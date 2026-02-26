Optimismul bate astrologia: 3 zodii câștigă pe linie pe 26 februarie 2026

Deși retrogradarea are reputația de a aduce confuzie, întârzieri și erori de comunicare, de data aceasta deschide porți neașteptate pentru cei care știu să rămână calmi și flexibili.

În loc să se teamă de „ce ar putea merge prost”, aceste zodii atrag alegeri noi, aventuri interesante și șanse reale. Nu suntem retrogradul în sine — suntem cei care aleg cum reacționează. Iar după 26 februarie, optimismul devine o forță.

♉ Taur

Nimic nu-ți scapă din vedere. Înțelegi foarte bine cum funcționează Mercur retrograd și ești pregătit pentru micile blocaje de comunicare sau problemele tehnice. Tocmai această pregătire te face magnetic pentru energie pozitivă.

Practic și calm, nu intri în panică și nu te lași intimidat de zvonuri. În timp ce alții ezită, tu vezi oportunități reale și le valorifici în ritmul tău. Ai încredere în tine, acționezi calculat și, tocmai de aceea, ai multe motive să aștepți lucruri bune în perioada următoare.

♌ Leu

Secretul tău? Nu îi dai putere retrogradului. Și funcționează. Continui să-ți vezi de drum, fără frică și fără să dramatizezi. În timp ce alții se tem că „totul se va strica”, tu îți păstrezi direcția.

După 26 februarie, creativitatea ta este la cote înalte. Ești liber de așteptări cosmice negative și îți urmezi scopul cu încredere. Dai tonul, setezi tendințe și îți definești clar direcția. Ai mult de câștigat tocmai pentru că nu te lași limitat de frică.

♓ Pești

Pentru tine, inspirația vine din interior, adesea prin vise, intuiție și revelații subtile. În timpul lui Mercur retrograd, fii atent la semnele din visele tale — acolo se pot ascunde indicii valoroase despre ce poți face mai departe.

Nu toate oportunitățile vin prin invitații sau oferte externe. Unele se nasc din idei vechi, abandonate prea repede. După 26 februarie, o revenire la un proiect sau vis din trecut se poate dovedi extrem de benefică. Mintea ta creativă este plină de potențial, iar această perioadă te ajută să-l valorifici.