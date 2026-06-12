Gheorghe Hagi, pronostic la finala Cupei Mondiale 2026. Cine este favorita sa la trofeu

Fostul căpitan al Generației de Aur consideră că trofeul mondial va fi disputat între Spania și una dintre marile forțe ale fotbalului sud-american, Argentina sau Brazilia.

Prezent la un eveniment organizat la Ambasada Statelor Unite din București, cu ocazia startului turneului final, Hagi a explicat că avantajul climatic și experiența în condiții similare ar putea cântări decisiv pentru reprezentantele Americii de Sud.

„Cred că o echipă din America de Sud, Argentina sau Brazilia, va ajunge în finală. De partea cealaltă văd Spania, care este și favorita mea. Îmi place foarte mult cum joacă. Sud-americanii sunt mai adaptați la condițiile de acolo, iar acest lucru poate conta foarte mult”, a declarat selecționerul României.

Totodată, Hagi a inclus printre favorite și alte nume grele ale fotbalului european, precum Franța, Germania și Anglia, însă consideră că Spania are în acest moment cele mai mari șanse să cucerească trofeul.

Mondialul din 1994, cea mai frumoasă amintire

Hagi a rememorat și parcursul excepțional al României la Cupa Mondială din 1994, competiție la care tricolorii au ajuns până în sferturile de finală.

Fostul internațional spune că acel turneu rămâne unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale, mai ales că a fost considerat printre cei mai buni jucători ai competiției.

„Naționala României s-a exprimat atunci la cel mai înalt nivel. Ne-a lipsit foarte puțin, un penalty, pentru a merge mai departe. A fost ceva special și va rămâne în istorie. Din primul moment în care am ajuns în America am simțit că putem face performanță”, a afirmat Hagi.

„Sufăr ca orice român că nu suntem la Cupa Mondială”

Selecționerul a vorbit și despre absența României de la turneul final din 2026, mărturisind că nu va merge în Statele Unite pentru a urmări competiția.

„Dacă România nu este acolo, nici eu nu vreau să merg. Stau acasă și sufăr ca orice român. Toți ne-am fi dorit să vedem echipa națională la Cupa Mondială. România iubește fotbalul și trebuie să le oferim suporterilor această bucurie”, a spus Hagi.

Acesta a subliniat că principalul obiectiv al reprezentativei rămâne calificarea la următoarele competiții majore și reconstruirea unei echipe capabile să readucă România în elita fotbalului mondial.

Cupa Mondială 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie și este prima ediție din istorie la care participă 48 de echipe naționale, față de 32 la edițiile precedente.