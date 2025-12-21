Noroc și transformări majore pentru 4 zodii în sezonul Capricornului (21 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026)

Universul schimbă regulile jocului: 4 zodii lovite de noroc după o perioadă grea



Sezonul Capricornului, care începe pe 21 decembrie 2025 și se încheie pe 19 ianuarie 2026, aduce un val de noroc, vindecare emoțională și transformări profunde pentru patru zodii. După un început de an marcat de retrogradarea dificilă a lui Marte în Rac, Universul oferă acum șansa reconstrucției, a împăcărilor și a noilor începuturi, potrivit Your Tango.

Cu Jupiter în Rac, rănile trecutului încep să se vindece, iar relațiile afectate primesc o a doua șansă. Energia pragmatică a Capricornului ajută la consolidarea fundațiilor personale și profesionale, în timp ce Venus în Capricorn (din 24 decembrie) aduce povești de iubire mature și relații mai solide. Intrarea lui Mercur în Capricorn, pe 1 ianuarie, susține deciziile clare și planurile de viitor.

Luna Plină în Rac, pe 3 ianuarie, închide un capitol emoțional important, iar Luna Nouă din 18 ianuarie deschide un nou ciclu de ambiție, maturitate și noroc.

♑ Capricorn

Pentru tine, Capricorn, norocul începe chiar odată cu intrarea Soarelui în zodia ta, pe 21 decembrie, urmat de Venus pe 24 decembrie. Este o perioadă de reconectare cu tine însuți, de îngrijire personală și de recâștigare a încrederii. Ideile financiare sunt bine structurate, iar stabilitatea devine o prioritate clară.

Marte în zodia ta până pe 23 ianuarie îți amplifică ambiția și dorința de succes, însă ai grijă la epuizare. Stabilirea limitelor este esențială. Relația cu tine însuți se întărește, iar ceilalți te percep ca fiind mai cald și mai empatic.

Intrarea lui Mercur în Capricorn, pe 1 ianuarie, te transformă într-un adevărat strateg: rezolvi problemele direct și eficient.

Luna Plină din 3 ianuarie scoate în evidență relațiile care te-au schimbat în ultimele șase luni, iar Luna Nouă din 18 ianuarie, chiar în zodia ta, aduce începuturi promițătoare și multă încredere în propriile forțe.

♈ Berbec

Berbec, sezonul Capricornului te readuce în competiția care îți place. Obiectivele tale capătă contur, iar norocul vine odată cu recâștigarea motivației. Soarele în Capricorn te ajută să lași procrastinarea deoparte, mai ales că Marte îți susține ambițiile.

Venus în Capricorn, din 24 decembrie, aduce alianțe, colaborări și prietenii valoroase. Ești susținut să îți afirmi leadershipul, iar Mercur în Capricorn (din 1 ianuarie) te ajută să comunici clar, diplomatic și strategic. Ideile tale devin mai structurate, iar planurile – realizabile.

Luna Plină din 3 ianuarie îți mută atenția spre familie și cămin, unde găsești echilibrul de care ai nevoie.

Luna Nouă din 18 ianuarie îți clarifică prioritățile și deschide drumul către noi obiective pentru următoarele șase luni.

♋ Rac

Pentru tine, Rac, sezonul Capricornului aduce o adevărată renaștere. Energia este concentrată în zona relațiilor, iar norocul vine prin iubire, parteneriate și conexiuni solide. După retrogradarea dificilă a lui Marte din zodia ta la începutul anului, acum lucrurile se întorc în favoarea ta.

Cu Soarele și Venus în Capricorn, reflectezi asupra unui ciclu care se încheie și asupra lecțiilor învățate. Mercur în Capricorn, din 1 ianuarie, te ajută să colaborezi eficient și să îți consolidezi statutul profesional sau academic.

Deși Marte poate aduce tensiuni, experiențele anterioare te ajută să gestionezi conflictele cu maturitate. Sportul, meditația sau activitățile creative sunt esențiale pentru echilibru.

Luna Plină din 3 ianuarie, chiar în zodia ta, îți testează maturitatea emoțională, iar Luna Nouă din 18 ianuarie îți aduce speranță, optimism și încredere pentru anul 2026.

♎ Balanță

Balanță, norocul tău vine prin familie, casă și rădăcini. După un început de an în care cariera a fost prioritară, sezonul Capricornului te readuce către viața personală și emoțională.

Marte în Capricorn poate scoate la suprafață tensiuni vechi sau subiecte nerezolvate din trecut, dar Venus în Capricorn îți oferă empatie, diplomație și șanse reale de reconciliere. Relațiile se pot vindeca, iar atmosfera de acasă se stabilizează.

Odată cu Mercur în Capricorn, pe 1 ianuarie, reușești să îți exprimi adevărul într-un mod clar și pragmatic.

Luna Nouă din 18 ianuarie facilitează rezolvarea conflictelor și încurajează planificarea financiară și investițiile inteligente.

În timpul Lunii Pline din 3 ianuarie, cariera și studiile revin în prim-plan, iar dorința de evoluție se reaprinde.