Primul Mercur Retrograd al anului 2026 începe acum. Ce surprize aduce pentru zodii

Energia debutează cu Luna în Gemeni, accentuând comunicarea și ideile rapide, apoi trece prin Rac (empatie și emoții), iar spre finalul săptămânii Luna în Leu readuce încrederea, bucuria și dorința de exprimare.

Ne aflăm încă în sezonul Peștilor și în portalul eclipselor, ceea ce intensifică nevoia de vindecare emoțională și maturizare interioară. Este o săptămână bună pentru a privi înapoi, a corecta și a merge mai departe cu mai multă claritate.

♈ Berbec

Această săptămână aduce o perioadă de ajustare după eclipse. La început, Luna în Gemeni te ajută să-ți clarifici ideile — jurnalul sau notițele îți pot fi de mare folos. Comunicarea poate părea grăbită sau fragmentată.

Pe măsură ce Luna ajunge în Rac, timpul petrecut cu cei dragi te ajută să te reîncarci și să îți clarifici ce relații vrei să cultivi pe viitor.

♉ Taur

Săptămâna începe cu o lecție importantă: a cere ajutorul atunci când ai nevoie. Vei fi surprins(ă) cât de mult sprijin primești. Recunoștința față de cei care îți sunt alături este esențială.

Poți primi aprecieri pentru munca depusă, chiar dacă rezultatele nu sunt încă finale. Mercur retrograd îți amintește să ai răbdare și să ai încredere în proces.

♊ Gemeni

Cu Mercur retrograd, pot apărea îndoieli legate de comunicare. Claritatea în dialoguri poate lipsi temporar, așa că fii atent(ă) la ce spui și ce promiți.

Dacă simți că lucrurile te copleșesc, încetinește ritmul. Luna în Leu, la final de săptămână, îți reamintește că greșelile sunt parte din evoluție și îți redă încrederea.

♋ Rac

Este o săptămână de revenire în forță. Saturn aflat sus în harta ta îți aduce ambiție și dorință de afirmare. Luna în zodia ta, joi, pune lucrurile în mișcare și îți dă senzația că recapeți controlul.

Jupiter te susține, iar chiar și cu Mercur retrograd, simți că posibilitățile sunt mari. Spre weekend, Luna în Leu te face mai atent(ă) la bani și obiective financiare.

♌ Leu

Luna în Gemeni îți arată, la începutul săptămânii, cine îți este cu adevărat alături. Prieteniile joacă un rol important.

Când Luna intră în Rac, ai nevoie de odihnă și îngrijire personală. Weekendul aduce un reset: Luna în zodia ta îți redă încrederea și curajul de a accepta noi provocări.

♍ Fecioară

Săptămâna începe cu perspective noi în colaborări și relații profesionale. Poți juca rolul de mentor sau mediator.

Luna în Rac aduce mai multă empatie și răbdare, iar colaborările sunt favorizate. Spre final, Luna în Leu te îndeamnă să fii mai blând(ă) cu tine și să reduci autocritica.

♎ Balanță

Ai parte de un val de idei legate de educație, dezvoltare personală sau carieră. Energia Lunii în Gemeni te ajută să vezi soluții rapide.

Luna în Rac îți oferă putere interioară și te îndeamnă să visezi mai departe. Weekendul vine cu recunoaștere și apreciere pentru eforturile tale.

♏ Scorpion

La începutul săptămânii, Luna în Gemeni te ajută să îți descoperi adevărata forță. Este important în acest sezon al eclipselor.

Luna în Rac aduce claritate în convingeri și te inspiră. Weekendul mută atenția pe familie și casă — o conversație sau o vizită pot fi vindecătoare.

♐ Săgetător

Luna în Gemeni aduce revelații în relații. Înțelegi mai bine dinamica dintre tine și ceilalți.

Joi, Luna în Rac, în conjuncție cu Jupiter, îți oferă senzația unui nou început. Weekendul te îndeamnă să privești înapoi la un proiect creativ început cu ani în urmă — poate e momentul să-l reiei.

♑ Capricorn

Pentru tine, Mercur retrograd este benefic: îți clarifică procesul creativ și modul de exprimare. Este o perioadă-cheie pentru imaginație și idei noi.

La mijlocul săptămânii, relațiile — personale și profesionale — sunt în prim-plan. Weekendul cere limite clare și protejarea energiei emoționale.

♒ Vărsător

Iubirea și relația cu tine însuți/însăți sunt temele centrale. Mercur retrograd te face să reanalizezi o legătură din trecut sau modul în care îți gestionezi timpul.

Luna în Leu, la final de săptămână, te ajută să aduci echilibru în relații, folosind lecțiile primite la eclipsă.

♓ Pești

Săptămâna îți cere să preiei din nou controlul. Poți face ajustări importante chiar de acasă, la începutul săptămânii.

Luna în Rac îți aduce calm și inspirație, iar Mercur retrograd este ideal pentru reluarea proiectelor vechi. Încetinește, notează-ți ideile și gândește înainte de a vorbi.