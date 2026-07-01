Mercur retrograd schimbă destinul a 3 zodii, pe 1 iulie 2026

Deși Mercur retrograd este adesea asociat cu întârzieri, confuzii și dificultăți de comunicare, de această dată energia sa îi ajută pe unii nativi să își schimbe perspectiva și să facă alegeri mai bune. Pentru Berbec, Scorpion și Taur, începutul lunii iulie marchează intrarea într-o etapă mult mai puternică și mai matură a vieții.

Berbec

Berbecii învață una dintre cele mai importante lecții ale anului.

Ești cunoscut pentru sinceritatea și impulsivitatea ta, însă Mercur retrograd îți arată că uneori cuvintele pot avea un impact mai mare decât îți imaginezi.

În jurul datei de 1 iulie este posibil să spui ceva fără să te gândești suficient, iar reacția celor din jur te va face să privești lucrurile diferit.

Nu este vorba despre a-ți reprima personalitatea, ci despre a învăța să alegi momentul și modul potrivit pentru a spune ceea ce gândești.

Această schimbare de atitudine îți va îmbunătăți relațiile personale și profesionale și va marca începutul unei perioade în care vei comunica mai eficient și vei obține mai ușor ceea ce îți dorești.

Scorpion

Pentru Scorpioni, luna iulie începe cu o surpriză care le poate schimba direcția.

O situație pe care ai considerat-o complicată sau pentru care credeai că nu ești pregătit se dovedește, în realitate, exact oportunitatea de care aveai nevoie.

Mercur retrograd lucrează în favoarea ta și răstoarnă toate așteptările. Lucrurile pe care le credeai imposibile încep să se așeze, iar obstacolele dispar unul câte unul.

Este începutul unei transformări majore. Vei descoperi resurse interioare pe care nu știai că le ai și vei privi viitorul cu mai multă încredere.

Schimbările care apar acum pot influența pozitiv următoarele luni, atât în plan personal, cât și profesional.

Taur

Pentru Tauri, Mercur retrograd vine cu o schimbare de direcție aparent neașteptată.

La început ai impresia că lucrurile nu merg conform planului și că universul îți pune piedici. În realitate, ești redirecționat către un drum mult mai potrivit.

Chiar dacă unele planuri se modifică, vei simți că noua direcție este mai aproape de ceea ce îți dorești cu adevărat.

Aceasta este perioada în care începi să renunți la obiceiuri, proiecte sau situații care nu îți mai aduc beneficii.

Experiențele mai puțin plăcute din trecut se transformă acum în lecții valoroase, iar deciziile pe care le iei în iulie deschid drumul către o etapă mai stabilă și mai prosperă.

Mercur retrograd poate aduce și vești bune

Deși are reputația unui tranzit dificil, Mercur retrograd demonstrează, la începutul lunii iulie 2026, că poate deveni un aliat puternic. Pentru Berbec, Scorpion și Taur, această perioadă înseamnă mai mult decât schimbări de planuri: este începutul unei noi etape, caracterizată de maturizare, decizii inspirate și oportunități pe care nu le-ar fi observat în alte condiții. Uneori, tocmai drumul ocolitor este cel care duce către cele mai importante reușite.