Neptun direct aduce vindecare și claritate pentru aceste zodii

Retrogradarea începută în iulie a scos la lumină adevăruri inconfortabile, a zdruncinat identități și a tulburat credințe personale.

Acum însă, odată cu revenirea lui Neptun în mers direct, energia se schimbă: ceața mentală se ridică, anxietatea se diminuează, iar aceste zodii încep să vadă lucrurile exact așa cum sunt. Este o perioadă de claritate, maturizare și pregătire pentru marile schimbări ale anului 2026, când atât Neptun, cât și Saturn vor intra în semne noi.

Pentru zodiile afectate, acesta este ultimul „test” din partea Universului — unul care le permite să lase în urmă trecutul și să își recâștige controlul asupra propriului drum.

1. Pești – Claritate emoțională și sinceritate cu sine

Pentru tine, Pești, Neptun direct este una dintre cele mai puternice schimbări ale anului. Odată ce planeta guvernatoare își reia mersul direct, confuzia se risipește.

Îți vezi relațiile cu mai multă sinceritate.

Începi să recunoști ce trebuie păstrat și ce trebuie eliberat.

Devii mai transparent cu cei dragi și mai deschis în vulnerabilitate.

Saturn pune accent pe maturizare și pe relații autentice. Ești invitat să privești realitatea în față, să înțelegi ce ai construit și ce mai ai de construit.

Neptun îți spune să visezi. Saturn îți spune să lucrezi. Împreună, îți oferă fundația perfectă pentru un nou început.

2. Gemeni – Claritate profesională și revenire la disciplină

Neptun a creat haos în zona viselor tale profesionale și academice. Ai vrut mult, dar poate nu ai avut structura necesară.

Odată cu Neptun și Saturn direct:

îți stabilești obiective reale și realizabile;

te organizezi mai bine;

proiectele complexe (rapoarte, licențe, teze) devin mai ușor de gestionat.

Mercur direct îți îmbunătățește comunicarea și modul în care colaborezi cu ceilalți. Deodată, ceea ce părea imposibil devine perfect realizabil.

Lucrurile se aliniază, iar tu simți că intri din nou pe drumul potrivit.

3. Fecioară – Claritate în relații și vindecare emoțională

Pentru tine, retrogradarea lui Neptun a afectat sectorul relațiilor. Ai putut vedea oameni prin filtre prea optimiste sau prea confuze.

Odată cu Neptun direct:

vezi adevărul despre cine merită să rămână și cine nu;

procesezi mai matur experiențele trecute;

îți clarifici standardele în prietenie și iubire.

Nu înseamnă că trebuie să cauți oameni din trecut — ci să înțelegi ce ai învățat de la ei. Saturn te ajută să construiești relații puternice bazate pe comunicare, limite sănătoase și sinceritate.

Este un moment de vindecare profundă, în care renunți la vechile iluzii pentru a face loc unui viitor relațional sănătos.

4. Săgetător – Claritate în viața de familie și reconectare emoțională

Pentru tine, Neptun a creat confuzie în sectorul casei și al familiei. Poate ai simțit tensiuni, nesiguranță sau lipsă de direcție.

Acum:

oamenii se deschid mai mult către tine;

găsești curajul de a comunica sincer;

înveți să preiei inițiativa și să creezi armonie în familie.

Neptun direct îți reactivează creativitatea:

✔ redecorezi casa

✔ finalizezi proiecte lăsate în urmă

✔ îți exprimi artistic emoțiile

Mercur în zodia ta îți aduce comunicare clară și soluții rapide.

În sfârșit, lucrurile se așază și recapeți sentimentul de stabilitate.