Influența sezonului Gemeni, în săpămâna 18-24 mai 2026. Începutul unei perioade de socializare intensă

Energia mercurială este abundentă în această săptămână. Luna în Gemeni ne încurajează să ne împărtășim ideile cu ceilalți, înainte ca Luna în Rac de marți să ne învețe importanța onestității în relațiile noastre. Lunația în Leu de joi ne dă încredere și ne arată cum să ne iubim mai mult pe noi înșine. Sâmbătă, Luna se mută în Fecioară, readucând accentul asupra comunicării. Cu Marte în Taur începând de luni, este mai ușor acum să descoperim parteneriate semnificative.

Berbec

Având în vedere că există două Luni guvernate de Mercur în această săptămână, accentul se pune pe comunicare și răbdare. Când Marte era în semnul tău, a servit ca un profesor dur, arătându-ți de ce nerăbdarea nu era calea. Acum, că Marte este în Taur, lecțiile pe care le-ai învățat încep să aibă sens.

Acordă-ți timp să-i asculți pe ceilalți și fii mai răbdător cu ei, Berbec. Relațiile tale încep să se transforme în această săptămână, pe măsură ce energia venusiană îți arată cum să iei o pauză de la a fi soldat.

Taur

Acum, că Marte este în semnul tău, pășești în puterea ta. În sfârșit, ești liber de energia stagnantă de pe Marte în Berbec. Pe măsură ce simți unele dintre efectele persistente ale Lunii Noi de săptămâna trecută în zodia ta, lucrurile încep să funcționeze în favoarea ta. Acesta este momentul tău să stabilești un nou plan și să începi să-ți construiești visele.

Luna în Rac îți arată oamenii care te iubesc și te țin la tine. Exprimarea de sine este, de asemenea, foarte importantă pentru tine în această săptămână, Luna în Fecioară aducând o energie cochetă și plăcută.

Gemeni

Bun venit în sezonul tău, Gemeni! Te simți victorios în această săptămână, Soarele în zodia ta fiind centrul atenției. Saturn în Berbec îți ușurează lucrul către obiectivele tale, iar Luna în Gemeni aduce o îndrumare mult necesară.

Lunația Racului te învață multe despre valoarea și stima ta de sine. Înveți să nu te mulțumești cu mai puțin decât meriți. Acesta este momentul tău să te îmbarci într-o nouă aventură și o călătorie către iubirea de sine. De asemenea, începi să privești dragostea și romantismul într-o lumină nouă.

Rac

Începutul săptămânii pare destul de calm dar lucrurile încep să se îmbunătățească la mijlocul săptămânii. Luna se alătură lui Jupiter în semnul tău, servind ca punct de control pe măsură ce continui să navighezi prin lecțiile și schimbările pe care ți le-a adus acest tranzit.

Energia lui Mercur te tentează să-ți analizezi sentimentele. Totuși, aceasta este o săptămână în care a te concentra și a-ți simți cu adevărat emoțiile este mai important pentru tine.

Leu

Aceasta este o săptămână excelentă pentru a te conecta cu prietenii și a lucra bine cu ceilalți. Vezi cum colaborările pe care le ai aduc idei noi și bine gândite.

Dacă ai fost blocat într-un blocaj creativ, energia Taurului te scoate imediat din el. Cu Uranus și Luna amândoi în Gemeni, vii cu câteva idei inovatoare care pot ridica un proiect curent. Ai răbdare și ai încredere în proces.

Fecioară

În această săptămână, relațiile tale curg mult mai ușor, deoarece sezonul Gemeni îți stimulează conexiunile sociale. Aceasta este o perioadă în care te poți bucura de timpul petrecut cu ceilalți, deoarece energia lui Mercur începe și se termină săptămâna.

Urmărirea sarcinilor și solicitarea de sprijin aduce surprize neașteptate. Ca semn de Pământ, energia aduce acum multă pace în lumea ta.

Balanță

Te-ai confruntat cu o mulțime de încercări în ultimele luni, dar săptămâna aceasta, lucrurile încep să aibă mai mult sens. Steliumul Berbecului s-a terminat în sfârșit, iar acest tranzit Marte în Taur se simte deosebit de împământat.

Luna în Gemeni adaugă optimismul de care ai nevoie. Ai răbdare cu tine însuți și nu lăsa criticul tău interior să preia controlul. Ești gata să treci la nivelul următor acum.

Scorpion

Energia Gemenilor din această săptămână te face să sapi prin trecut, astfel încât să-ți poți înfrunta temerile și să începi să trăiești în prezent. Sezonul Gemenilor aduce o mulțime de daruri care te fac mai războinic.

Cu lunațiunile Racului și Leului, ți se prezintă noi sarcini care te fac să te simți mai confortabil asumând roluri de conducere. Nu este un moment să te ascunzi. Este un moment să fii mândru de tine și să înveți ce aduci la masă.

Săgetător

Energia acestei săptămâni aduce unele transformări. Uranus servește drept catalizator pentru tine, aducând descoperiri și perspective care se dovedesc a fi valoroase pentru relațiile și obiectivele tale viitoare.

Nu-ți fie teamă să visezi la lucruri mărețe atâta timp cât ai un plan practic. Acum înțelegi cum să faci alianțe și vezi valoarea păstrării relațiilor importante care te transformă și te încurajează.

Capricorn

Etica ta profesională este pusă la încercare săptămâna aceasta, Luna în Gemeni făcându-te mai conștient de schimbările necesare pentru a obține succesul. Concentrează-te pe ceea ce te pasionează și nu deveni excesiv de critic cu tine însuți. Fii dispus să faci schimbări cu Uranus în Gemeni.

Luna în Fecioară devine mai mult pe partea tehnică, amintindu-ți de munca grea pe care trebuie să o depui. Aceasta este o experiență de învățare valoroasă, care te împinge să descoperi ceva nou, util pentru obiectivele tale profesionale sau academice.

Vărsător

Luna în Gemeni de la începutul săptămânii te face mai optimist. Schimbările sunt în vigoare după Luna Nouă în Taur de săptămâna trecută, dar totul este bine. Te simți foarte optimist acum.

Exprimă-te și stabilește-ți obiective solide pentru viitor. Relațiile actuale primesc un impuls, deoarece ești mai dispus să fii prezent și înțelegător. Persoanele singure încep să înțeleagă tipurile de parteneri cu care vor să fie pe măsură ce merg mai departe.

Pești

Câteva povești ascunse ies la iveală după Luna Nouă de săptămâna trecută, în Taur. Aceasta este o perioadă în care ești mai dispus să rezolvi lucrurile cu familia. Petrecerea timpului împreună, fie gătești o masă acasă, fie ieși în oraș, îți consolidează legătura cu ei.

Modul în care ne folosim cuvintele în această perioadă este important. În acest sezon Gemeni, învățăm multe despre diplomație, potrivit yourtango.com.

