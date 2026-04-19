Săptămână de aur pentru 3 zodii chinezești. Cine profită de energia favorabilă, între 20–26 aprilie 2026

Perioada începe sub influența unei Zile a Succesului și se încheie cu o Zi Plină, într-o lună a Iepurelui și într-un an al Calului — o combinație care favorizează progresul, finalizarea etapelor și începuturile promițătoare.

Universul aduce, din când în când, momente în care lucrurile par să se lege de la sine. Pentru unele semne, această săptămână vine cu productivitate, claritate și o energie care le ajută să închidă capitole importante și să deschidă altele noi. Este o perioadă în care devine evident ce funcționează și ce trebuie lăsat în urmă.

Șobolan

Pentru nativii Șobolan, această săptămână pune accent pe intuiție și timing perfect. Încă de la începutul săptămânii, luni și marți, ai o claritate remarcabilă în ceea ce privește deciziile importante din viața ta.

Norocul apare în moduri neașteptate — întâlniri sau planuri care se anulează îți oferă timp prețios pentru a te concentra pe ceea ce contează cu adevărat. Între miercuri și joi, apar oportunități prin intermediul altor persoane — fie colegi, fie prieteni — care îți pun în valoare abilitățile.

Sâmbătă, chiar și în situații tensionate, reușești să performezi excelent, iar duminică apar rezultatele dorite. Închei săptămâna cu satisfacție și fără lucruri neterminate.

Bivol

Bivolii sunt avantajați de răbdarea și disciplina lor caracteristică. La începutul săptămânii, primești confirmări că eforturile tale au dat roade, inclusiv feedback pozitiv din partea celor din jur.

Mijlocul săptămânii aduce un val de noroc, mai ales miercuri și joi, când ai ocazia să îți clarifici direcția și să faci planuri pentru viitor. Poate fi vorba chiar și despre reorganizări simple, dar importante.

În weekend, lucrurile se așază. Te simți mai liniștit, mai sigur pe tine, iar stabilitatea construită începe să se reflecte inclusiv în plan financiar. Deciziile tale devin mai calculate, iar acest lucru îți aduce câștiguri.

Dragon

Pentru Dragoni, energia este la cote maxime în această perioadă. Este săptămâna în care înțelegi exact cum să îți resetezi obiectivele și să îți faci planurile mai vizibile.

La începutul săptămânii, comunicarea joacă un rol esențial. Discuțiile clare și sincere te ajută să înțelegi mai bine atât nevoile tale, cât și așteptările celor din jur.

De joi până vineri, obstacolele par mai ușor de depășit, inclusiv cele legate de resurse sau planuri amânate. Sâmbătă este momentul ideal pentru schimbări importante, iar duminică vine cu încredere și convingerea că ai făcut alegerile corecte.