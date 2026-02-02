O săptămână cu succes, iubire și claritate pentru aceste zodii

Influențele astrale ne arată ce putem obține prin muncă susținută, claritate interioară și încredere în propriile forțe.

La început de săptămână, Luna în Fecioară aduce ordine, responsabilitate și stabilitate, mai ales după o perioadă în care impulsivitatea a fost greu de controlat. Joi, Luna în Balanță (5 februarie) schimbă energia: devine mai jucăușă, flirtantă și orientată spre relații.

Vineri, Mercur intră în Pești (6 februarie), stimulând creativitatea și intuiția, iar sâmbătă, Luna în Scorpion (7 februarie) ne învață să acționăm calculat și strategic.

Este o săptămână ideală pentru planuri pe termen lung, muncă inteligentă și transformare personală.

Leu

După Luna Plină din semnul tău, această săptămână reflectă perfect drumul tău recent: efort, reziliență și maturizare. Ai închis un capitol important și privești viitorul cu optimism.

Luna în Fecioară te ajută să îți reorganizezi finanțele și să renunți la cheltuielile impulsive. Joi, Luna în Balanță aduce un nou început profesional sau creativ, iar energia Vărsătorului continuă să te inspire.

Finalul săptămânii, sub influența Lunii în Scorpion, te îndeamnă la liniște. Evită conflictele și acordă-ți timp pentru refacere — casa devine refugiul perfect.

Fecioară

Pentru tine, aceasta este o săptămână dedicată iubirii, artei și lucrurilor frumoase, odată cu intrarea lui Mercur (guvernatorul tău) în Pești, pe 6 februarie. Deși această poziție poate părea provocatoare, ea îți deschide inima către romantism și creativitate.

Este un moment excelent pentru vizite la muzee, spectacole, restaurante sau întâlniri care îți hrănesc sufletul. Devii mai răbdător, mai empatic și un partener mai bun.

Luna în Balanță favorizează îngrijirea de sine, iar Luna în Scorpion îți aduce oportunități valoroase prin cercul social. Conexiunile făcute acum pot deschide uși importante.

Balanță

Deși Luna în Leu apare doar la început de săptămână, influența ei te susține pe tot parcursul zilelor următoare. Este o perioadă de recunoaștere și validare, înainte de provocările pe care Saturn în Berbec le va aduce curând.

Petrece timp cu prietenii sau organizează o întâlnire acasă. Sezonul Vărsătorului îți arată cât de mult ai evoluat și cum poți continua să crești.

Astrologic, ești încurajat să conduci, nu să te retragi. La final de săptămână, Luna în Scorpion îți cere să îți reorganizezi prioritățile, să ceri ajutor și să fii deschis la ajustări de plan.

Vărsător

Luna Plină de duminică a scos la lumină așteptările tale din relații. În această săptămână, accentul cade pe empatie, cooperare și deschidere emoțională.

Marte în semnul tău poate amplifica dorința de competiție sau iritarea, însă cheia este să îți canalizezi emoțiile în mod constructiv: scris, artă sau reflecție personală.

Luna în Fecioară aduce o energie calmă și vindecătoare, iar Mercur în Pești și Luna în Balanță te îndeamnă să fii prezent pentru ceilalți. Colaborările sunt esențiale și îți pot aduce succesul dorit.

Pești

Pe măsură ce planetele intră treptat în semnul tău, îți recapeți controlul și încrederea. Te desprinzi, încet, de influența restrictivă a lui Saturn, iar mesajul este clar: protejează-ți talentul și identitatea.

Luna Plină din Leu ți-a reamintit cine ești, iar Mercur în semnul tău (din 6 februarie) te ajută să dai formă ideilor pe care le-ai ținut ascunse. Este momentul perfect să începi un proiect nou sau să revizuiești unul mai vechi.

Această săptămână îți scoate la iveală o forță interioară pe care nu știai că o ai. Totul începe cu curajul de a face primul pas.