Lună Nouă Pești 18 martie 2026: 2 zodii au VISURI care DEVIN REALITATE!

Horoscop Lună Nouă Pești 2026: Care luni de naștere văd visele devenind realitate

Pe 18 martie 2026, Lunea Nouă în Pești aduce un reset profund intuitiv și creativ, inaugurând un nou ciclu lunar plin de începuturi proaspete și intenții puternice, potrivit Collective World. În semnul Peștilor – cel mai imaginar și spiritual din zodiac –, energia se concentrează pe vise, intuiție și credința în posibilități aparent îndepărtate. Fiecare realitate începe ca o viziune: încrede-te în vocea interioară care te ghidează spre ceva cu adevărat semnificativ!

Pentru două luni de naștere, această Lună Nouă va fi explozivă – aducând claritate, curaj și oportunități care transformă visele în realitate.

Cele 2 luni de naștere FAVORIZATE de Lună Nouă în Pești

Martie: Viziunile tale capătă FORMĂ concretă

Născuții în martie sunt în armonie perfectă cu energia Peștilor, făcând această Lună Nouă ultra-personală. Intuiția, creativitatea și profunzimea emoțională tale explodează, ducând la descoperiri majore.

Un proiect creativ, o schimbare de carieră sau un scop personal visat de mult devine brusc realizabil. Nu mai visezi doar – crezi că se poate întâmpla cu adevărat!

Cum faci visul realitate: Notează o intenție sau vis ținut ascuns. Angajează-te să faci un pas mic, practic, în următoarele 7 zile.

Noiembrie: Claritate magică și uși DESCHISE pe neașteptate

Născuții în noiembrie au o determinare tăcută subestimată. Când îți pui mintea pe ceva valoros, îl urmărești cu focus profund – chiar dacă progresele sunt discrete.

Lunea Nouă în Pești îți oferă claritate: realizezi că un proiect muncit în umbră e mai aproape decât crezi. Oportunități apar în mod fericit, răsplătind răbdarea și onestitatea emoțională.