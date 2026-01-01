Ce flori trebuie să plantezi în ianuarie, pentru o primăvară plină de culoare

Din contră, este momentul ideal pentru a planta anumite flori care vor oferi culoare iarna și un avantaj important pentru primăvară.

Pe lângă planificarea grădinii pentru anul care urmează, această perioadă oferă șanse excelente de plantare – de la bulbi de primăvară până la plante rezistente, perfecte pentru ghivece, jardiniere sau straturi. Iată 5 flori ușor de plantat în ianuarie, care te vor ajuta să fii cu un pas înaintea sezonului cald.

1. Narcise

Narcisele pot fi plantate și în ianuarie, atâta timp cât solul nu este înghețat. Deși pare neobișnuit, plantarea lor acum le permite să se stabilizeze bine înainte de venirea primăverii.

Temperaturile scăzute reduc riscul apariției bolilor fungice, care pot apărea atunci când bulbii sunt plantați în sol cald și umed. Narcisele pot fi puse în straturi, ghivece sau chiar direct în gazon, pentru un efect natural spectaculos.

2. Skimmia

Skimmia este o plantă decorativă, ușor de întreținut, ideală pentru grădini și ghivece de iarnă. Frunzele sale verde-închis, lucioase, oferă un aspect elegant pe tot parcursul anului.

Un soi foarte apreciat este skimmia rubella, care are flori roșii iarna și flori albe primăvara. Preferă locurile parțial umbrite și un sol neutru sau ușor acid, fiind perfectă pentru zonele mai ferite din grădină.

3. Lalele

Dacă nu ai apucat să plantezi bulbii de lalele în toamnă, ianuarie îți oferă o ultimă șansă, cu condiția ca pământul să nu fie înghețat.

Alege o zi mai blândă și un loc bine drenat, ferit de excesul de apă. Bulbii se plantează la o adâncime de două-trei ori mai mare decât dimensiunea lor, cu vârful în sus. Un loc însorit va asigura o înflorire frumoasă în primăvară.

4. Sarcococca (cunoscută și ca „cutia de Crăciun”)

Această plantă veșnic verde este apreciată mai ales pentru parfumul dulce al florilor sale de iarnă. Sarcococca este ideală pentru zonele umbrite, fiind perfectă pentru plantare sub copaci, lângă alei sau chiar în ghivece, aproape de intrarea în casă.

Plantată în ianuarie, va continua să înflorească și să parfumeze discret grădina în sezonul rece.

5. Panseluțe

Panseluțele de iarnă sunt printre cele mai rezistente flori, suportând fără probleme zăpada, ploaia și temperaturile scăzute.

Pentru un decor vesel până la începutul primăverii, panseluțele pot fi plantate în ghivece, jardiniere sau direct în sol. Preferă zonele cu soare dimineața și după-amiaza și trebuie plantate la distanță de 20–30 cm pentru a se dezvolta armonios. Îndepărtarea florilor uscate stimulează o înflorire mai bogată.