Lecțiile lui Uranus: 4 Zodii au o revelație pe 6 aprilie 2026

Uranus se află într-un grad final în Taur, un moment astrologic important care marchează încheierea unei etape începute în urmă cu aproximativ șapte ani.

Uranus în Taur a adus schimbări majore, uneori haotice, mai ales în zona banilor, a locuinței și a modului în care ne organizăm viața din punct de vedere financiar. Acum, când această perioadă se apropie de final și Uranus se pregătește să intre în Gemeni, este momentul să analizăm tot ce s-a întâmplat în ultimii ani și să învățăm din experiențe.

Aceasta nu este doar o zi de reflecție, ci una în care înveți cum să gestionezi instabilitatea și schimbările. Modul în care aceste zodii folosesc lecțiile învățate le aduce creștere, abundență și noroc.

Taur

Uranus se află în zodia ta din 2018, iar acum, când ajunge într-un grad critic, este esențial să fii atent la modul în care îți trăiești viața. Pot apărea greșeli sau probleme, dar nu sunt lucruri pe care să nu le fi mai întâlnit.

Cel mai important lucru este atitudinea ta. Trebuie să gândești cu atenție atunci când iei decizii sub presiune și să îți conduci viața cu integritate. Abundența vine prin experiența ta și prin ceea ce știi să faci. Este momentul să ai încredere în tine, Taur.

Berbec

Ultimii șapte ani au fost dificili, dar pe 6 aprilie te trezești cu o mentalitate complet diferită. Uranus în Taur îți amintește că tu deții controlul asupra vieții tale. Situația financiară reflectă, în mare parte, modul în care te vezi pe tine.

Ai trecut prin multe, dar acum ești pregătit să îți revendici locul și să obții ceea ce meriți. Schimbările financiare devin lecții importante, iar mentalitatea ta este orientată spre succes.

Gemeni

Acum este momentul să rupi legăturile cu situațiile care nu se potrivesc viitorului tău. Pe 6 aprilie, Uranus te împinge să închei o relație – aceasta poate fi cu o persoană sau chiar cu o instituție financiară. Poți decide să închizi un cont sau să îți muți banii în altă parte.

Este o zi decisivă pentru tine, Gemeni. Oamenii cu care te asociezi contează enorm, pentru că influențează cine devii. Vrei să fii cea mai bună versiune a ta și nu mai accepți compromisuri.

Pești

Uranus este una dintre planetele tale guvernatoare, iar faptul că a fost într-o zodie de pământ te-a ajutat să te stabilizezi. Pe 6 aprilie îți dai seama că sunt lucruri pe care trebuie să le spui, chiar dacă îți este greu să le exprimi.

Poți avea noroc în renegocierea unor contracte sau în corectarea unor înțelegeri nefavorabile. Trebuie să înveți să îți exprimi clar nemulțumirile. Ai învățat să gestionezi haosul și schimbările, iar acest lucru te ajută să atragi abundență, respect și oportunități.