Sezonul Vărsătorului aduce idei revoluționare: mesajul tarotului pentru fiecare zodie în 2026

Se anunță revoluții personale! Ce îți pregătește tarotul în sezonul Vărsătorului

Pe 20 ianuarie începe sezonul Vărsătorului – una dintre cele mai nonconformiste, inteligente și vizionare zodii ale zodiacului. Este o perioadă marcată de idei curajoase, dorință de libertate și inovație. Am extras câte o carte de tarot pentru fiecare zodie, pentru a descoperi ce abilitate nouă, ce act de rebeliune sau ce oportunitate „ciudată, dar genială” îți poate schimba complet anul 2026.

♈ Berbec

21 martie – 20 aprilie

Cartea tarotului: Regina de Săbii

Semnificație:

Regina de Săbii este independentă, ambițioasă și extrem de lucidă. Ea nu așteaptă validare și nu merge pe drumuri bătătorite. Pentru Berbeci, sezonul Vărsătorului aduce un îndemn clar: ieși din echipă și strălucește pe cont propriu.

Este momentul ideal să începi un curs, un proiect antreprenorial sau un program de dezvoltare personală care te pune în centrul atenției și îți testează curajul. Deși ești obișnuit să colaborezi, acum este timpul să demonstrezi ce poți face singur – și să-i lași pe ceilalți uimiți.

♉ Taur

21 aprilie – 21 mai

Cartea tarotului: Asul de Săbii

Semnificație:

Tu vezi adevărul, chiar și atunci când ceilalți preferă să îl ignore. Asul de Săbii arată că a venit momentul să spui lucrurilor pe nume și să rupi tăcerea.

Oamenii au încredere în tine pentru că nu exagerezi și nu creezi dramă inutilă. Tocmai de aceea, cuvintele tale vor avea greutate. Sezonul Vărsătorului te provoacă să te revolți împotriva tendinței de a „mătura sub preș” și să aduci realitatea în față, clar și direct.

♊ Gemeni

22 mai – 21 iunie

Cartea tarotului: Eremitul

Semnificație:

Ia o pauză de la lume și intră în propriul tău „laborator de idei”. Acesta este momentul perfect pentru reflecție, cercetare și planificare.

Retragerea temporară îți va permite să construiești o strategie solidă pentru 2026, cu pași clari și idei originale care chiar te motivează. Liniștea îți va aduce răspunsuri la întrebări pe care nu ți le-ai pus niciodată până acum.

♋ Rac

22 iunie – 23 iulie

Cartea tarotului: Cinci de Săbii

Semnificație:

Ai fost răbdător într-o situație tensionată, sperând că lucrurile se vor rezolva de la sine. Nu s-a întâmplat. Acum este timpul să intervii.

Cu sinceritate, claritate și o doză de nonconformism, poți deveni mediatorul care aduce pacea. Atrage atenția printr-un gest neașteptat, apoi condu discuția spre reconciliere. Armonia este posibilă, dar trebuie inițiată.

♌ Leu

24 iulie – 23 august

Cartea tarotului: Opt de Cupe

Semnificație:

O pierdere sau un eșec recent nu este finalul poveștii, ci începutul unei versiuni mai bune. Sezonul Vărsătorului îți oferă o a doua șansă, construită pe lecțiile trecutului.

De data aceasta, vei aborda lucrurile diferit, iar rezultatul va fi mult mai satisfăcător. Uneori, trebuie să pierzi ceva ca să înțelegi ce contează cu adevărat.

♍ Fecioară

24 august – 23 septembrie

Cartea tarotului: Cavalerul de Săbii

Semnificație:

Ajunge. Trasezi o limită clară și nu mai faci compromisuri care te epuizează. Este un act de curaj și auto-protecție.

Sezonul Vărsătorului te învață că a fi ferm nu înseamnă a fi dur, ci a fi onest. Uneori, cea mai mare dovadă de bunătate este să spui „nu”.

♎ Balanță

24 septembrie – 23 octombrie

Cartea tarotului: Marea Preoteasă

Semnificație:

Simți nevoia să aduci mai multă spiritualitate și profunzime în viața ta. Acesta este începutul unei explorări interioare fascinante.

Fie că este vorba de tarot, astrologie, ritualuri lunare sau alte practici ezoterice, caută ceea ce rezonează cu tine. Este o călătorie personală, iar intuiția ta devine tot mai puternică.

♏ Scorpion

24 octombrie – 22 noiembrie

Cartea tarotului: Luna

Semnificație:

E timpul să dai jos masca și să vezi ce se află dincolo de aparențe. Ai o capacitate remarcabilă de a detecta adevărul, iar acum trebuie să o folosești.

Investighează, pune întrebări și nu accepta explicații superficiale. Descoperirea pe care o vei face îți va schimba complet perspectiva asupra unei situații importante.

♐ Săgetător

23 noiembrie – 21 decembrie

Cartea tarotului: Carul

Semnificație:

Mișcare, expansiune, progres. Poate fi vorba despre o mutare, o călătorie, un nou obiectiv profesional sau chiar o schimbare de țară.

Energia este de partea ta. Gândește la scară mare și pornește la drum. Orizonturile tale se lărgesc considerabil.

♑ Capricorn

22 decembrie – 21 ianuarie

Cartea tarotului: Șase de Săbii

Semnificație:

Te desprinzi de ceva ce a făcut parte mult timp din viața ta. Nu este o fugă, ci o evoluție.

Tranziția va fi mai lină decât crezi, iar cei din jur vor înțelege decizia ta. Viitorul te cheamă spre un drum nou, mai provocator și mai inspirant.

♒ Vărsător

22 ianuarie – 19 februarie

Cartea tarotului: Opt de Bâte

Semnificație:

Înveți să-ți comunici ideile mai eficient. Scris, vorbit, social media, tehnologie sau chiar muzică – orice ține de exprimare este favorizat.

Această abilitate va fi cheia succesului tău în 2026. Construiește-ți o rețea și fă-ți vocea auzită.

♓ Pești

20 februarie – 20 martie

Cartea tarotului: Spânzuratul

Semnificație:

O schimbare majoră pornește din interior. O revelație te va ajuta să vezi lucrurile dintr-un unghi complet diferit.

Vorbește cu oameni diferiți, pune întrebări neobișnuite și încearcă să vezi lumea prin ochii altora. Răspunsul pe care îl cauți este deja în tine, potrivit metro.co.uk.