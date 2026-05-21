Ioana Dogioiu spulberă speculațiile din jurul prezenței lui Ilie Bolojan la nunta de lux

Întrebată de jurnaliști despre prezența premierului la o nuntă desfășurată într-o locație deținută de persoane implicate într-o tranzacție imobiliară controversată, Ioana-Nadina Dogioiu a declarat că nu poate oferi detalii despre agenda privată a acestuia.

„Nu discut programul privat al premierului. Este inutil să continuați întrebarea”, a spus aceasta, subliniind că participarea la un eveniment personal nu implică o validare a locației sau a proprietarilor.

În contextul întrebărilor legate de faptul că terenul ar fi fost cumpărat la un preț mai mic și revândut ulterior la un preț de patru ori mai mare, reprezentanta Guvernului a reiterat că astfel de aspecte nu pot fi asociate cu simpla prezență la un eveniment privat.

„Nu cred că, atunci când ești invitat la o nuntă, începi să verifici cine a construit clădirea sau pe ce teren. Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”, a mai declarat Dogioiu.

