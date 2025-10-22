Sezonul Scorpionului aduce energie explozivă pentru cele 3 zodii de apă

Astrologul Evan Nathaniel Grim explică faptul că se formează o Trină Mare de Apă – o aliniere astrală rară și armonioasă, care aduce sprijin subtil și flux lin în viața acestor zodii, scrie yourtango.com

„Este o perioadă extraordinar de intuitivă”, spune Grim, „care va oferi un impuls semnelor care au avut cel mai mult nevoie de echilibru și claritate.”

Potrivit Astro Butterfly School, această trină creează sentimentul că „toate semafoarele devin verzi pe drumul tău” – o sincronizare perfectă între emoție, instinct și acțiune.

Așa că, dacă ești Pești, Rac sau Scorpion, pregătește-te să simți că viața curge din nou în direcția potrivită.

♓ Pești

Nativii Pești sunt, fără îndoială, cei mai conectați la energia acestei perioade.

Astrologul Grim spune că „puteți deveni adevărate legende în următoarele săptămâni, dacă vă folosiți corect punctele forte”.

Urmează o etapă în care intuiția devine ghidul vostru principal. Ai șansa să-ți urmezi vocea interioară și să transformi inspirația în idei concrete. Fii atent la semne, la vise și la momentele de claritate profundă – ele te pot conduce la următorul tău succes.

♋ Rac

Dragă Rac, ai tot încercat în ultima vreme să ignori emoțiile mai grele sperând că vor trece de la sine. Dar acum, lucrurile se schimbă.

Energia acestei Trine te ajută să eliberezi tot ce te ținea pe loc și să-ți recapeți focusul.

Te simți mai energic, mai centrat și, cel mai important, în contact cu ceea ce simți cu adevărat.

Grim spune că până la începutul lunii noiembrie vei fi „hiperconectat la adevărul tău interior” — un proces care, deși poate aduce revelații neașteptate, te eliberează de vechi poveri.

♏ Scorpion

Este sezonul tău, Scorpion, și universul te susține cu o combinație rară de forță și claritate.

„Marte și Mercur înaintează în semnul Scorpionului”, spune Grim, „iar energia lor, deși intensă, este echilibrată de un trigon cu Jupiter.”

Asta înseamnă că vei reuși să îmbini atenția la detalii cu o viziune de ansamblu clară. Nu te vei mai pierde în lucruri mici, ci vei înțelege mai bine scopul acțiunilor tale.

În următoarele săptămâni, focusul este pe tine, pe direcția ta și pe starea ta de bine.

Mesajul perioadei

Trina Mare de Apă este ca o mână blândă care ghidează, nu forțează.

Peștii, Racii și Scorpionii simt acum că își găsesc ritmul, curajul și intuiția pierdute.

Universul le spune: