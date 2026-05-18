Săptămână incendiară în dragoste: Ce aduc Marte și Venus între 18 și 24 mai 2026

Pe 18 mai, Marte intră în Taur, iar Venus intră în Rac, formând o combinație astrală extrem de favorabilă pentru iubire, romantism și stabilitate emoțională. Primele zile ale săptămânii sunt pline de energie pozitivă, iar odată cu intrarea Soarelui în Gemeni, pe 20 mai, comunicarea devine cheia relațiilor.

Totuși, finalul săptămânii poate aduce confuzii și neînțelegeri, mai ales pe 21 mai, când Venus formează un aspect tensionat cu Neptun. Astrologii recomandă prudență înainte de a lua decizii importante în dragoste.

Berbec

Venus în Rac îți mută atenția spre casă, familie și relațiile apropiate. Deși nu este cea mai confortabilă poziție astrală pentru tine, săptămâna nu aduce probleme majore în plan sentimental.

Din contră, poți construi conexiuni mai profunde și mai stabile. Luni este cea mai bună zi pentru dragoste, iar joi se anunță momente intense și pasionale.

Taur

Energia Lunii Noi din semnul tău încă își face simțită prezența și te ajută să înțelegi mai clar ce îți dorești de la iubire.

Odată cu intrarea lui Marte în Taur, devii mai curajos și mai direct în relații. Venus în Rac îți aduce armonie și stabilitate emoțională. În această perioadă, simți că ai puterea să închizi definitiv ușa relațiilor care nu îți mai oferă siguranță.

Gemeni

Venus părăsește semnul tău și intră în Rac, iar prioritățile tale se schimbă complet. Încep să conteze mai mult relațiile stabile, siguranța emoțională și confortul sufletesc.

Săptămâna aduce surprize și atracții neașteptate, iar pasiunea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin.

Rac

Aceasta este una dintre cele mai importante săptămâni pentru tine în plan sentimental. Venus intră în semnul tău și te transformă într-un adevărat magnet pentru iubire.

Luni este o zi excelentă pentru romantism, declarații și apropiere emoțională. Marte în Taur accentuează latura intimă a relațiilor și te face să îți dorești conexiuni profunde și sincere.

Leu

Leii pot deveni nostalgici în această săptămână și se pot gândi la o iubire din trecut. Dacă ești singur, există șanse mari să începi o relație discretă sau secretă.

Vineri apar surprize în dragoste, însă joi este important să nu te lași purtat de fantezii. Idealurile sunt frumoase, dar relațiile reale cer echilibru și realism.

Fecioară

Schimbările astrale din această săptămână te fac să îți dorești mai multă stabilitate și profunzime în relații.

Venus în Rac este extrem de compatibilă cu energia ta și favorizează socializarea, apropierea și conexiunile sincere. Marte în Taur poate aduce planuri de călătorie sau o poveste de iubire la distanță.

Balanță

Pentru Balanțe, această săptămână marchează un adevărat punct de cotitură în iubire. Simți nevoia unei relații mai stabile și mai mature.

Emoțiile devin mai intense, iar dorința de apropiere autentică este tot mai puternică. Începi să vezi clar ce îți dorești cu adevărat de la partener și de la viitor.

Scorpion

Scorpionii trec printr-o transformare emoțională puternică. Își doresc relații mai serioase și sunt gata să depună efort pentru a construi ceva stabil.

Totuși, pe 22 mai pot apărea tensiuni sau neînțelegeri, mai ales dacă mesajele nu sunt transmise clar.

Săgetător

Săgetătorii încep să lase în urmă relațiile superficiale și caută mai multă siguranță emoțională.

Este momentul ideal pentru reevaluarea planurilor de viitor în cuplu. Finalul săptămânii poate aduce surprize neașteptate în dragoste, așa că este recomandat să nu iei decizii definitive.

Capricorn

Cu Jupiter și Venus în casa relațiilor și Marte în casa iubirii, aceasta poate fi una dintre cele mai norocoase perioade din an pentru Capricorni.

Dacă ești singur, ai șanse foarte mari să întâlnești pe cineva special. Relațiile existente pot face pași importanți spre stabilitate și viitor.

Vărsător

Soarele intră în casa iubirii și îți crește dorința de romantism, pasiune și aventură.

Totuși, de această dată, cauți și stabilitate emoțională, nu doar entuziasm de moment. Ziua de 22 mai poate aduce o surpriză importantă în viața sentimentală.

Pești

Venus intră în casa iubirii și se alătură lui Jupiter, ceea ce face din această săptămână una ideală pentru dragoste.

Dacă ești singur, ai toate șansele să întâlnești o persoană specială. Dacă ești deja într-o relație, pot apărea discuții serioase despre viitor și planuri pe termen lung.