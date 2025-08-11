O nouă eră! Viața acestor 4 zodii se schimbă după ce Mercur iese din retrogradare, pe 11 august 2025

Viețile noastre încep din nou să aibă sens, iar lucrurile care nu mergeau bine încep să se alinieze din nou.

Pentru patru zodii, semnele sunt clare, iar noi cu siguranță le ascultăm. Această zi este despre a reveni la treabă, chiar dacă acea „treabă” este de natură romantică, creativă sau legată de stilul de viață. Indiferent de ceea ce este, aceste semne zodiacale vor respira ușurate pe 11 august, știind că Mercur retrograd s-a terminat.

1. Berbec

Pentru tine, Mercur direct clarifică o problemă de comunicare care te-a deranjat de mult timp. Pe 11 august, cineva îți spune exact ce aveai nevoie să auzi sau în sfârșit spui ceea ce s-a acumulat în interiorul tău, iar această eliberare este absolut eliberatoare.

Datorită acestei tensiuni eliberate, lucrurile pot începe acum să meargă mai repede și mai lin. Te simți ca și cum ai recăpătat energia și direcția. Ai scop și vitalitate, iar de acum încolo totul va fi mai bine.

Semnele din această zi îți arată că, da, se pot întâmpla greșeli, dar nu trebuie să te pierzi în ele. Ești pe drumul cel bun acum, Berbec, iar Mercur direct îți arată că totul urmează să devină mai bun.

2. Rac

O întrebare care ți-a stat pe inimă primește un răspuns final pe această zi, 11 august. Acest lucru arată cu adevărat cât de puternic poate fi Mercur retrograd, deoarece atunci când acesta se termină, totul se așează la loc.

Înainte ca planeta să devină directă, poate te simțeai copleșit, ca și cum ai călători în întuneric. Ei bine, mișcarea directă aduce lumina, iar acest lucru ajută cu adevărat.

Acum, te poți întoarce la lucrurile pe care le iubești. Simți că este un semn să crezi din nou, să nu renunți la visurile tale și să nu te lași prins în negativitate. Vei fi bine, Rac!

3. Balanță

Mercur direct îți șterge practic toate confuziile care te-au ținut într-o stare de incertitudine. Nu ești deloc fan al acestei perioade retrograde, deoarece aceasta îți răstoarnă echilibrul, iar tu, ca Balanță, îți dorești echilibru.

Pe 11 august, vei observa un semn care îți va arăta că totul s-a terminat – confuzia, ceața mentală și senzația generală de haos. Viața urmează să revină la normal, iar pentru asta îți mulțumești sincer.

Mesajul este clar: ești înapoi, Balanță. Nu mai ai timp de pierdut și nu mai sunt sentimente de incertitudine sau frică. Te-ai ridicat din nou și știi exact ce urmează să faci.

4. Pești

Pe 11 august, universul vorbește din nou limba ta, ceea ce înseamnă că modul confuz în care mergeau lucrurile este acum încheiat. Mercur devenind direct ridică vălul, iar confuzia din ultimele săptămâni începe să se risipească.

În prima zi a lui Mercur direct, te simți mai stabil și mult mai tu însuți. Acest lucru îți permite să observi semnele bune care sunt în jurul tău.

Simți cum ordinea se restabilește și că poți să ai încredere în ceea ce urmează, spre deosebire de senzația ciudată de a nu ști ce îți rezervă viitorul. Poți să îți recapeți încrederea, Pești, știind că tu ești cel care conduce acum. Nu mai există o lume haotică.