Căștile cu fir sunt noul trend: Ce i-a făcut pe oameni să renunțe la Bluetooth

Recent, o mișcare discretă a crescut în umbră, bazată pe un adevăr controversat: căștile cu fir sunt mai bune decât cele Bluetooth, potrivit BBC.

Vânzările au crescut vertiginos în ultimele luni. De multe ori, poți obține un sunet mai bun pentru banii cheltuiți cu o pereche cu fir, dar nu este vorba doar de audio. Căștile cu fir sunt o tendință culturală în toată regula – o renaștere pe care unii o leagă de o reacție anti-tehnologică mai amplă. Fie că este vorba de aspectul practic, politic sau estetic, un lucru este clar. Căștile cu fir au revenit.

După cinci ani consecutivi de scădere a vânzărilor, achizițiile de căști cu fir au explodat în a doua jumătate a anului 2025, potrivit firmei de analiză Circana, iar veniturile din vânzarea căștilor cu fir au crescut cu 20% în primele șase săptămâni ale anului 2026.

Calitatea sunetului poate fi un mare avantaj pentru viața cu cablu, spune Chris Thomas, redactor-șef la site-ul de recenzii de căști SoundGuys. „Este un lucru pe care îl repet de mulți ani”, spune el.

Căștile fără fir s-au îmbunătățit dramatic, potrivit lui Thomas, dar cele mai bune provin adesea de la mărci de nișă create pentru audiofili. Când vine vorba de produsele mainstream pe care le găsești într-un magazin de electronice, el spune că vei obține un sunet mai bun pentru banii tăi dacă alegi cea mai bună opțiune cu fir. În plus, chiar și cele mai bune căști Bluetooth pot să nu ofere performanțe audio de top din cauza conexiunilor slabe sau a problemelor de compatibilitate cu dispozitivul dvs. „Cu un cablu, pur și simplu îl conectați și funcționează”, spune el.

Dar sunetul nu este suficient pentru a explica această tendință. Cumva, se pare că Bluetooth a devenit profund neatrăgător.

De fapt, căștile cu fir sunt acum un accesoriu de modă indispensabil în anumite cercuri. Există un cont popular pe Instagram dedicat acestui subiect, numit Wired It Girls, dedicat femeilor care arată chic și nu sunt deranjate de cablurile care atârnă de urechi, de la oameni obișnuiți până la vedete precum Ariana Grande și Charli XCX.

Căștile cu fir au devenit atât de omniprezente în rândul celor bogați și faimoși, încât unii consideră aceste încurcături de plastic și sârmă ca un simbol cultural. Un utilizator de social media a postat un tweet viral cu fotografii ale actorilor Robert Pattinson și Lily-Rose Depp purtând căști cu fir. „Devine o chestiune de clasă”, au spus ei. „Purtarea căștilor wireless 24/7 îmi spune că nu deții niciun teren”.

Desigur, există ceva eliberator în ascultarea fără fir, fără restricții. Dar bateriile se descarcă în cele mai nepotrivite momente. Căștile mici se pierd. Dispozitivele nu se conectează.

Căștile cu fir se alătură unei liste de tehnologii aparent învechite care au revenit în forță în ultimii ani, chiar când intrăm în următoarea eră digitală. Oameni tineri și bătrâni adoptă produse retro, cum ar fi DVD-uri, casete, televizoare vechi cu tub și chiar mașini de scris. La un concert recent, am văzut un tip din public care înregistra spectacolul nu cu un telefon, ci cu o cameră de filmat de 16 mm din anii 1970.

(sursa: Mediafax)