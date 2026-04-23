Top 4 luni de naștere care iubesc prea mult: își pun partenerul înaintea lor

Lunile în care iubirea vine cu sacrificii: cine sunt „martirii relațiilor”

Există persoane care, atunci când iubesc, o fac până la sacrificiu total. Își pun partenerul pe primul loc, ignoră semnalele de alarmă și ajung să-și neglijeze propriile nevoi. Astrologia sugerează că luna nașterii poate influența acest tipar emoțional. Iată care sunt lunile în care „martirii iubirii” se nasc și de ce tind să se piardă în relații, potrivit Collective World.

Astrologii împart lunile anului în patru elemente – apă, foc, aer și pământ – iar fiecare element aduce trăsături specifice în plan sentimental. Dintre toate, câte o lună din fiecare element iese în evidență prin tendința de a face sacrificii extreme în dragoste.

Iulie – sensibilitate dusă la extrem

Cei născuți în iulie sunt profund emoționali, romantici și empatici. Pentru ei, iubirea este esențială, iar dorința de a menține armonia îi face să tolereze comportamente toxice mai mult decât ar trebui.

Deși par puternici la exterior, în interior sunt vulnerabili și temători în fața respingerii. Odată implicați într-o relație, le este extrem de greu să renunțe, chiar și atunci când lucrurile nu mai funcționează. Preferă să-și sacrifice fericirea decât să o ia de la capăt.

August – iubire intensă, dar oarbă la defecte

Nativii lunii august sunt pasionali, energici și extrem de loiali. Dragostea lor este caldă și generoasă, asemenea razelor soarelui care îi guvernează.

Problema apare atunci când aleg să ignore semnalele de alarmă. În loc să confrunte problemele, preferă să „strălucească” mai puternic, sperând că negativitatea va dispărea. Sunt romantici incurabili și pot ajunge să-și apere partenerul chiar și atunci când acesta greșește.

Septembrie – perfecționiștii care vor să „repare” tot

Persoanele născute în septembrie sunt cunoscute pentru standardele lor ridicate și spiritul analitic. De multe ori evită relațiile tocmai pentru că văd prea clar defectele celorlalți.

Însă, atunci când se îndrăgostesc, devin „salvatori”. Cred că pot schimba partenerul și ajung să accepte situații dificile, sperând că lucrurile se vor îmbunătăți. Se implică excesiv, rezolvă problemele celuilalt și uită că o relație sănătoasă presupune echilibru, nu doar efort unilateral.

Octombrie – iubirea cu orice preț

Cei născuți în octombrie sunt printre cei mai romantici. Guvernați de planeta iubirii, aceștia își doresc relații stabile și armonioase mai mult decât orice.

Din păcate, această dorință îi face vulnerabili. Preferă să rămână într-o relație dezechilibrată decât să fie singuri. Evită conflictele, ignoră problemele și își sacrifică propriul confort emoțional doar pentru a menține aparențele și liniștea.