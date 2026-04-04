Se deschide o fereastră de noroc pentru 4 zodii chinezești, pe 4 aprilie 2026

Ziua are o combinație astrologică puternică: Anul Calului, luna Iepurelui de Metal și Ziua Maimuței de Pământ, o combinație care favorizează acțiunea, deciziile importante și începuturile.

Energia zilei indică faptul că este momentul să îți consolidezi planurile. Energia Calului aduce dorință de libertate și independență, elementul Metal sugerează detașare emoțională și decizii raționale, iar energia Iepurelui arată că trebuie să acționezi rapid, dar cu echilibru. Succesul apare atunci când îți organizezi gândurile și faci pași concreți.

Această zi deschide o fereastră de 7 zile, până pe 11 aprilie, perioadă în care este recomandat să începi un proiect care poate fi finalizat într-o săptămână.

Cele 4 zodii chinezești pentru care totul începe să se așeze

Maimuță

Pentru Maimuță, lucrurile încep să intre pe făgașul normal. 4 aprilie este o zi importantă, deoarece energia zilei este în armonie cu această zodie. Este momentul să lași trecutul în urmă și să îți asumi deciziile luate.

Chiar dacă situația actuală nu este perfectă, ești exact acolo unde trebuie pentru a o lua de la capăt. Urmează o perioadă de aproximativ șapte zile în care lucrurile încep să se stabilizeze. La început poate exista rezistență sau blocaje, dar dacă acționezi rapid și nu lași emoțiile să te oprească, vei intra pe drumul corect.

Șobolan

Pentru Șobolan, lucrurile încep să se lege și apar semne că viața intră într-o direcție mai bună. Este o perioadă în care scapi de tipare vechi și limitări.

Energia Calului îți aduce încredere în tine și te ajută să vezi oportunitățile. Este o zi în care frica dispare mai ușor, iar oportunitățile apar exact atunci când ai nevoie de ele. Un pas mic făcut acum poate rezolva o problemă personală importantă.

Dragon

Dragonul simte că viața începe să meargă în direcția corectă. Dacă au existat întârzieri sau blocaje la începutul lunii, acestea nu îți vor afecta viitorul, ci îți oferă timp să corectezi anumite probleme.

Chiar dacă așteptarea este frustrantă, aceasta lucrează în favoarea ta. Spune „da” mai des oportunităților care apar. Dacă apare o persoană din zodia Șobolanului, aceasta poate juca un rol important sau norocos în viața ta. O ușă care părea închisă se poate deschide.

Șarpe

Pentru Șarpe, ziua de 4 aprilie aduce claritate și decizii importante. În momentul în care nu mai eziți și nu te mai îndoiești de tine, lucrurile încep să se așeze.

Confuzia te-a ținut pe loc o perioadă, dar acum este momentul să iei o decizie fermă. Determinarea aduce o schimbare interioară puternică și îți amintește cât de puternic ești.