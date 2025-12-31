Nicușor Dan: „2025 a fost un an al încercărilor, dar, în același timp, un an al maturității civice”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public la final de an, în care a recunoscut dificultățile traversate de populație în 2025, de la creșterea costului vieții până la temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă.

Șeful statului a subliniat că aceste probleme nu pot fi ignorate și trebuie tratate cu onestitate.

În același timp, Nicușor Dan consideră că 2025 a fost și un an al rezistenței sociale, în care România a rămas fidelă valorilor democratice și direcției europene și euroatlantice.

Potrivit președintelui, societatea românească a arătat capacitate de mobilizare, solidaritate și responsabilitate în momentele dificile.

Privind spre 2026, șeful statului spune că prioritatea trebuie să fie un stat mai eficient, mai corect și mai apropiat de cetățeni.

Reforma, competența și responsabilitatea trebuie să devină obligații concrete ale instituțiilor publice, nu simple angajamente politice, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre potențialul României, care poate fi valorificat printr-o economie competitivă, o administrație funcțională, un sistem de educație adaptat viitorului și un stat de drept solid, în care marea corupție nu mai este tolerată.

În mesajul său, Nicușor Dan a făcut apel la încredere și unitate, afirmând că noul an oferă șansa de a corecta greșelile și de a construi o Românie mai dreaptă și mai puternică.

El le-a urat românilor sănătate, liniște și speranță, indiferent unde se află.



„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă.



Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate.



Dar 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare.



Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.



România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii.



Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică.



Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes.



Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor.



La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”

(sursa: Mediafax)