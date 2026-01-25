Luna Plină scoate adevărul la lumină: ce urmează pentru fiecare zodie până pe 1 februarie 2026

Beneficiem din plin de steliumul puternic din Vărsător, înainte ca Luna Plină în Leu, de pe 1 februarie, să scoată la lumină adevăruri importante despre cine suntem și ce ne dorim cu adevărat.

Săptămâna începe cu Luna în Taur, care ne reamintește ce contează cu adevărat pentru noi și unde merită să investim energie. Pe 27 ianuarie, Luna intră în Gemeni, stimulând ideile, comunicarea și planurile de viitor. Din 29 ianuarie, Luna în Rac aduce focus pe casă, familie și emoții — energia de care avem nevoie înainte de culminarea emoțională a Lunii Pline în Leu.

Ce se întâmplă duminică este esențial: această Lună Plină prefigurează energia lui Jupiter, care va intra în Leu la final de iunie, și ne arată clar pentru ce merită să luptăm în continuare.

Horoscop săptămânal Berbec

Simți un puternic dor de aventură. La începutul săptămânii te apropii mai mult de prieteni și comunitate, iar valorile tale materiale intră într-o analiză serioasă.

Luna în Rac te îndeamnă să încetinești ritmul și să te reîncarci acasă. Luna Plină în Leu, din weekend, te reactivează creativ și te ajută să îți recapeți entuziasmul.

Horoscop săptămânal Taur

Cu Luna în zodia ta la început de săptămână, este momentul ideal să îți clarifici obiectivele. Odată cu Luna în Gemeni, apar idei excelente pentru gestionarea banilor.

Luna în Rac te ajută să închizi capitole vechi și să îți recapeți controlul. Luna Plină aduce vindecare și stabilitate emoțională.

Horoscop săptămânal Gemeni

Primele zile îți reactivează imaginația. Din 27 ianuarie, energia ta socială crește considerabil, iar ideile curg în ritm alert.

Luna Plină în Leu favorizează studiul, scrisul, cursurile și dezvoltarea personală. Este o săptămână excelentă pentru evoluție intelectuală.

Horoscop săptămânal Rac

Luna în Taur te ajută să rezolvi blocaje din trecut. Mijlocul săptămânii este ideal pentru organizare și planificare.

Odată cu Luna în zodia ta, te simți mai echilibrat și mai conectat cu tine. Luna Plină te ajută să reflectezi asupra lecțiilor învățate și să începi un nou capitol.

Horoscop săptămânal Leu

Săptămâna aduce vindecare, putere și abundență. La început, este important să fii diplomat, mai ales în plan profesional.

Luna Plină din zodia ta te pune în centrul atenției. Este momentul perfect să renunți la resentimente și să îți deschizi inima.

Horoscop săptămânal Fecioară

Luna în Taur te inspiră să înveți lucruri noi și să îți lărgești orizonturile. Luna în Gemeni te ajută să îți gestionezi mai bine timpul și limitele.

Finalul de săptămână aduce conexiuni sociale valoroase și colaborări eficiente, chiar din confortul casei.

Horoscop săptămânal Balanță

La începutul săptămânii, pot reveni emoții din trecut, dar ai curajul să mergi mai departe. Luna în Gemeni aduce optimism și planuri de călătorie.

Luna în Rac te ajută să îți reconfigurezi obiectivele, iar Luna Plină aduce relaxare și recunoștință față de prieteni.

Horoscop săptămânal Scorpion

Primești sprijin exact când ai nevoie. Mijlocul săptămânii este activ și te ajută să îți afirmi leadershipul.

Luna Plină în Leu marchează o etapă de maturizare și confirmare a puterii tale personale.

Horoscop săptămânal Săgetător

Luna în Taur te îndeamnă să fii mai prezent și ancorat. Comunicarea se îmbunătățește considerabil din 27 ianuarie.

Luna în Rac favorizează vindecarea emoțională, iar Luna Plină reaprinde dorința de a învăța și de a explora.

Horoscop săptămânal Capricorn

Luna în Taur aduce romantism și conexiuni armonioase. Mijlocul săptămânii este axat pe muncă și colaborare.

Luna Plină te ajută să te eliberezi de o legătură din trecut și să mergi mai departe cu mai multă claritate.

Horoscop săptămânal Vărsător

Idei excelente apar la început de săptămână. Energia socială este intensă în zilele de marți și miercuri.

Luna Plină în Leu te ajută să vezi clar cine îți este aliat și cine nu. Relațiile se clarifică definitiv.

Horoscop săptămânal Pești

Săptămâna aduce schimbări importante de mentalitate. Luna în Taur favorizează prieteniile, iar Luna în Gemeni îți aduce echilibru.

Finalul de săptămână este profund transformator: Luna Plină te ajută să reconstruiești relația cu tine însuți.