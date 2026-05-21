Blocaj major la Institutul „Marius Nasta”. Constructorii au părăsit șantierul după ce statul nu a mai plătit facturile, iar investiția a rămas fără bani din PNRR

Criză la marile spitale din România: lucrările de la „Marius Nasta” s-au oprit la 80%, Ministerul Sănătății nu mai are bani

Lucrările la noul corp al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București au fost suspendate după ce constructorul s-a retras de pe șantier, invocând neplata facturilor restante de către stat. Proiectul, finanțat inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ajunsese deja la un stadiu de execuție de aproximativ 80%, însă lipsa fondurilor și blocajele administrative au dus la oprirea completă a activității.

Cseke Attila: șase spitale și două centre medicale din PNRR riscă blocaj din lipsa finanțării

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care a descris situația drept una extrem de gravă. Potrivit acestuia, problema nu afectează doar Institutul „Marius Nasta”, ci încă șapte obiective majore de investiții medicale din țară, toate aflate în diferite stadii de execuție prin PNRR.

Facturi de 150 de milioane de lei au rămas neplătite

Ministrul interimar al Sănătății a explicat că Ministerul Sănătății a epuizat fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectul de la „Marius Nasta”, iar în lipsa unei Hotărâri de Guvern care să actualizeze indicatorii tehnico-economici, instituția nu mai poate face legal nicio plată.

„Constructorul s-a retras de pe acest șantier. Nu am văzut niciun muncitor acolo, pentru că, evident, în momentul în care ai facturi de 150 de milioane și statul nu plătește, capacitatea financiară ajunge la o limită. […] Problema mai mare este că nu avem o Hotărâre de Guvern pe baza căreia această investiție să nu coste 169 de milioane, ci peste 600 de milioane de lei”, a declarat Cseke Attila.

În prezent, costurile totale estimate pentru finalizarea lucrărilor depășesc 600 de milioane de lei, iar doar pentru Institutul „Marius Nasta” este nevoie de o suplimentare bugetară de peste 500 de milioane de lei. Problema este că acești bani nu există în acest moment în bugetul Ministerului Sănătății.

Ministerul Sănătății încearcă să salveze proiectele în regim de urgență

Cseke Attila a recunoscut public faptul că Hotărârile de Guvern necesare pentru continuarea investițiilor ar fi trebuit aprobate cu mult timp în urmă. Oficialul a vorbit despre întârzieri administrative grave și despre lipsa unor decizii care au blocat practic șantierele.

„Aceste hotărâri de guvern era bine dacă erau emise cu mult timp înainte”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, la Ministerul Sănătății lucrează acum o echipă formată din 25 de persoane din direcția PNRR, care încearcă să redacteze rapid documentele necesare pentru deblocarea situației. Planul prezentat de ministru presupune obținerea avizelor necesare în aproximativ 10 zile și aprobarea Hotărârilor de Guvern în maximum trei săptămâni.

Oficialul a precizat că discuțiile cu premierul și Ministerul Finanțelor au început deja, iar obiectivul principal este identificarea unei surse urgente de finanțare de 1,2 miliarde de lei din bugetul național.

Alte spitale importante din țară sunt în aceeași situație

Institutul „Marius Nasta” nu este singurul proiect medical aflat în pericol. Ministrul Sănătății a anunțat că alte cinci spitale și două centre de formare profesională se confruntă cu probleme similare, generate fie de depășiri financiare, fie de lipsa actualizării indicatorilor tehnico-economici.

Printre spitalele vizate se numără Spitalul Județean Bistrița, Spitalul Județean Târgu Mureș, unitatea de Neurochirurgie din Cluj, Spitalul „Agrippa Ionescu” și Spitalul Județean de Urgență Constanța.

În cazul centrelor de formare profesională de la Târgu Mureș și UMF „Carol Davila” București, situația este și mai complicată. Gradul de execuție este de aproximativ 20%, iar până în prezent statul nu a plătit nicio factură pentru aceste proiecte.

„În ceea ce privește cele două centre de formare profesională, nu s-a plătit nicio factură pentru construirea acestor centre de formare profesională. Gradul lor de execuție este undeva în jurul valorii de 20%, atât la Târgu Mureș, cât și la UMF Carol Davila”, a declarat ministrul interimar.

Doar pentru aceste două centre este nevoie de aproximativ 127 de milioane de lei.

România riscă să piardă investiții importante din PNRR

Blocajele administrative și lipsa finanțării pun acum în pericol finalizarea unor investiții considerate esențiale pentru sistemul medical românesc. Termenul limită pentru implementarea proiectelor prin PNRR este 31 august, iar întârzierile actuale riscă să afecteze inclusiv gradul de absorbție al fondurilor europene.

Potrivit radiografiei prezentate de Cseke Attila la preluarea mandatului interimar, gradul actual de absorbție în PNRR este de aproximativ 66%, însă Ministerul Sănătății are deja facturi foarte mari neachitate și proiecte aflate în impas financiar.