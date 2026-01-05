Sfârșitul lunii ianuarie 2026 aduce schimbări majore pentru 3 zodii

Schimbările astrale majore aduc o relaxare a tensiunilor acumulate în ultimii ani, odată cu pregătirea lui Saturn și Neptun de a-și schimba semnul zodiacal.

Saturn se află în Pești din martie 2023, însă la sfârșitul lunii ianuarie 2026 mai rămân mai puțin de două săptămâni până când planeta disciplinei va intra în Berbec, unde va sta până pe 14 aprilie 2028. Neptun, la rândul său, a avut un tranzit extrem de lung prin Pești, început în februarie 2012, iar în ultimul an s-a aflat în conjuncție cu Saturn.

Această combinație a fost dificilă: Saturn construiește structuri, iar Neptun le dizolvă, creând o perioadă de confuzie, stagnare și lipsă de direcție. Vârful acestui tranzit are loc chiar în ianuarie 2026, înainte ca Neptun să părăsească definitiv Peștii pe 26 ianuarie 2026 – un eveniment rar, care nu se va mai repeta pentru nicio persoană aflată în viață astăzi. Saturn nu va reveni în Pești decât peste aproximativ 30 de ani.

Cele mai afectate au fost zodiile mutabile (Pești, Fecioară, Gemeni, Săgetător) sau cei cu planete importante în aceste semne. Pe măsură ce aceste tranzite se încheie, influențele dificile se dizolvă, iar pentru următoarele zodii, viața începe să se așeze vizibil.

♓ Pești

Pești, ultimul an a fost extrem de solicitant pentru tine, cu Saturn și Neptun tranzitând simultan semnul tău. Totuși, până la finalul lunii ianuarie 2026, lucrurile se schimbă radical în bine.

Tranzitul lui Saturn prin semnul tău, care apare o dată la 30 de ani, aduce de obicei provocări majore, teste și senzația de criză personală, mai ales dacă Saturn a fost conjunct cu Soarele tău. Vestea bună este că, odată ce Saturn părăsește Peștii, presiunea dispare, iar lecțiile sunt deja învățate.

Când Saturn intră în Berbec, activează casa a doua, legată de bani, siguranță și valoare personală. Urmează o perioadă în care îți vei construi o bază mai solidă, mai ales din punct de vedere financiar.

Ieșirea lui Neptun din Pești aduce claritatea care ți-a lipsit. Confuzia din relații, carieră sau direcție personală se risipește, iar tu vei putea lua decizii ferme și mature.

♍ Fecioară

Pentru tine, Fecioară, finalul lunii ianuarie 2026 aduce un sentiment profund de eliberare. Saturn și Neptun ies din casa a șaptea – sectorul relațiilor, parteneriatelor și colaborărilor.

În ultimii ani, ai trecut prin încercări dificile în relațiile cu ceilalți: căsnicii puse la încercare, parteneriate tensionate sau legături confuze. Saturn în opoziție cu Soarele tău a cerut muncă, răbdare și maturitate, iar Neptun a adus ambiguitate și, în unele cazuri, dezamăgiri sau iluzii spulberate.

Odată cu mutarea planetelor în casa a opta, accentul se schimbă. Pot apărea rezolvări financiare, sprijin din partea altora sau chiar beneficii neașteptate. Cum Berbecul nu te afectează direct, vei simți o ușurare majoră și vei putea merge mai departe cu mai puține obstacole.

♊ Gemeni

Gemeni, Saturn și Neptun au tranzitat timp îndelungat casa a zecea, cea a carierei și reputației tale. Saturn a fost aici din 2023, iar Neptun chiar din 2012, ceea ce a însemnat muncă grea, întârzieri și confuzie profesională.

Saturn în casa carierei cere responsabilitate și efort constant, dar poate bloca progresul dacă lecțiile nu sunt integrate. Neptun, în schimb, a adus lipsă de direcție, nesiguranță și, uneori, o imagine profesională neclară.

Când ambele planete părăsesc Peștii, claritatea revine. Saturn și Neptun intră în Berbec, activând casa a unsprezecea – cea a prieteniilor, proiectelor de viitor și sprijinului colectiv. Berbecul este un semn favorabil pentru tine, iar aceste tranzite formează aspecte pozitive cu Soarele tău.

Urmează o perioadă de stabilitate, creativitate și susținere, în care viața profesională și personală se așază pe baze mult mai solide.