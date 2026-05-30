Numele lui Donald Trump, scos de pe Centrul John F. Kennedy. Reacție furioasă a șefului Casei Albe

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să-și retragă conducerea de la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, după ce un judecător federal a decis că nu mai poate avea numele său pe clădire. Concret, judecătorul a respins propunerile lui Trump de a-și adăuga numele pe clădire și de a închide instituția timp de doi ani pentru modernizări.

Într-un mesaj lung, publicat pe TruthSocial, Trump l-a criticat pe judecătorul care a luat decizia. De asemenea, el a descris centrul cultural din capitala americană ca pe o structură dărăpănată pe care doar el ar putea să o restaureze.

„Din păcate, judecătorul Cooper și stânga radicală ar prefera să-l vadă murind în loc ca președintele Trump să-l transforme în ceva de care toată lumea ar putea fi mândră”, a scris Trump pe propria rețea de socializare.

Intervențiile lui Trump la Centrul Kennedy, un centru național de arte spectacolului din Washington DC, au fost controversate de la început.

Construcția clădirii a început în 1964, la scurt timp după asasinarea președintelui John F. Kennedy. În acel an, succesorul său, Lyndon B. Johnson, a promulgat o lege a Congresului, prin care a stabilit că imobilul va fi un „memorial viu” al liderului ucis.

La începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump a căutat să remodeleze Washingtonul DC după propria sa imagine, inițiind proiecte de construcție, inclusiv unul care vizează centrul cultural.

Trump i-a concediat pe membrii democrați ai consiliului bipartizan al Centrului Kennedy și i-a înlocuit cu oamenii săi. Aceștia au votat pentru redenumirea clădirii în „Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului”.

În doar o zi, echipe de muncitori au instalat noul nume pe clădire ceea ce a atras numeroase critici. Mulți au vorbit despre o încălcare a legii din 1964 și de lipsă de respect față de Kennedy. Pe fondul presiunilor publice, inclusiv din partea artiștilor, Trump a anunțat în februarie că va închide centrul de arte timp de doi ani, începând din iulie, pentru renovări.

Joyce Beatty, care este administrator al Centrului Kennedy, a intentat un proces pentru a împiedica închiderea. De asemenea, ea a solicitat eliminarea numelui lui Trump. În decizia de vineri, judecătoarea a fost de acord cu cererile lui Beatty.

El a ordonat ca numele lui Trump să fie eliminat de pe fațada clădirii și din materialele oficiale, în termen de 14 zile.

„Congresul a dat Centrului Kennedy numele său și numai Congresul îl poate schimba”, a precizat judecătorul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)