Mercur Retrograd s-a încheiat: Vești bune și succes pentru 5 zodii norocoase

Astrologul Evan Nathaniel Grim explică faptul că acum putem folosi energia lui Mercur într-un mod constructiv, luând decizii importante și mișcându-ne înainte fără piedici, scrie yourtango.com.

Aceste cinci zodii vor simți cel mai puternic schimbarea, lăsând în urmă obstacolele și pregătindu-se pentru o perioadă mult mai armonioasă.

♒ 1. Vărsător

Pentru tine, Vărsătorule, retrogradarea lui Mercur în Leu a adus tensiuni și neînțelegeri în relația de cuplu. Comunicarea a fost greoaie și apropierea de partener părea imposibilă.

De acum, claritatea revine. Vei ști exact încotro se îndreaptă relația ta și vei fi pe aceeași lungime de undă cu persoana iubită. Poate părea ciudat la început, dar legătura se va consolida treptat.

♌ 2. Leu

Leule, Mercur retrograd în propriul tău semn te-a pus pe gânduri și te-a forțat să analizezi totul. Acum, cu planeta comunicării din nou în mers direct, este timpul să acționezi.

Urmează o perioadă în care vei iniția proiecte noi, vei purta discuții importante și vei fi mai sociabil ca niciodată. Dacă vrei să-ți arăți latura carismatică, momentul este acum.

♏ 3. Scorpion

Pentru Scorpioni, ultimele săptămâni au fost dificile în ceea ce privește exprimarea sinceră, mai ales în familie. Tensiunile au blocat comunicarea și te-au pus în situații inconfortabile.

Din august, poți lua decizii curajoase — fie că îți setezi limite sănătoase, îți schimbi locul de muncă sau te distanțezi de persoane toxice. Ai undă verde să alegi ce este mai bine pentru tine.

♉ 4. Taur

De obicei, Taurul se bucură de stabilitate financiară și de o viață confortabilă. Însă, acest Mercur retrograd a adus haos chiar în locul tău de refugiu: acasă.

Acum, liniștea revine. Vei vedea mai clar cum să îți organizezi spațiul, relațiile cu familia sau colegii de apartament și îți vei recăpăta echilibrul.

♈ 5. Berbec

Berbecule, viața ta amoroasă a fost plină de situații confuze, relații instabile și reveniri neașteptate din partea unor foști.

Din acest moment, vei avea claritate: fie rupi definitiv legătura cu acea persoană, fie îi mai dai o șansă. Oricare ar fi alegerea, va fi cea potrivită pentru tine.