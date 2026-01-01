Secretul lui Steve Jobs pentru creativitate și claritate mentală

Mulți au pus acest talent pe seama intuiției sau a geniului nativ. Totuși, un obicei apare constant în biografia lui: mersul pe jos.

Din perspectiva neuroștiinței, plimbările nu sunt doar sănătoase – ele stimulează creativitatea, claritatea mentală și conexiunea dintre oameni. Iată de ce metoda lui Jobs funcționa atât de bine, scrie yourtango.com.

Mersul pe jos, parte esențială din viața lui Steve Jobs

Jobs avea o regulă simplă: „regula celor 10 minute”. Dacă rămânea blocat într-o problemă mai mult de 10 minute, se ridica de la birou și ieșea la plimbare. În plus, prefera ședințele în mers în locul celor clasice, așezate.

Cercetările moderne din psihologie și neuroștiință confirmă intuiția lui: mersul pe jos crește creativitatea, iar mersul alături de altcineva consolidează relațiile.

Cum stimulează mersul creativitatea – explicația științifică

Performanța creativă se bazează pe colaborarea a trei rețele cerebrale:

Rețeaua implicită (default mode network) – activă când ești relaxat sau visezi cu ochii deschiși; ajută la generarea ideilor noi.

Rețeaua executivă – responsabilă de analiză logică, planificare și luarea deciziilor; cere concentrare.

Rețeaua de saliență – comută între primele două și filtrează ce informații ajung în conștient.

Aplicată metodei lui Jobs:

Analiza (10 minute la birou) activează rețeaua executivă și pune bazele problemei. Plimbarea reduce controlul excesiv, activează rețeaua implicită și permite ideilor să curgă liber – o stare „detașată”, ideală pentru insight-uri spontane. Evaluarea ideilor revine apoi rețelei executive.

Un studiu al Universității Stanford a arătat că participanții au generat mai multe idei originale în timp ce mergeau decât când stăteau jos.

De ce mersul împreună apropie oamenii

Jobs nu mergea mereu singur. Biograful său, Walter Isaacson, nota că plimbările erau modul preferat al lui Jobs de a purta discuții serioase.

Cercetările arată că oamenii care merg în pas sincron se evaluează reciproc mai pozitiv – chiar și fără a vorbi. Simplul fapt de a împărtăși ritmul creează conexiune. Nu e de mirare că multe dintre discuțiile profunde ale lui Jobs aveau loc în mers sau în tăcere.

Ce reținem din metoda lui Steve Jobs

Știința confirmă că Jobs făcea intuitiv lucrurile „ca la carte”:

se plimba ca să iasă din blocaj;

mergea pentru a purta conversații importante;

mergea în liniște, alături de alții, pentru a gândi mai limpede.

Plimbările nu explică integral geniul său, dar au contribuit decisiv la el. Nu întâmplător, mari gânditori precum Nietzsche sau Kant aveau obiceiul mersului zilnic.

„Toate gândurile cu adevărat mari se nasc în timp ce mergi.” – Friedrich Nietzsche

Data viitoare când te blochezi într-o problemă, ridică-te și ieși la o plimbare. Nu promite nimeni că vei deveni următorul Steve Jobs, dar șansele să găsești o idee bună cresc semnificativ.