Mercur retrograd? Nu pentru toți! 4 zodii primesc doar vești bune

Dar în noiembrie 2025, lucrurile stau complet diferit. De data aceasta, energia planetei comunicării lucrează în favoarea a patru zodii norocoase.

În timp ce unii se luptă cu neînțelegeri și confuzii, aceste semne zodiacale primesc o „reevaluare karmică” care le aduce înapoi echilibrul, iubirea și șansele pierdute.

Astrologul Camila Regina spune că „Mercur retrograd oferă acestor zodii ocazia de a se reconecta cu trecutul și de a transforma greșelile în revelații.”

Scorpion

Pentru tine, Mercur retrograd vine ca o binecuvântare mascată.

Astrologii îl numesc „remixul karmic al iubirii tale”. Este perioada în care poți reface legături pierdute sau poți vindeca răni vechi în relații.

O conversație pe care o tot amânai va avea loc în sfârșit, iar ceea ce vei descoperi te poate elibera complet.

Este timpul să revizuiești dorințele tale și să-ți asculți inima.

Universul îți oferă o a doua șansă în iubire și în adevăr. Profită de ea.

Săgetător

Dacă în ultimele luni te-ai simțit pierdut sau confuz, Mercur retrograd vine ca o resetare cosmică pentru tine.

Acest tranzit îți va schimba modul în care te vezi și modul în care te arăți lumii.

„E timpul să renunți la măști și să te exprimi autentic,” spune astrologul Camila Regina.

Adevărul tău iese la suprafață — și, da, poate fi incomod.

Dar chiar în jurul datei de 20 noiembrie, un moment astral rar numit Cazimi îți aduce claritate, inspirație și noroc neașteptat.

Lasă adevărul să iasă — îți va aduce libertate.

Berbec

Pentru tine, Mercur retrograd este poarta către o nouă etapă de viață.

Tot ce ți-a fost confuz sau blocat până acum începe să se limpezească.

Ai parte de revelații importante, mai ales legate de carieră, planuri personale și visuri pe care le-ai amânat.

Energia acestei perioade îți amplifică intuiția și puterea de manifestare.

Tot ceea ce ai pierdut recent se poate transforma în câștig — dar doar dacă acționezi cu încredere și curaj.

Pentru tine, acest Mercur retrograd este începutul unei victorii personale.

Leu

Pentru tine, Universul a pregătit un proces de vindecare profundă.

După o perioadă plină de tensiuni și emoții nerezolvate, această retrogradare îți aduce liniște și claritate interioară.

Poți reface legături de familie, poți vindeca relații din trecut sau te poți elibera de vinovății vechi.

Astrologii spun că Jupiter te protejează și te binecuvântează în acest proces, asigurându-se că tot ce pierzi acum face loc unor noi începuturi.

Scrie, meditează, vorbește din inimă.

Vei realiza că dragostea și recunoștința sunt cele mai mari lecții ale acestei perioade.

Până pe 29 noiembrie 2025, Mercur retrograd nu aduce haos, ci claritate, șanse și reconectare pentru aceste patru zodii.

Scorpion, Săgetător, Berbec și Leu — fiecare primește un dar cosmic: șansa de a rescrie un capitol important din viață.

Universul nu le testează. Le oferă o nouă pagină albă.