Marea Britanie și Franța atacă ISIS în Siria

Atacul a avut loc în munții de la nord de orașul antic Palmyra, în centrul Siriei, împotriva unei instalații ocupate de ISIS „cel mai probabil pentru depozitarea armelor și explozibililor”, a precizat ministerul într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Avioanele britanice „au folosit bombe ghidate Paveway IV pentru a viza mai multe tuneluri de acces care duceau la instalație.

O evaluare detaliată este în curs de desfășurare, dar primele indicii arată că ținta a fost lovită cu succes”, a adăugat el, fără a specifica rolul aeronavei franceze. „Nu există nicio indicație că acest atac a reprezentat un risc pentru civili, iar toate aeronavele noastre s-au întors în siguranță”, a declarat ministerul.

„Această acțiune demonstrează leadershipul și hotărârea Regatului Unit de a fi alături de aliații săi pentru a eradica orice reapariție a Daesh și a ideologiilor sale periculoase și violente în Orientul Mijlociu”, a declarat secretarul britanic al Apărării, John Healey.

În timpul războiului din Siria, care a început în 2011 cu proteste pro-democrație, ISIS a controlat vaste teritorii, inclusiv regiunea Palmyra, înainte de a fi învins de coaliția internațională în 2019. Cu toate acestea, luptătorii săi, care s-au retras în vastul deșert sirian, continuă să comită atacuri sporadic.

La sfârșitul lunii decembrie, Statele Unite au anunțat că au atacat „fortărețele” ISIS din Siria, ucigând cel puțin cinci jihadiști, potrivit unui ONG, la o săptămână după un atac în care au murit trei americani.

Trei rachete au lovit un cartier din capitala Siriei

Trei rachete au lovit sâmbătă cartierul Mazzeh din Damasc. O moschee și o clădire de telecomunicații, au fost avariate, au anunțat autoritățile capitalei într-un comunicat.

Agenția oficială de știri SANA a relatat inițial căderea unei „rachete neidentificate” în apropierea aeroportului militar Mazzeh, citând o sursă din domeniul securității și declarând că nu au existat victime, potrivit Le Figaro.

„Rachete au fost lansate aleatoriu în regiunea Mazzeh. Una a lovit cupola moscheii (...), alta a lovit o clădire de telecomunicații, iar a treia a aterizat lângă aeroport”, au anunțat ulterior autoritățile.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un ONG cu o vastă rețea de surse în țară, înalți oficiali guvernamentali locuiesc în zonă.

Cele trei atacuri au fost „simultane”, potrivit televiziunii de stat, citând o sursă din domeniul securității. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a-i găsi pe autori, se adaugă în raport. Presa locală și locuitorii au declarat că au auzit explozia în zonă.

Luni, o altă explozie a fost auzită în aceeași zonă, pe care presa de stat a atribuit-o „exercițiilor militare”, fără a oferi detalii suplimentare. Alte explozii, cauzate de proiectile în cădere, au avut loc recent în Mazze. Autoritățile au anunțat că investighează aceste incidente, fără a-i identifica pe responsabili.

Siria este guvernată din decembrie 2024 de islamiști care l-au înlăturat de la putere pe președintele Bashar al-Assad după mai bine de 13 ani de război civil și se confruntă cu provocarea de a restabili securitatea și unitatea țării.

(sursa: Mediafax)