Numerologie: Ziua nașterii dezvăluie ce iubește familia la tine

În timp ce unii oameni ar putea fi adorați de rudele lor pentru că apar întotdeauna ca o lumină strălucitoare și optimistă, alții ar putea obține recunoaștere pentru abilitățile lor de lider sau capacitatea de a aborda nenumărate treburi zilnice.

Născut pe 1, 10, 19 sau 28: Puterea și încrederea

Te-ai născut într-o dată asociată cu soarele, lumina care supraveghează încrederea, vitalitatea, scopul și imaginea de sine în astrologie. Emani o siguranță de sine de neegalat și controlezi cu ușurință lumina reflectoarelor.

Membrii familiei tale apreciază cât de capabil ești să vezi chiar și cele mai dificile situații ca fiind depășibile, având în vedere că ești la fel de pozitiv pe cât ești de proactiv. De asemenea, ei apelează la tine pentru a se simți puternici și apreciază modul în care modelezi stima de sine și iubirea de sine.

Născut pe 2, 11, 20 sau 29: Grija și inteligența emoțională

Te-ai născut într-o zi conectată la lună, care supraveghează emoțiile, instinctele, intuiția, precum și modul în care ne pasă de ceilalți - și vrem să fim îngrijiți și noi înșine. Ești grijuliu, cald, sentimental și capabil nu doar să identifici, ci și să oferi spațiu pentru emoțiile celor dragi, ceea ce îi face să se simtă profund iubiți și îngrijiți.

Ei apreciază că îți amintești lucrurile mărunte - de la vacanțele de vară memorabile la filmul lor preferat - și îți faci timp să ții pasul cu tradițiile familiale sincere, cum ar fi să te asiguri că pregătești acea delicatesă de sărbători îndrăgită în fiecare an.

Născut pe 3, 12, 21 sau 30: Optimismul și natura aventuroasă

Ca persoană a cărei dată de naștere se reduce la trei, un număr guvernat de Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, asociată cu abundența, norocul, bucuria și expansiunea, crezi că a merge mai departe este întotdeauna mai bine. Ai o perspectivă expansivă, filozofică, alimentată de pofta de călătorie, și prosperi cu adevărat atunci când absorbi cunoștințe și ieși din zona ta de confort.

Cei dragi îți aplaudă dorința de a te cufunda în teritorii neexplorate, capacitatea de a transforma momentele de zi cu zi într-o petrecere festivă și ideile tale de perspectivă și planurile tale extrem de distractive. Pot fi siguri că rareori va exista un moment plictisitor atunci când ești prin preajmă!

Născut pe 4, 13, 22 sau 31: Unicitatea și siguranța

Data ta de naștere se reduce la patru, asociată cu Uranus, planeta revoluției, rebeliunii, schimbării bruște, excentricității și electricității. Nu ești o persoană interesată să respecte reguli, reglementări, tradiții sau pur și simplu să facă ceva pentru că așa s-a făcut dintotdeauna.

Cei dragi apreciază modul în care vii în mod natural cu planuri neobișnuite, mergi în ritmul propriei tobe și ții profund la comunitatea ta și la umanitate în ansamblu. S-ar putea să descoperi că îi inspiri să fie mai activi într-o cauză apropiată inimilor lor sau că te privesc ca pe un model atunci când pornesc pe cont propriu sau adoptă alte căi neconvenționale.

Născut pe 5, 14 sau 23: Abilitățile de comunicare și rațiunea

Dacă te-ai născut într-o zi care se reduce la numărul cinci, conducătorul tău planetar numerologic este Mercur, care supraveghează modul în care schimbăm informații, cercetăm, gândim și spunem povești. Ești un povestitor captivant și un controversat plin de viață și informat.

De asemenea, apreciază cât de capabil ești - și cât de mult îți place! - să faci cercetări ample pentru a găsi soluții pentru aproape orice provocare care apare.

Născut pe 6, 15 sau 24: Aplecarea spre frumusețe și plăcere

Dacă îți sărbătorești ziua de naștere într-una dintre aceste date, lucrezi cu numerologia numărului șase, care este aliniat cu Venus, planeta romantismului, relațiilor, frumuseții, muzicii, artei și diplomației.

Cei dragi adoră cât de susținuți se simt atunci când petrec timp individual cu tine, pentru că ești atât de orientat spre parteneriat. De asemenea, sunt mari fani ai cât de ușor ți se pare să aduci mai multă liniște, frumusețe și plăcere în orice spațiu sau experiență. Fie că au nevoie de asistență pentru redecorarea sau reorganizarea camerei copilului lor, fie că au nevoie de un prieten pentru o zi la spa sau o escapadă rapidă de weekend, știu că vei fi tovarășul lor ideal.

Născut pe 7, 16 sau 25: Spiritul poetic, spiritual și vindecător

Intuiția, spiritualitatea și capacitatea ta de a vindeca și a-i mângâia pe ceilalți sunt nemaiîntâlnite, deoarece data ta de naștere se reduce la șapte, un număr aliniat cu Neptun, planeta viselor, misticismului și iluziei.

Familia ta apreciază natura ta imaginativă și artistică, inima imensă și capacitatea de a oferi spațiu unora dintre cele mai dificile experiențe emoționale ale vieții. Dacă trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar sau într-o relație, știu că se pot baza pe tine pentru cuvinte de înțelepciune inteligente din punct de vedere emoțional și o îmbrățișare caldă.

Născut pe 8, 17 sau 26: Pragmatismul și înțelepciunea

Deoarece te-ai născut într-o dată care se reduce la numărul opt, ai o etică a muncii de invidiat, ești responsabil, matur și dedicat să fii prezent pentru cei dragi de nenumărate ori, deoarece această dată de naștere este asociată cu Saturn, cel care supraveghează sarcinile. Planeta conducătoare, responsabilă de înțelepciune, muncă asiduă și limite, ne învață că stabilirea limitelor și respectarea anumitor reguli pot fi unele dintre cele mai iubitoare acțiuni - în special în cadrul dinamicii familiale.

Membrii familiei tale te văd ca pe o figură autoritară care are picioarele pe pământ - cineva în care pot avea încredere, pe care se pot baza și pe care îl pot admira.

Născut pe 9, 18 sau 27: Capacitatea de lider

Dacă data ta de naștere se reduce la nouă, ești curajos, vibrant, ambițios, concentrat pe laser, pasionat și orientat spre acțiune mai presus de orice, pentru că te-ai născut într-o zi asociată cu Marte, planeta acțiunii, energiei, sexului și războiului.

Când cei dragi au nevoie de ceva făcut rapid - cum ar fi să-și împacheteze casa înainte de o mutare sau să obțină bilete la concerte greu de obținut - știu că se pot baza pe tine. De asemenea, apreciază capacitatea ta de a oferi sfaturi directe și oneste, pentru că îți faci un obicei din a fi direct și la obiect. Și pentru că Marte este atât de fizic, probabil că ești și partenerul de antrenament preferat al rudelor tale, potrivit parade.com.

