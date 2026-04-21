Rebelul Uranus schimbă semnele și dă peste cap viața zodiilor

Tranzitul influențează fiecare semn zodiacal și marchează începutul unor schimbări pe termen lung.

Uranus încheie un ciclu în Taur, punând punct unor situații din trecut.

Berbec

Săptămâna aceasta te învață ce înseamnă răbdarea. Cu mai multe planete în semnul tău, simți presiunea de a face totul rapid, dar lecția este să încetinești ritmul.

Luna în Gemeni te ajută să generezi idei noi, iar Luna în Fecioară îți arată cât de importantă este organizarea. Chiar dacă tentația de a grăbi lucrurile este mare, influența lui Saturn te poate obliga să o iei de la capăt dacă nu respecți pașii corecți.

Taur

Pentru tine, această săptămână vine cu o energie nostalgică, dar și cu un nou început. Soarele este în semnul tău, iar plecarea lui Uranus din Taur marchează finalul unei etape importante.

Planetele din Berbec scot la iveală schimbările pe care trebuie să le faci, mai ales dacă ți-ai neglijat nevoile. Este momentul să te concentrezi pe tine, să-ți regândești rutina și să ai mai multă grijă de tine.

Gemeni

Este una dintre cele mai importante perioade pentru tine. Uranus intră chiar în semnul tău, deschizând un nou ciclu de transformări majore.

Luna în Gemeni îți intensifică emoțiile și te ajută să te conectezi mai profund cu cei din jur. Apar oportunități noi, inclusiv în plan sentimental. Este începutul unei etape în care îți redefinești direcția și îți construiești viitorul.

Rac

Săptămâna aceasta îți aduce claritate și susținere. Luna în Leu te motivează să-ți urmărești obiectivele și să fii mai atent la propriile nevoi.

Energia din Berbec poate crea stres, dar în același timp îți oferă soluții. Dacă ai avut conflicte, acum este momentul să le rezolvi. Tranzitul lui Uranus în Gemeni te ajută să te relaxezi și să creezi lucruri noi, în special în plan personal.

Leu

Ai parte de susținere din partea planetelor în această perioadă, mai ales în zona creativă. Intrarea lui Uranus în Gemeni îți stimulează imaginația și te încurajează să te exprimi.

Este momentul să începi proiecte pe care le-ai amânat, fie că este vorba despre scris, artă sau alte pasiuni. Deși provocările nu lipsesc, rezultatele vor merita efortul.

Fecioară

Intrarea lui Uranus în Gemeni îți poate aduce nesiguranțe în plan profesional. Este important să ceri sfaturi și să comunici deschis cu persoane de încredere.

Deși poate părea că nu știi exact ce direcție să urmezi, energia din Berbec te ajută să găsești răspunsuri. Luna în Leu îți oferă o nouă perspectivă și te determină să analizezi mai atent situațiile.

Balanță

Săptămâna aceasta este despre descoperire personală. Energia din Berbec te împinge să te analizezi mai profund, iar Uranus în Gemeni îți deschide apetitul pentru experiențe noi.

Simți nevoia de explorare, fie că este vorba despre studiu sau călătorii. Vei fi în centrul atenției, mai ales în anumite momente, așa că diplomația va fi esențială.

Scorpion

Sezonul Taurului aduce în prim-plan confruntarea cu propriile temeri. Energia începutului de săptămână te ajută să conștientizezi ce trebuie schimbat.

Uranus în Gemeni îți oferă forța de a merge mai departe și de a-ți construi încrederea. Este o perioadă în care începi să vezi mai clar potențialul tău și să îți extinzi obiectivele.

Săgetător

Tema principală a săptămânii este iubirea și modul în care o percepi. Energia din Berbec aduce provocări, dar și revelații.

Luna în Gemeni îți arată ce îți dorești cu adevărat de la un partener. Dacă ești într-o relație, lucrurile pot deveni mai intense și mai clare. Dacă ești singur, îți redefinești standardele.

Capricorn

Schimbările în rutină sunt inevitabile în această perioadă. Uranus în Gemeni îți influențează modul în care comunici și colaborezi.

Este important să înveți să lucrezi în echipă, chiar dacă preferi independența. Această perioadă te ajută să înțelegi valoarea colaborării.

Vărsător

Intrarea lui Uranus în Gemeni aduce un val de idei noi și o schimbare de perspectivă. Gândirea ta evoluează, iar creativitatea este la cote ridicate.

Luna în Gemeni îți oferă oportunitatea de a-ți extinde cercul social sau de a intra în contact cu persoane influente. Este un moment bun pentru a-ți exprima ideile.

Pești

Familia și relațiile apropiate devin prioritare în această săptămână. Luna în Gemeni te ajută să reflectezi asupra schimbărilor din viața ta.

Uranus te motivează să faci modificări în mediul tău, mai ales acasă. Simți nevoia de confort și echilibru, iar schimbările pe care le faci acum îți pot aduce liniște pe termen lung.