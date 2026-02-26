Martie 2026: Cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie

Această temă continuă pe măsură ce Mercur retrogradează până pe 20 martie, ajutând la aducerea clarității, încheierii și recompenselor din tranzitul lui Saturn și Neptun în Pești. Atât Saturn, cât și Neptun sunt în Berbec, aducând un nou început. Cu toate acestea, Mercur retrograd în Pești te învață că ceea ce meriți a făcut întotdeauna parte din existența ta.

Visele tale sunt posibile, iar în martie, vine o zi norocoasă când simți în sfârșit că ești acolo unde este menit să fii. Când crezi că totul se întâmplă în timp divin, atunci fiecare moment devine și o oportunitate.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: vineri, 20 martie

Respiră adânc și lasă-te să începi din nou. Soarele intră în zodia ta vineri, 20 martie, începând o eră semnificată de reînnoire. Îți sărbătorești ziua de naștere în acest sezon zodiacal. Cu toate acestea, acest an este diferit, deoarece acum Saturn și Neptun sunt în zodia ta.

Saturn este în Berbec până în aprilie 2028, în timp ce Neptun își stabilește reședința până în 2039. Aceasta este o perioadă pentru o enormă creștere spirituală și personală. Atât Saturn, cât și Neptun sunt planete cu mișcare lentă, motiv pentru care rămân în Berbec atât de mult timp și de ce acesta este un proiect pe termen lung. Așadar, deși ești obișnuit cu răspunsuri și rezultate instantanee, este timpul să încetinești ritmul și să îmbrățișezi noi începuturi.

Ești pe drumul cel bun către o perioadă incredibilă de prosperitate și creștere, dar lasă-te să experimentezi ceea ce apare, în loc să te grăbești prin proces.

Taur

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: Duminică, 29 martie

Dedică-te atingerii succesului. Juno intră în Vărsător duminică, 29 martie, activând o perioadă de angajament în viața ta. Juno guvernează căsătoria, angajamentul și conexiunile personale. Aceasta este o energie incredibilă cu care să lucrezi în viața ta profesională, deoarece aduce o dăruire și un succes imens.

Juno se referă la găsirea succesului prin ceea ce te angajezi și pe cine accepți ca partener de afaceri. Acesta este un moment pentru a te asigura că ceea ce îți dedici timp și energie rezonează la un nivel mai profund. În loc să cauți exclusiv recompense financiare, îți dorești să creezi și să faci parte din ceva unic. Juno în Vărsător te ajută să-ți duci visele profesionale la noi culmi și să simți cu adevărat că faci parte din ceva important.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemeni: miercuri, 18 martie

Ai încredere în acest nou început. Miercuri, 18 martie, Luna Nouă în Pești răsare în casa ta de recunoaștere și succes profesional. Aceasta este o zonă a vieții tale care a fost destul de activă, deoarece Saturn și Neptun și-au încheiat recent tranzitele în acest semn de apă.

În timp ce Mercur retrograd continuă să retrogradeze până pe 20 martie, acesta ajunge la cazimi pe 7 martie, ajutând la insuflarea unui nou început. Este sigur să ai încredere în ceea ce apare odată cu Luna Nouă în Pești pe 18 martie. Chiar dacă ești îndrumat să-ți iei timp sau o oportunitate din trecut revine, asta nu înseamnă că ar trebui să fii sceptic. Ai trecut prin una dintre cele mai dificile perioade ale vieții tale. Așadar, acum este timpul să culegi roadele.

Rac

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: vineri, 20 martie

Asta ai așteptat. Ai visat la direcția în care vrei să-ți iei viața. Visele tale apăreau adesea ca viziuni. Te vezi trăind o viață complet diferită, totuși, ultimii ani au adus întârzieri și ceea ce părea la momentul respectiv ca eșecuri.

Cu aceste obstacole acum îndepărtate din calea ta, vezi cum totul se întâmpla spre binele tău cel mai înalt. Această încredere și realizare divină ating apogeul vineri, 20 martie, când Mercur se poziționează direct în Pești. Vezi brusc cum ritmul vieții tale crește odată ce Mercur se poziționează direct. Acest lucru permite unui noroc imens să curgă în viața ta. În sfârșit, manifesti ceea ce ai lucrat ani de zile.

Leu

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: vineri, 6 martie

Crede că abundența este a ta. Vineri, 6 martie, Venus intră în semnul de foc al Berbecului, activând o perioadă incredibilă de abundență și noroc. Berbecul îți guvernează casa noilor începuturi, unde îți manifesti visele. Venus în Berbec din 6 martie până pe 30 martie te ajută să pășești într-una dintre cele mai abundente ere ale tale.

Acest lucru afectează oportunitățile de afaceri, dezvoltarea spirituală, călătoriile și direcția în care alegi să-ți duci viața în anul următor. Ai un an de succes în față, în care cultivi ceea ce ți-ai dorit fără a bloca acest lucru în fiecare impas. Crede că abundența este a ta și mișcă-te cu încrederea de a ști că divinul este de partea ta.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: vineri, 20 martie

Schimbarea este frumoasă. În timp ce te lupți cu acest sentiment, este o mantră importantă pe care să o repeți, odată cu începerea sezonului Berbecului, vineri, 20 martie. Schimbarea este pozitivă și aduce un beneficiu mai mare în viața ta, chiar dacă te lupți împotriva ei.

Berbecul guvernează casa transformării, schimbării și renașterii tale. Cu Soarele în acest semn zodiacal puternic, acționezi. În timp ce ești atent să nu încerci să controlezi calea pe care te duce schimbarea, este important să o primești cu brațele deschise.

Nu ești menit să rămâi unde ești și este mai bine să te predai procesului decât să crezi că trebuie să păstrezi totul la fel. Norocul arată ca o predare, chiar și atunci când ți-e frică de necunoscut.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: Marți, 10 martie

Aceasta este perioada în care lucrurile încep să meargă cu adevărat bine. Marți, 10 martie, Jupiter staționează direct în Rac și rămâne în Rac până pe 30 iunie. Se deschide o perioadă de succes imens și recompense financiare, datorită alegerilor de carieră pe care le-ai făcut.

Nu juca la scară mică. Jupiter în Rac este despre expansiune, creștere și alinierea ta cu ceea ce aduce cel mai mare sens vieții tale. În această perioadă, atingi noi niveluri de succes și întâlnești noi oportunități și experiențe. Nu fi surprins dacă călătoriile internaționale sau romantismul îți deschid o viață pe care ți-o dorești.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: Marți, 10 martie

Profită de această oportunitate. Jupiter staționează direct în casa ta a norocului, abundenței și călătoriilor începând de marți, 10 martie. Jupiter rămâne în Rac până pe 30 iunie, aducând una dintre cele mai norocoase perioade din ultimii ani.

A-l avea pe Jupiter, planeta norocului, în casa ta, care reprezintă exact acest lucru, este o oportunitate incredibilă pe care ar trebui să nu o ratezi. Cu toate acestea, ai câteva decizii dificile de luat. Jupiter îți binecuvântează viața pe măsură ce devii mai deschis la schimbare.

Schimbarea demonstrează creștere și expansiune în nou, precum și renunțarea la vechile căi. Te provoci să-ți asumi riscuri, să-ți onorezi adevărul interior și să ai încredere că viața este mai bună decât ți-ai fi putut imagina.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: Marți, 3 martie

Marți, 3 martie, Luna Plină și Eclipsa de Lună în Fecioară răsar în casa ta a succesului și aspirațiilor profesionale. Fecioara este un semn care te provoacă să-ți realizezi visele. Asta înseamnă nu mai mult să-ți dorești să obții ceea ce îți dorești, ci să-ți urmezi planurile și pregătirile pentru a te asigura că acestea sunt garantate.

Deși Fecioara te invită să abordezi cariera cu mai mult pragmatism, te invită și să încerci lucruri noi. Nu poți fi atât de hotărât pe un anumit rezultat încât să ratezi direcția în care te ghidează universul.

Acordă o atenție deosebită acestei teme pe măsură ce Luna Plină și Eclipsa de Lună se ridică. Te apropii de o nouă cale în viața ta profesională. Amintește-ți, nu este vorba doar despre succes, ci despre a fi conectat la ceea ce faci.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: marți, 3 martie

Permite-ți să-ți explorezi visele. Luna Plină și eclipsa de Lună în Fecioară au loc marți, 3 martie, în casa ta norocului. Luna Plină aduce o călătorie emoțională la îndeplinire, în timp ce eclipsa de Lună dezvăluie o schimbare bruscă a dorinței sau a cursului acțiunii.

Intră în viața ta, manifestă-ți visele și relaționează-te cu divinul. Ca semn zodiacal care preferă ceea ce este practic în locul intuitivului, reflectă asupra emoțiilor și perspectivelor care apar. Fă un plan logic pentru a obține succesul și bazează-te pe intuiția ta pentru a te ghida.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: duminică, 29 martie

Dedică-te vieții pe care ți-o dorești. Asteroidul Juno intră în Vărsător duminică, 29 martie, unde își petrece cea mai mare parte a anului 2026. Juno este asteroidul care guvernează angajamentul, dedicarea, parteneriatele și căsătoria. În Vărsător, ești dedicat să trăiești viața la care visezi dincolo de iubire.

Cu excepția perioadei 11 august - 23 octombrie, Juno este în Vărsător până la sfârșitul acestui an. Este crucial să te concentrezi asupra a ceea ce înseamnă să te dedici ție însuți și tot ceea ce îți dorești pentru viața ta. Ai o putere imensă anul acesta. Te dedici pe deplin manifestării vieții pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna. Așa că chemi în viața ta succesul profesional, bogăția sau romantismul.

Pești

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: vineri, 20 martie

Acesta este momentul în care totul capătă în sfârșit sens. Ai trecut prin atât de multe în ultimii ani, încât este logic că încă îți pui la îndoială direcția. În pofida temerilor tale ești pe calea pe care ți-e menit să mergi.

Mercur staționează direct în Pești vineri, 20 martie. În timp ce Saturn și Neptun s-au mutat în sfârșit din semnul tău zodiacal la începutul acestui an, Mercur retrograd a început la scurt timp după aceea. În ciuda stereotipurilor conform cărora Mercur retrograd aduce provocări, aceasta este despre asimilarea în acest nou peisaj al vieții tale.

Claritatea sosește, confuzia se limpezește și vezi cum se desfășoară sincronizarea divină în viața ta. Totul începe să aibă sens. După cum indică stațiile Mercur, sosește în sfârșit șansa ta de a merge mai departe cu încredere, potrivit yourtango.com.

