Sezonul eclipselor. 4 zodii se vor bucura de succes neașteptat

1. Pești

Dacă te-ai simțit dezechilibrat în ultima vreme este din cauza energiei puternice a eclipsei lunare din semnul tău. Deși acest lucru poate părea inconfortabil, ești pe cale să atragi o realizare serioasă, în special când vine vorba de relațiile tale.

Așteaptă-te la evenimente în dragoste care îți sunt destinate. S-ar putea să întâlnești cu cineva de care ești legat karmic.

Această energie s-ar putea infiltra și în prieteniile sau parteneriatele tale de afaceri, pe măsură ce distrugi ciclurile karmice negative și îmbrățișezi mai mult succes.

2. Fecioară

Cu eclipsa solară din 21 septembrie în semnul tău, te simți puțin dezechilibrată în ultima vreme. Vei distruge ani întregi de cicluri karmice negative și toxice care te-au împiedicat să obții dragostea pe care ți-o dorești.

Fie că ești blocat în cicluri traumatice sau nu ai avut noroc în dragoste, toate acestea se vor schimba pe măsură ce vei atrage un succes important, în septembrie. Acum, că ai învățat lecțiile karmice, ești în sfârșit pregătită să treci mai departe, astfel încât să poți îmbrățișa o nouă dragoste în anii următori.

Totuși, dacă asta nu este chiar pe gustul tău, nu te simți prea dezamăgit. Oportunități uriașe se ivesc în calea ta. Norocul este de partea ta.

3. Gemeni

Deși te-ai simțit destul de dezechilibrat în ultima vreme, vei scăpa de obstacolele și limitările care te-au împiedicat să atingi nivelul suprem de succes în carieră.

De la a te expune mai mult la a-ți construi reputația, în sfârșit primești florile pe care le meriți. Acest lucru este minunat deoarece ai fost dezamăgit în trecut. Totuși, după acest sezon de eclipse, unele dintre cele mai bune oportunități pentru cariera ta vor bate la ușă iar avansarea în carieră va fi cu siguranță a ta, atâta timp cât o cauți.

4. Săgetător

S-ar putea ca totul să te facă să te simți dezechilibrat. Însă te eliberezi de traume și bagaje emoționale acumulate timp de ani de zile și care te-au împiedicat să obții dragostea, succesul și fericirea pe care le dorești.

Chiar și în ultimul an, ai trecut prin unele dintre cele mai semnificative experiențe de viață pe care le-ai avut vreodată. Și, deși totul pare fără speranță acum, continui să mergi mai departe. Învățând acele lecții de viață și lăsând bagajele în urmă, așteapt-te ca mai multe oportunități de viață interesante să vină la tine.

Aceasta este o lună în care poți începe să obții recunoașterea pe care o meriți pentru toată munca depusă. Sau poți construi ceva care va primi recunoaștere, potrivit yourtango.com.