Româncele au primit adversare accesibile la Roland Garros 2026. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pot visa la un parcurs excelent la Paris

Vești excelente pentru tenisul românesc la Roland Garros. Adversare accesibile pentru Cîrstea, Cristian și Ruse în primul tur

Turneul de la Roland Garros începe cu vești excelente pentru tenisul românesc. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, cele trei reprezentante ale României aflate direct pe tabloul principal de simplu, au avut parte de o tragere la sorți favorabilă și pornesc cu șanse importante de calificare în turul secund al competiției de Mare Șlem de la Paris.

Atmosfera este una optimistă înaintea debutului turneului, iar fanii tenisului românesc speră la rezultate importante pe zgura franceză, acolo unde româncele au reușit în trecut performanțe remarcabile.

Sorana Cîrstea, favorită clară la debutul de la Paris

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 18 mondial și cap de serie la competiția pariziană, va debuta împotriva tinerei franțuzoaice Ksenia Efremova, sportivă în vârstă de doar 17 ani, clasată pe locul 625 WTA și beneficiară a unui wild card oferit de organizatori.

Pentru jucătoarea română, duelul pare unul accesibil pe hârtie, mai ales datorită experienței uriașe acumulate în turneele majore. Sorana revine astfel la Roland Garros după ce a ratat ediția precedentă și își propune un parcurs cât mai lung în capitala Franței.

Jaqueline Cristian are de luat o revanșă importantă

Jaqueline Cristian, ocupanta locului 33 WTA, va juca în primul tur împotriva uzbecei Kamila Rahimova, clasată pe locul 85 mondial. Deși adversara conduce cu 3-1 la întâlnirile directe, românca traversează o perioadă solidă și speră să întoarcă statistica în favoarea sa.

Jaqueline Cristian a impresionat la ediția trecută a competiției, unde a ajuns până în turul al treilea, iar forma arătată în ultimele luni îi oferă motive serioase de încredere înaintea confruntării de la Paris.

Gabriela Ruse, avantaj moral înaintea duelului cu Magdalena Frech

Gabriela Ruse o va întâlni în primul tur pe poloneza Magdalena Frech, ocupanta locului 49 WTA. Românca are însă un avantaj psihologic important, conducând cu 3-1 în confruntările directe și câștigând ultimele două meciuri disputate împotriva sportivei din Polonia.

Gabriela Ruse a ajuns până în turul secund la ediția din 2025 și speră acum să depășească acel rezultat. Meciul se anunță unul echilibrat, însă istoricul întâlnirilor directe îi oferă româncei un plus important de încredere.

Emma Răducanu, duel în premieră la Roland Garros

Emma Răducanu, britanica de origine română aflată pe locul 37 mondial, va avea parte de un duel inedit în primul tur, contra argentiniencei Solana Sierra. Cele două sportive nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA, ceea ce face confruntarea și mai interesantă pentru fani.

Sabalenka și Gauff, printre marile favorite ale turneului

Pe partea favoritelor, liderul mondial Aryna Sabalenka va juca în primul tur împotriva spaniolei Jessica Bouzas Maneiro. De asemenea, campioana en titre Coco Gauff va debuta contra americancei Taylor Townsend.

Finala precedentă de la Roland Garros a fost câștigată de Coco Gauff în fața Arynei Sabalenka, iar specialiștii anticipează o nouă luptă spectaculoasă între cele două mari favorite și la ediția din acest an.

Scandal înainte de Roland Garros: organizatorii refuză majorarea premiilor

În paralel cu pregătirile sportive, organizatorii turneului se confruntă și cu tensiuni legate de premiile financiare. Amelie Mauresmo a declarat că Federația Franceză de Tenis nu intenționează să crească premiile pentru ediția din 2026, în ciuda nemulțumirilor exprimate de jucătorii de top din circuit.

„Nu vom ceda" în ceea ce priveşte premiile pentru ediţia din 2026 de la Roland Garros, care începe duminică, a declarat Mauresmo pe marginea tragerii la sorţi.

„Avem premii în bani care s-au (...) dublat în zece ani şi au crescut semnificativ recent", a subliniat Amelie Mauresmo, „puţin tristă" de starea de spirit a unor jucători care au ameninţat că vineri îşi vor scurta obligaţiile mediatice pentru a-ţi arăta nemulţumirea.

După ce numărul 1 mondial Arina Sabalenka nu a exclus la începutul lunii mai boicotarea turneelor de Mare Şlem dacă acestea nu îndeplinesc cerinţele financiare ale jucătorilor, directoarea turneului a asigurat că ia toate ameninţările „în serios".

„Nu suntem obişnuiţi să tratăm cu uşurinţă (...) ceea ce vine de la jucători", a insistat Mauresmo, campioană la Australian Open şi Wimbledon.



Înainte de întâlnirea de vineri, organizată la iniţiativa FFT şi fără reprezentanţi ai celorlalte trei turnee majore, potrivit unei surse apropiate discuţiilor, "suntem foarte dornici să facem schimb de idei, să mergem mai departe şi să recunoaştem că fiecare are un pas de făcut către ceilalţi".



„Sunt încrezătoare în discuţiile care vor avea loc şi care au avut deja loc", a continuat Amelie Mauresmo, în condiţiile în care conflictul durează deja de mai bine de un an.



Dezvăluite la mijlocul lunii aprilie, premiile totale pentru Roland Garros vor ajunge la 61,72 milioane de euro în 2026, o creştere de ceva mai mult de cinci milioane de euro într-un an (56,35 milioane de euro în 2025).



Jucătorii revendică 22% din veniturile generate de cele patru mari turnee ale tenisului, comparativ cu aproximativ 15%, procent plătit în prezent participanţilor la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open.

Agerpres