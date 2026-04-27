Săptămână grea pentru 3 zodii, între 27 aprilie și 3 mai 2026

Evenimentul astrologic major al săptămânii este Luna Plină în Scorpion, pe 1 mai, care aduce revelații importante și schimbări emoționale profunde.

În același timp, intrarea lui Uranus în Gemeni, unde va rămâne aproximativ șapte ani, marchează începutul unei noi etape majore. Această energie va influența în special comunicarea, gândirea și modul în care ne raportăm la lumea din jur.

Pe 2 mai, Mercur intră în Taur, încetinind ritmul și determinând decizii mai calculate, în special în plan financiar. Totuși, această energie poate aduce și rigiditate, făcând schimbările mai greu de acceptat.

Balanță

Pentru tine, săptămâna începe cu provocări în plan financiar, mai ales dacă împarți resursele cu un partener. Luna Plină scoate la suprafață o problemă legată de bani – poate fi vorba despre datorii sau limite financiare.

Nu este un motiv de panică, ci un moment de conștientizare. Este important să nu lași o problemă temporară să îți afecteze stima de sine. La începutul săptămânii pot apărea confuzii și neînțelegeri, însă lucrurile se clarifică rapid, chiar de la finalul weekendului.

Chiar dacă nu este o perioadă ușoară, urmează o etapă mult mai bună.

Taur

Luna Plină în Scorpion readuce în prim-plan probleme mai vechi legate de relații. La începutul săptămânii, emoțiile sunt intense, iar conflictele sau tensiunile pot apărea mai ușor.

Este important să îți exprimi punctul de vedere calm și clar. Evită reacțiile impulsive și nu lăsa suspiciunile să te controleze. Ai nevoie de echilibru și de timp pentru tine.

Activități simple, precum plimbările în natură sau discuțiile cu persoane de încredere, te vor ajuta să depășești această perioadă fără probleme majore.

Vărsător

Pentru tine, începutul săptămânii aduce tensiuni interioare care pot afecta zona profesională. Pot apărea conflicte la locul de muncă sau presiuni legate de carieră.

Luna Plină pune accent pe imaginea ta profesională și pe performanță. Pot apărea blocaje sau întârzieri în proiecte, ceea ce necesită mai multă răbdare și organizare.

Evită conflictele și încearcă să gestionezi situațiile cu calm. Este esențial să îți acorzi timp pentru odihnă și pentru activități care nu au legătură cu munca, pentru a preveni epuizarea.