Mercur Retrograd ajută această zodie, între 25 februarie și 20 martie 2026

Pentru aceasta, retrogradarea nu este un obstacol, ci o adevărată binecuvântare astrală.

După ani întregi de presiune energetică intensă, acest tranzit vine cu claritate, revelații și eliberare emoțională.

Zodia care are de câștigat din Mercur retrograd: Pești

Peștii sunt marii favorizați ai acestui Mercur retrograd, care se desfășoară integral în semnul lor. După o perioadă lungă în care Saturn și Neptun au testat limitele, răbdarea și rezistența emoțională a nativilor, acest tranzit funcționează ca un proces de limpezire.

Mercur retrograd le oferă Peștilor șansa de a privi lucid înapoi la evenimentele confuze din ultimii ani și de a înțelege:

unde au fost induși în eroare

unde au idealizat oameni sau situații

unde s-au mințit singuri pentru a evita adevărul

Este o perioadă de demascare a iluziilor, dar una vindecătoare, nu dureroasă.

Claritate acolo unde a fost confuzie

Energia lui Neptun începe să se disipeze, iar Peștii pot vedea, în sfârșit, adevărul fără filtre. Situații din trecut capătă sens, relații sunt reanalizate, iar deciziile care păreau greșite devin lecții valoroase.

Pentru prima dată după mult timp, Peștii nu mai simt că „plutesc” fără direcție. În schimb, încep să-și recapete încrederea în propria percepție.

Intuiția devine cel mai mare aliat

Cheia acestei perioade este intuiția. Mercur retrograd îi ajută pe Pești să înțeleagă că:

nu pot salva pe toată lumea

nu trebuie să se sacrifice constant

au voie să se pună pe primul loc

Un mesaj important al acestui tranzit este: „umple-ți propriul pahar înainte de a-i ajuta pe alții”. Mulți nativi vor realiza că epuizarea din ultimii ani a venit din deschiderea excesivă față de persoane critice, manipulatoare sau toxice.

Eliberare de îndoială și începutul unei noi etape

Pe măsură ce Mercur retrograd își face treaba, Peștii încep să se desprindă de auto-îndoială și de nevoia de validare externă. Relațiile dezechilibrate se pot încheia, iar granițele personale devin mai ferme.

Dacă ai așteptat un „miracol”, această perioadă poate fi exact acel moment de trezire interioară. Nu printr-un eveniment spectaculos, ci printr-o decizie tăcută, dar profundă: aceea de a nu-ți mai trăda intuiția.

De ce acest Mercur retrograd este diferit pentru Pești

Deși Mercur retrograd sperie de obicei, pentru Pești el aduce:

vindecarea „scurgerilor” de energie clarificarea relațiilor confuze ruperea tiparelor de autosabotaj recâștigarea propriei voci

Este o perioadă excelentă pentru introspecție, terapie, scris, meditație și decizii legate de limite emoționale.

Mercur retrograd din 25 februarie – 20 martie 2026 nu este un inamic pentru Pești, ci un aliat puternic. Dacă este folosit conștient, acest tranzit poate marca momentul în care nativii își recapătă încrederea, claritatea și curajul de a trăi în acord cu adevărul lor interior.

Uneori, haosul aparent este exact ceea ce avem nevoie pentru a ne regăsi.