștient de nivelul tău de stres. Canalizează această energie prin meditație sau jurnal. Ia în considerare să te destăinui cuiva în care ai încredere.

Sezonul Taurului îți arată că fugirea de emoțiile tale nu funcționează. Trebuie să le înțelegi pentru a evolua. S-ar putea să fii testat cu Saturn în semnul tău, împingându-te să te transformi.

Taur

Cu Uranus acum în Gemeni, pregătește-te să vezi dinamica relației tale suferă o resetare. Pe măsură ce capitolul despre Uranus în Taur se încheie, înțelegi mai bine ce îți dorești de la prieteniile sau relațiile tale de afaceri pe viitor. În același timp, aceasta inaugurează o nouă eră în care bunurile materiale și ceea ce prețuiești sunt în prim-plan.

Luna Plină în Scorpion reflectă această poveste. Te prețuiești pe tine însuți? Dacă nu, lunația scoate la iveală acest lucru.

Gemeni

În timpul acestei Luni Pline, ești rugat să te prezinți și să fii mai atent la nivelurile tale de energie, mai ales cu Uranus acum în semnul tău. Aceasta este o perioadă minunată și inspiratoare pentru artiști și scriitori.

Fă loc energiei tale creative și stabilește o nouă rutină disciplinată care te ajută să-ți prioritizezi hobby-urile și proiectele în desfășurare. Dobândirea disciplinei este esențială pentru a te simți mai confortabil cu auto-exprimarea.

Rac

Descoperirea puterii tale și introspecția sunt legate de această Lună Plină dinamică. Întâlnești oameni noi și, prin aceste conexiuni, începi să te înțelegi mult mai bine.

Sezonul Taurului îți arată că trecutul ar trebui lăsat în trecut. Este timpul să îmbrățișezi viitorul.

Leu

Așteaptă-te să vezi o mulțime de schimbări în cercurile tale de prieteni în această perioadă. Acasă este o forță de împământare în timpul acestei Luni Pline, iar tu te concentrezi pe gătit sau pe a avea oameni dragi în locuința ta.

Conectează-te cu familia și ia legătura cu prietenii. Sezonul Taurului te inspiră să-ți faci mediul de acasă mai plăcut. Ia în considerare redecorarea sau organizarea camerei tale.

Fecioară

Te simți confortabil lucrând cu ceilalți în echipă? Această întrebare apare în timpul acestei Luni Pline. Sezonul Taurului îți permite să te simți mai confortabil în poziții de conducere, demonstrându-ți talentele.

De asemenea, trebuie să înveți cum să faci compromisuri cu oamenii și să-i asculți. Acesta este un moment pentru a fi mai empatic și mai puțin critic față de greșelile celorlalți. A lucra bine cu ceilalți înseamnă a fi un jucător de echipă. Ai putea să te surprinzi cu ceea ce ai putea realiza atunci când colegii sau colegii de clasă te văd ca pe un prieten.

Balanță

Dacă ți-ai ignorat finanțele, te așteaptă o trezire brutală, deoarece Luna Plină aruncă lumină asupra a ceea ce trebuie ajustat pe viitor. Cu toate acestea, cei care au depus eforturi simt că presiunea se diminuează, cu Jupiter în Rac, aducând speranță și claritate.

O altă temă a acestei lunații este independența ta. Înveți să fii mai prezent cu nevoile tale. Protejarea energiei tale este importantă săptămâna aceasta, Marte în Berbec arătându-ți cine este acolo pentru tine și cine nu merită timpul tău.

Scorpion

Luna Plină în semnul tău te încurajează să faci un pas înainte și să începi să ai din nou încredere în tine. Un nou început te așteaptă cu Uranus acum în Gemeni, care nu mai aduce supărări sau surprize în cadrul parteneriatelor tale.

Săptămâna aceasta, ești obligat să te împaci cu acei oameni care au însemnat mult pentru tine. Tranzitul îți arată, de asemenea, unde trebuie să faci îmbunătățiri în rutinele tale pentru a prelua mai mult control asupra activităților tale zilnice.

Săgetător

Nu te teme să-ți accesezi energia creativă. Luna Plină în Scorpion te împinge să sapi adânc și să descoperi vise și idei pe care le-ai abandonat anterior. Acesta este, de asemenea, un moment pentru a-ți perfecționa abilitățile, în special cu Uranus în Gemeni, ajutându-te să faci brainstorming și să-ți îmbunătățești comunicarea.

Conectarea cu muzele tale este posibilă, deoarece te simți motivat să socializezi și să întâlnești oameni noi care te împing să-ți explorezi latura creativă. Distrează-te cu acest tranzit. Bucură-te de această săptămână și nu te critica prea mult.

Capricorn

Luna Plină în Scorpion îți permite să pui bazele pentru ceea ce vrei să realizezi în următorii ani. Există multă presiune din cauza acestor planete în Berbec, dar atâta timp cât ai impulsul, poți ieși victorios. Ești gata să depășești obstacolele și orice surprize care îți ies în cale, pentru că nu te ferești de provocări. Luna îți arată cum să-ți consolidezi planul și să fii mai meticulos.

Vărsător

Există o energie minunată și romantică în această Lună Plină, permițându-vă să vă concentrați asupra iubirii. Uranus în Gemeni adaugă energie pozitivă sectorului vostru romantic, chiar și cu surprizele pe care le aduce. Deși poate exista o oarecare instabilitate în dragoste, sunteți mai disciplinați și concentrați pe găsirea unui partener care să fie aliniat cu voi.

Între timp, Luna Plină îți permite să reflectezi asupra experiențelor tale trecute și să te gândești la modul în care aceste greșeli te-au modelat acum. În orice caz, ești mai optimist în ceea ce privește ceea ce te așteaptă în domeniul iubirii.

Pești

Luna Plină aduce o închidere a capitolelor, pe măsură ce câștigi înțelepciune și înțelegere. În această săptămână, ai dorința de a explora și de a afla mai multe despre lumea din jurul tău. Luna în Scorpion aduce o energie expansivă care evidențiază frumusețea care ne înconjoară.

Pentru cei din sectorul academic sau profesional, concentrați-vă pe dezvoltarea abilităților. Cu toate acestea, cu Uranus în Gemeni, trebuie să acordați prioritate la ceea ce este esențial. Nu vă lăsați prea prinși în posibilități. Acordați-vă energia sarcinilor care contează și nu vă pierdeți timpul cu lucruri nesemnificative, potrivit yourtango.com.

