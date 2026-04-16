Luna Nouă în Berbec, 17 aprilie 2026. Impulsivitatea nu este o alegere bună

O Lună Nouă incredibil de puternică afectează fiecare zodie în mod diferit, în săptămâna 13-19 aprilie 2026. Luna Nouă răsare în Berbec pe 17 aprilie, arătându-ne de ce impulsivitatea nu funcționează în acest sezon al Berbecului.

Luna în Pești începe lucrurile în această săptămână, servind ca un moment de liniște și calm înainte ca Luna Nouă să intre în scenă. La sfârșitul săptămânii, Marte și Saturn sunt în conjuncție. Aceasta înseamnă că orice inițiem acum necesită mult timp pentru a oferi rezultatele pe care dorim să le vedem. Munca pe care o facem pare mai stresantă, dar acest lucru nu ar trebui să ne descurajeze. Odată ce Soarele se alătură lui Venus în Taur duminică, 19 aprilie, ne așteaptă o răsfăț. Acest tranzit ne amintește de valoarea iubirii și a conexiunii.

Berbec

Acesta este momentul tău în lumina reflectoarelor, Cu toate aceste planete în semnul tău, punându-te la încercare. Luna Nouă te întreabă ce îți dorești să creezi, pe măsură ce Neptun îți extinde ideile și orizonturile. Deși poate fi tentant să-ți ții capul în nori, Saturn subliniază faptul că este nevoie de muncă asiduă pentru a progresa.

Încearcă ceva măreț. Chiar dacă călătoria pare dificilă, ești un războinic și vei fi victorios atâta timp cât rămâi concentrat și planifici în consecință. Tranzitul promovează, de asemenea, începutul a ceva puternic. Chiar dacă există multă muncă de făcut, rezultatul va merita.

Taur

Luna Nouă îți spune să te prezinți. Acesta este un moment bun pentru a elibera orice resentimente, deoarece Marte îți amintește să nu te agăți de lucruri care nu mai contează. În schimb, acordă prioritate la ceea ce este cu adevărat important.

Energia Berbecului vrea să mergi mai departe, liber de trecut. Luna aduce dorința de a face lucrurile în privat sau de a rămâne în confortul casei tale. Modul pustnic poate fi atrăgător în această perioadă, așa că concentrează-te pe ceea ce vrei să planifici înainte ca Soarele să intre în semnul tău.

Gemeni

În timpul acestei lunații, îți sortezi ideile și devii mai confortabil cu auto-exprimarea ta. Luna Nouă în Berbec aduce o perioadă analitică care te ajută să te maturizezi.

În timp ce Marte în Berbec te împinge să-ți spui părerea, îți amintește și că diplomația contează. S-ar putea să pari mai agresiv sau mai defensiv. În timp ce tranzitul te împinge să-ți creezi următoarea capodoperă, asigură-te că te gândești înainte de a vorbi, pentru a nu-i jigni pe cei din jurul tău.

Rac

Acest sezon Berbec îți transformă deja viziunea și obiectivele pentru următoarele șase luni. Obiectivele profesionale sau academice pot părea neclare, Neptun făcându-te să-ți pui la îndoială alegerile. Cu toate acestea, acum că Marte este în Berbec, ai mai multă îndrumare, în ciuda presiunii din partea lui Saturn care încetinește lucrurile.

Concentrează-te pe ceea ce te împlinește și îți aduce bucurie. Fă orice schimbări necesare pentru a lucra mai eficient și mai eficient către visele tale.

Leu

În această săptămână, toată lumea este martoră la talentele tale și vede cum ieși în evidență. În timpul Lunii Noi în Berbec, devii mai curios în legătură cu lumea din jurul tău. Cu toate acestea, odată cu întâlnirea dintre Marte și Saturn în acest semn de foc, ți se reamintește să încetinești ritmul și să-ți iei timp.

Aceasta nu este o perioadă pentru a lua scurtături. În schimb, învață din greșelile tale sau din orice critică constructivă pe care o primești de la mentori. S-ar putea să-ți schimbi filosofia în următoarele șase luni, mai ales când Jupiter intră în zodia ta vara.

Fecioară

Luna Nouă în Berbec este un tranzit emoțional și intens. Gândește-te la experiențele tale trecute și la modul în care te-au modelat acum că Saturn nu mai este în Pești.

Saturn în Berbec servește drept catalizator pentru o transformare mai profundă. Această Lună Nouă te pune să sapi în trecut pentru a înțelege ce parteneriate dorești să atragi și ce îți dorești să creezi în viitor.

Balanță

Îți canalizezi energia independentă în timpul acestui tranzit de Lună Nouă. Calitatea relațiilor tale este testată pe măsură ce Luna se alătură lui Marte și Saturn în Berbec. Aceasta nu este o perioadă pentru codependență. În schimb, ești împins să înveți cum să-ți protejezi limitele.

În această perioadă, relația pe care o prioritizezi este cea cu tine însuți. Cu Neptun în amestec, ești concentrat pe vindecarea interioară. Începi să-ți canalizezi războinicul în următoarele șase luni.

Scorpion

Schimbarea rutinei tale și învățarea cum să lucrezi bine cu ceilalți fără judecată face parte din această lunație. Energia Berbecului te inspiră. Dacă nu credeai în tine înainte, este posibil să schimbi această mentalitate cu Marte, guvernatorul tău în amestec.

Acum este momentul să-ți urmezi visele, dar o mai bună gestionare a timpului este imperativă. Devino mai organizat folosind un planificator sau programând lucrurile în avans. Vezi cât de prețioasă este o rutină și cum îți poate ridica etica muncii. Pentru momentele de stres ridicat, această perioadă te învață cum să fii mai atent la energia ta.

Săgetător

Toată această energie de foc trezește artistul din interior. Acesta este un tranzit creativ și un moment pentru a te conecta cu eforturile tale artistice. Trebuie să fii mai disciplinat cu Saturn și Marte în Berbec, amintindu-ți că munca grea necesită timp și efort.

În această săptămână, te conectezi și cu oameni noi care te ghidează și îți oferă o nouă direcție, mai ales dacă te lupți cu blocajul creatorului. Devii mai confortabil cu auto-exprimarea ta. Sezonul Berbecului îți oferă instrumentele necesare pentru a te înălța.

Capricorn

Prietenii și familia sunt esențiale pentru gestionarea acestei energii Berbec. Stai discret și ia-ți timp pentru a te relaxa. Există, de asemenea, dorința de a afla mai multe despre istoria familiei și despre strămoșii tăi, având în vedere că Mercur este acum în Berbec.

Cu Marte în amestec, te simți profund conectat la trecut. Acest tranzit provoacă conversații și subiecte legate de istoria ta. Acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru a-ți decora casa cu Venus în Taur.

Vărsător

Pregătește-te să vezi unele schimbări în cercurile tale de prieteni și în modul în care colaborezi cu ceilalți. Luna Nouă în Berbec scoate la iveală cine te susține și cine nu. Energia Berbecului te face, de asemenea, în centrul atenției.

Lucrul în echipă este necesar, mai ales dacă lucrezi la un proiect de grup. Marte te ajută să fii lider, iar Mercur în Berbec aduce idei inspiratoare. Dorința de a învăța și de a te conecta cu ceilalți este puternică în această săptămână.

Pești

Chiar și cu tot haosul care se întâmplă, acesta este un moment excelent pentru a-ți planifica noile rutine și a deveni mai conștient de obiceiurile tale de cheltuieli. Luna Nouă în Berbec aduce dramă, dar simți și că presiunea a dispărut în sfârșit acum că Saturn nu mai este în semnul tău.

A te mișca cu mai multă încredere în sine este posibil pentru tine acum. Marte și Saturn încetinesc lucrurile pentru colectiv, dar ești cu un pas înainte, deoarece ai mai îndurat această energie înainte. Găsește-ți sistemul de sprijin și învață din trecut. Răbdarea îți permite să câștigi la scară mare, potrivit yourtango.com.

