O săptămână decisivă: multe zodii încheie un capitol important între 8–14 decembrie

Luna în Leu de la începutul săptămânii se află în opoziție cu energia transformatoare a lui Pluto, amintindu-ne să cultivăm compasiune și înțelegere în relațiile cu familia și prietenii.

Pe 10 decembrie, Luna intră în Fecioară, un tranzit guvernat de Mercur, care ne reorientează prioritățile către casă, echilibru și prietenii autentice.

Pe 11 decembrie, Mercur revine în Săgetător, deschizând un nou capitol mental și arătând cât am evoluat din iunie, de când Jupiter — planeta care guvernează Săgetătorul — a intrat în Rac. Apropierea de sfârșitul anului ne împinge spre recapitulare: ce am realizat, ce am învățat și unde ne dorim să schimbăm direcția. Este un moment excelent pentru planuri de viitor.

Pe 12 decembrie, Luna intră în Balanță, aducând în prim-plan iubirea, armonia și conexiunile relaționale — o energie blândă, elegantă și regeneratoare.

♈ Horoscop Săptămânal Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luna în Leu îți aduce entuziasm și chef de creație. În prima parte a săptămânii ești motivat, expresiv și gata să te afirmi.

Miercuri, Luna în Fecioară te ajută să pui ordine în haos. E o zi perfectă pentru disciplină, organizare și completarea taskurilor ignorate în ultima perioadă.

De vineri, Luna în Balanță te poartă spre conversații profunde și idei noi. Mercur în Săgetător îți amplifică inspirația și îți dă libertatea mentală de care aveai nevoie.

Săptămâna funcționează ca un buton de resetare pentru tine.

♉ Horoscop Săptămânal Taur (20 aprilie – 20 mai)

Luna în Leu readuce în atenție familia, căminul și rădăcinile tale. Revederile cu cei dragi îți oferă liniște și claritate.

Miercuri, Luna în Fecioară îți sprijină relațiile și te face mai atent la modul în care colaborezi cu ceilalți. Îți place ritmul calm și practic.

Mercur părăsește sectorul parteneriatelor și revine în Săgetător: urmează câteva săptămâni în care vei avea de reflectat și de procesat evenimente din trecut.

♊ Horoscop Săptămânal Gemeni (21 mai – 20 iunie)

O săptămână plină de comunicare, schimburi de idei și clarificări.

Luna în Leu îți îmbunătățește colaborările și spiritul de echipă.

Miercuri, Luna în Fecioară te face mai atent la detalii. Este o zi excelentă pentru proiecte unde precizia contează.

De vineri, Luna în Balanță deschide o perioadă romantică și armonioasă. O cină, un film ori o activitate în doi poate aprofunda legătura cu partenerul.

♋ Horoscop Săptămânal Rac (21 iunie – 22 iulie)

Energia săptămânii se concentrează pe bani, resurse și responsabilități. Devii mai sincer și organizat în privința cheltuielilor.

Luna în Fecioară, miercuri, te ajută să elaborezi strategii bune pentru economisire și stabilitate. Mercur în Săgetător îți aduce idei noi pentru rutine mai eficiente.

Luna în Balanță te provoacă să îmbini disciplina cu sensibilitatea. Ești în plin proces de autoanaliză — esențial înainte de un nou început.

♌ Horoscop Săptămânal Leu (23 iulie – 22 august)

Luna în Leu îți aduce carismă, încredere și magnetism. Ești într-o perioadă romantică și puternică.

Mercur reintră în Săgetător joi, un tranzit favorabil pentru creativitate, inspirație și exprimare personală.

Luna în Fecioară te ajută să te organizezi și să rezolvi rapid sarcinile practice. Iar vineri, cu Luna în Balanță, împărtășești idei cu oameni care îți pot deveni aliați sau mentori.

♍ Horoscop Săptămânal Fecioară (23 august – 22 septembrie)

O săptămână revelatoare. Luna în Leu te împinge să-ți reevaluezi planurile.

Mercur, guvernatorul tău, reintră în Săgetător, iar tu te concentrezi pe obiectivele pentru anul viitor.

Miercuri, cu Luna în Fecioară, îți reconsolidezi stima de sine și devii propriul tău aliat. Spre finalul săptămânii, Luna în Balanță te face mai ambițioasă și orientată spre acțiune.

♎ Horoscop Săptămânal Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Săptămâna începe frumos, cu Luna în Leu care îți amplifică sociabilitatea și buna dispoziție.

Miercuri, Luna în Fecioară te îndeamnă să ai grijă de tine.

De vineri, cu Luna în Balanță, ești în prim-plan. Primești apreciere, te dezvolți și descoperi noi talente.

♏ Horoscop Săptămânal Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Luna în Leu îți aduce vizibilitate și oportunități profesionale. E momentul tău de afirmare.

Luna în Fecioară, miercuri, îți oferă energie socială și optimism. Poți întâlni oameni importanți pentru evoluția ta.

În weekend, Luna în Balanță îți cere o pauză: retragere, liniște, încărcare energetică.

♐ Horoscop Săptămânal Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Mercur revine în zodia ta — un moment crucial. Revizuiești proiecte și decizii, clarifici direcții și reorganizezi priorități.

Luna în Fecioară îți activează ambiția profesională. Chiar dacă Marte în Săgetător te împinge înainte, înveți că ritmul constant aduce rezultate durabile.

Luna în Balanță stimulează colaborarea și creativitatea în echipă.

♑ Horoscop Săptămânal Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Săptămâna aduce interacțiuni profesionale și lecții valoroase.

Luna în Fecioară îți deschide perspective noi asupra proiectelor tale.

Luna în Balanță te pune în fața unor situații unde ești nevoit să fii atent, meticulos și cu un pas înainte. Toți ochii sunt pe tine.

♒ Horoscop Săptămânal Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Luna în opoziție cu Pluto din zodia ta deschide teme legate de relații și trecut.

Luna în Fecioară te ajută să lași în urmă ce nu-ți mai folosește.

Luna în Balanță îți aduce vindecare emoțională, libertate și un plus de încredere în tine.

♓ Horoscop Săptămânal Pești (19 februarie – 20 martie)

Începutul săptămânii te face să privești spre viitor cu maturitate. Trecutul devine resursă, nu blocaj.

Mercur în Săgetător activează sectorul casei: ordine, responsabilitate, echilibru interior.

Miercuri, Luna în Fecioară te provoacă să clarifici ce îți dorești cu adevărat în relații. De vineri, Luna în Balanță te inspiră să alegi armonia, iertarea și compasiunea.