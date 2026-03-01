Numerologie: Ce culoare are aura ta, în funcție de anul nașterii

Această poate fi văzută de cei care sunt suficient de sensibili din punct de vedere energetic pentru a o zări. Cu toate acestea, chiar și cei care nu pot percepe pe deplin culoarea aurei vor fi expuși acestor influențe energetice.

Cum calculezi numărul anului nașterii

Numărul anului nașterii tale este ușor de găsit - tot ce trebuie să faci este să aduni cele patru cifre ale anului tău, reducându-l la un singur număr. Dacă te-ai născut în 1988, de exemplu, vei ajunge la 26. Apoi, vei adăuga aceste două cifre, terminând la numărul 8. Această cifră va dezvălui planeta care guvernează anul nașterii tale - și, prin urmare, culoarea aurei tale, precum și semnificația acesteia.

Culoarea aurei pentru anul 1: Galben sau Auriu

Dacă anul nașterii tale se reduce la 1, aura ta răspunde la razele puternice ale Soarelui. Galbenul este culoarea chakrei plexului solar, reflectând stima ta de sine ridicată și puterea personală. Alții te percep ca fiind cald, optimist și extrovertit. Când te simți iubit, văzut și admirat, aura ta poate chiar să strălucească în nuanțe aurii, reflectând fericirea ta în exterior.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 2: Alb sau Argintiu

Cei cu un an de naștere redus la 2 strălucesc sub lumina argintie a Lunii. Aura ta albă este reconfortantă și chiar vindecătoare pentru cei din jurul tău. Ești perceput ca o persoană sensibilă și grijulie, înțeleaptă dincolo de vârsta ta și atentă la înțelepciunea feminină antică. Când ești implicat în stări alterate de conștiință, aura ta poate chiar să strălucească în nuanțe argintii, conectând chakra rădăcină cu chakra coroanei.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 3: Violet

Dacă anul nașterii tale se reduce la numărul 3, aura ta este violetă, răspunzând vibrațiilor lui Jupiter. Aceasta este culoarea chakrei coroanei, simbolizând o conexiune cu o conștiință superioară. Alții te văd ca un vizionar care privește viața ca o extensie a unui scop divin, profund spiritual. Ești profund filosofic, dar îți echilibrezi perspectivele spirituale cu pragmatismul într-o manieră practică.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 4: Magenta

Cei născuți în anii care se reduc la numărul 4 răspund la vibrațiile lui Uranus. Culoarea aurei lor este magenta, care reprezintă o personalitate vibrantă și unică. Ești un gânditor independent care prosperă în eforturi creative. O parte din succesul tău vine din conectarea chakrelor rădăcină (roșu) cu chakrele celui de-al treilea ochi (indigo), ceea ce te ajută să rămâi deschis la minte și dispus să-ți asumi riscuri.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 5: Albastru

Cei născuți în anii care se reduc la numărul 5 sunt sub tutela planetei Mercur. Aura lor este albastră, deoarece se aliniază cu chakra gâtului, partea corpului care guvernează comunicarea, vorbirea și explorarea intelectuală. Profund creativi și artistici, sunt persoane de încredere în cercurile sociale datorită...

capacitatea lor de a oferi sfaturi imparțiale, ceva rar de găsit într-o lume de oameni cu opinii ferme.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 6: Roz

Dacă anul nașterii tale se reduce la numărul 6, aura ta strălucește în nuanțe frumoase de roz. Această culoare răspunde la Venus, planeta iubirii și a plăcerii, care se aliniază cu chakra inimii. Ești în mod natural priceput la înțelegerea emoțiilor oamenilor și chiar la crearea unui mediu hrănitor în care relațiile pot prospera. Alții te percep ca o ființă sensibilă și empatică, cu o inteligență emoțională profundă.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 7: Indigo

Cei născuți în anii care se reduc la numărul 7 sunt sub influența lui Neptun. Acești indivizi magici au aure indigo, culoarea asociată cu chakra celui de-al treilea ochi. Ești o persoană incredibil de sensibilă și intuitivă, cu o imaginație vie care transcende lumea materială. Această culoare a aurei îi magnetizează adesea pe cei curioși să decojească straturile ființei tale. Dar cel mai mare dar al tău ar putea fi imensa ta creativitate, pe care trebuie să o exprimi pentru a rămâne fericit și cu picioarele pe pământ.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 8: Bej

Dacă anul nașterii tale se reduce la 8, ești sub tutela lui Saturn, planeta înțelepciunii și a stăpânirii de sine. Culoarea aurei tale este bej, reflectând natura ta practică, orientată spre detalii și cu picioarele pe pământ. Îți canalizezi abilitățile creative în proiecte tangibile, demonstrându-ți măiestria. Cei din jurul tău te percep ca fiind echilibrat și metodic, adesea căutând sprijinul și îndrumarea ta.

Culoarea aurei pentru anul nașterii 9: Roșu

Cei născuți într-un an de naștere care se reduce la 9 sunt aliniați cu Marte, planeta pasiunii și acțiunii. Roșul este culoarea aurei lor, reflectând o adevărată poftă de a trăi o viață bogată și dreaptă. Deoarece roșul este culoarea chakrei rădăcină, aceste persoane sunt maeștre în depășirea obstacolelor, chiar și în cele mai dificile scenarii. Sunt percepuți ca indivizi puternici, independenți și cu un instinct puternic, motivați și care se străduiesc să protejeze ceea ce este cel mai important pentru ei, notează parade.com.