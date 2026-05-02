Nimeni nu se aștepta! 3 zodii își schimbă viața până la finalul lunii mai 2026

Influențele planetare ale lui Mercur, Venus și Jupiter aduc oportunități, claritate și schimbări pozitive în viața personală și profesională.

Chiar dacă nu te regăsești pe listă, astrologii spun că fiecare zodie va avea, la un moment dat în acest an, parte de susținere astrală.

Rac

Pentru Raci, luna mai este una dintre cele mai norocoase perioade ale anului. Jupiter tranzitează casa sinelui, aducând creștere, vindecare și stabilitate emoțională.

După o perioadă tensionată, lucrurile încep să se așeze începând cu 18 mai. Marte părăsește Berbecul, iar energia devine mai calmă și favorabilă.

Din 19 mai, Venus intră în Rac, amplificând norocul și atracția personală. Te vei simți mai bine, vei atrage oameni și oportunități, iar viața socială se îmbunătățește vizibil.

Spre finalul lunii, apar planuri de călătorie sau dorința de a explora lucruri noi. Per ansamblu, te așteaptă o perioadă fericită și plină de satisfacții.

Taur

Pentru Tauri, luna mai aduce un nou început. Marte și Mercur ies din zona subconștientului și intră în semnul tău, oferindu-ți energie, claritate și inițiativă.

Pe 18 mai începe un nou ciclu important pentru tine, iar viața devine mai activă. Este momentul ideal să începi proiecte noi sau să faci schimbări importante.

Mercur îți îmbunătățește comunicarea, iar după 17 mai îți influențează pozitiv zona banilor și a încrederii în sine.

Venus, planeta iubirii, îți stimulează dorința de conexiune și interacțiune cu ceilalți. În plus, Luna Nouă din 16 mai marchează un restart personal.

Până la finalul lunii, vei simți că ai din nou control asupra vieții tale.

Balanță

Pentru Balanțe, norocul vine în carieră. Jupiter tranzitează casa profesională, aducând oportunități de avansare, recunoaștere și succes.

Din 19 mai, Venus îți oferă un plus de șanse și vizibilitate. Este momentul ideal să ceri o mărire de salariu sau să îți faci remarcat talentul.

După 17 mai, Mercur îți deschide orizonturile: poți călători, învăța lucruri noi sau întâlni oameni care îți schimbă perspectiva asupra vieții.

Problemele din relații încep să se rezolve după 18 mai, când Marte părăsește zona conflictelor și aduce o energie mai echilibrată.

Finalul lunii vine cu mai multă socializare, conexiuni și o stare generală de bine.