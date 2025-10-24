Neptun retrograd în Pești. Toate zodiile se confruntă cu trecutul și nimeni nu scapă de adevăr

Pe 22 octombrie 2025, Neptun retrograd se întoarce în Pești, semnul pe care îl guvernează, pentru ultima oară înainte de a pleca oficial mai departe.

Din 30 martie, planeta viselor și a tărâmurilor subconștiente testează apele din Berbec, sugerând o nouă eră colectivă de auto-reinventare și autonomie spirituală.

Totuși, înainte de a ne putea trezi pe deplin la acest capitol energetic, întoarcerea lui Neptun în Pești ne trage înapoi în adâncurile a ceea ce credeam că am vindecat deja, am scăpat sau am depășit. Asta ar fi echivalentul unei revizitări a ceva ce credeai că ai terminat, doar că acum o vezi diferit.

Călătoria lui Neptun prin Pești, din 2011 încoace, ne-a deschis practic conștiința colectivă. Era misticismului, de la astrologie și manifestare la cristale și spiritualitate, era în ascensiune, dar a estompat linia dintre ceea ce este real și ceea ce este idealizat.

Negura acestui tranzit oniric ne-ar fi putut lăsa proiectând fantezii, urmărind idealuri și ignorând adevărurile care contează.

Acum, pe măsură ce Neptun retrogradează în semnul său natal, suntem chemați să revizităm acele iluzii cu ochi limpezi, pe măsură ce planeta strălucirii îndepărtează filtrele aduse de ochelarii noștri roz, în special când vine vorba de teme precum iubirea, spiritualitatea și sinele.

De la scurta sa vizită în Berbec, Neptun a evidențiat contrastul dintre a te pierde în vise și a evoca ceva complet nou. Dar, pe măsură ce se îndreaptă înapoi în Pești, cosmosul te invită să te concentrezi pe ceea ce încă se simte neclar, nerezolvat sau nevindecat.

Între 22 octombrie și 10 decembrie - când Neptun este în mers direct - așteaptă-te la momente care se simt în același timp divine și derutante. Deși vechile fantezii pot reapărea, acest lucru nu este menit să te doboare, ci să te ajute să vezi unde ai confundat potențialul cu adevărul.

Poate că recunoști pe cine sau ce ai idealizat, romantizat sau pur și simplu ai evitat. Aceasta este șansa ta de a renunța la iluziile care te-au consolat odinioară, astfel încât să poți intra în următoarea eră autentic și complet treaz.

Berbec

Ai alergat non-stop dar, în ultima vreme, mintea ta se învârte înapoi la ceva ce nu poți explica exact. Fie că este un vis sau un simplu „ce-ar fi dacă”, nu-l ignora. Momentele liniștite sunt cele care îți arată ce ai depășit și în ce merită încă să crezi.

Taur

Prieteniile și dinamica de grup ar putea părea puțin încețoșate. Cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult timp ar putea reapărea, sau o veche dorință ar putea simți brusc că reapare. Totuși, înainte de a te întoarce, este important să te întrebi: este această conexiune la fel de reală pe cât se simte sau doar nostalgie deghizată?

Gemeni

Îți reevaluezi ideea de succes. Poate că jobul visat nu mai este la fel de împlinitor ca odinioară sau poate îți dai seama că ai urmărit versiunea altcuiva de a reuși. În orice caz, tânjești după mai mult sens acum, nu doar după etape importante.

Rac

Credința ta este redesteptată dar nu în modul în care te aștepți. Ai putea să simți nevoia să revezi o practică veche, un profesor sau un sistem de credințe care ți-a influențat cândva traiectoria personală sau profesională. Ceea ce redescoperi nu este despre a te întoarce; este despre a te reconecta cu ceea ce dă vieții profunzime și sens.

Leu

Ești chemat să eliberezi controlul iar acest lucru nu este întotdeauna ușor pentru tine. Totuși, există magie în capacitatea ta de a te preda. Fie că este vorba de a renunța la o dinamică toxică sau de a te confrunta în sfârșit cu un adevăr pe care l-ai evitat, această perioadă aduce o închidere emoțională care te eliberează în cel mai neașteptat mod.

Fecioară

Relațiile s-ar putea simți ca o oglindă acum, una la care nu poți să te uiți. Un fost sau un vechi prieten ori o versiune anterioară a ta ar putea reapărea prin cineva sau ceva nou. Acordă atenție momentului...

Balanță

Echilibrul pe care l-ai dorit începe cu rutina ta zilnică. Poate că ai scăpat de stres suprasolicitând sau exagerând cu un obicei. Acum, corpul tău te cheamă deoarece este timpul să te reconectezi cu ritualuri care te fac să te simți sănătoasă, odihnită și cu picioarele pe pământ.

Scorpion

Inima ta se deschide în moduri pe care nu le-ai prevăzut. Inspirația creativă, nostalgia romantică sau chiar amintirile din copilărie ar putea ieși la suprafață. Ceea ce odată părea fantezie ar putea deveni în sfârșit posibil, dar numai dacă abordezi problema cu onestitate, nu cu așteptări.

Săgetător

Acasă se simte ca o capsulă a timpului emoțional. S-ar putea să te trezești sortând fotografii vechi, revizitând orașul natal sau reconectându-te cu tipare familiale pe care credeai că le-ai depășit deja. Este dulce-amar dar și vindecător. Încheierea pe care o cauți începe acolo unde a început povestea.

Capricorn

Îți amintești cât de mult contează cuvintele tale. Poate că recitești jurnale vechi sau te reconectezi cu cineva din trecut printr-un mesaj neașteptat. Conversațiile capătă un sens mai profund, în special cele pe care le-ai evitat. Spune ceea ce este adevărat, nu ceea ce este ușor.

Vărsător

Banii și sentimentul de stimă de sine sunt împletite. S-ar putea să observi cum obiceiurile tale de cheltuieli reflectă emoțiile sau să realizezi că ți-ai subestimat munca. Nu este vorba doar despre a câștiga mai mult, ci despre a-ți recunoaște valoarea și a refuza să te mulțumești cu mai puțin decât meriți.

Pești

Te vezi clar pentru prima dată după mult timp și, ei bine, este emoționant. Întoarcerea lui Neptun este ca și cum te-ai trezi dintr-un vis despre propria viață. Rolurile pe care le-ai jucat, măștile pe care le-ai purtat și fanteziile în care ai trăit se dizolvă. Ceea ce a mai rămas ești tu, viu și radiant